Редчайший суперкар Ford из 60-х пустят с молотка

Thunderbolt — это особая версия купе Ford Fairlane 1964 года. Инженеры радикально облегчили кузов: удалили обогреватель, радио, задние сиденья и всю шумоизоляцию. Двери, капот, крылья и передний бампер изготовили из стекловолокна.

Под капот поместили семилитровый V8, предназначенный для более крупной модели Galaxie и развивающий 431 лошадиную силу и 651 Нм крутящего момента (как было заявлено производителем). Другие технические модификации включали в себя усиление передней и задней подвески, блокировку дифференциала, дрэговые 15-дюймовые колёсные диски и покрышки Goodyear. Только 49 машин были оснащены 4-ступенчатой механикой Borg-Warner T10, и данный экземпляр — из их числа.

В конце 1964 года модель получила награду NHRA Top Stock. Неизвестны точные динамические характеристики, но лучший результат на четверти мили, показанный в 1967 году, составил 10,365 секунды со скоростью на финише в 213 километров в час. Это сделало Fairlane Thunderbolt одним из самых быстрых серийных автомобилей на квотере.