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Редчайший суперкар Ford из 60-х пустят с молотка

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Борис Закиров

Американская компания Auto Hunter выставила на аукцион редчайший масл-кар Ford Fairlane Thunderbolt. Это один из 100 автомобилей, созданных компанией Ford для участия в профессиональных дрэг-заездах и чемпионате NHRA. На момент написания материала за машину предлагают 125 тысяч долларов (9,5 миллиона рублей). Торги завершатся 14 декабря.

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  • Thunderbolt — это особая версия купе Ford Fairlane 1964 года. Инженеры радикально облегчили кузов: удалили обогреватель, радио, задние сиденья и всю шумоизоляцию. Двери, капот, крылья и передний бампер изготовили из стекловолокна.

  • Под капот поместили семилитровый V8, предназначенный для более крупной модели Galaxie и развивающий 431 лошадиную силу и 651 Нм крутящего момента (как было заявлено производителем). Другие технические модификации включали в себя усиление передней и задней подвески, блокировку дифференциала, дрэговые 15-дюймовые колёсные диски и покрышки Goodyear. Только 49 машин были оснащены 4-ступенчатой механикой Borg-Warner T10, и данный экземпляр — из их числа.

  • В конце 1964 года модель получила награду NHRA Top Stock. Неизвестны точные динамические характеристики, но лучший результат на четверти мили, показанный в 1967 году, составил 10,365 секунды со скоростью на финише в 213 километров в час. Это сделало Fairlane Thunderbolt одним из самых быстрых серийных автомобилей на квотере.

  • Начало своей жизни спорткар провёл в гаражах коллекционеров. В 2004 году ему восстановили днище, раму и оригинальную ливрею. Пробег машины, согласно данным аукциона, сейчас составляет 1200 миль (1931 километр).

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