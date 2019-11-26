На аукцион выставлен один из самых дорогих Ниссанов в истории

Купе облегчено на 100 с лишним килограммов. Некрашеный капот выполнен из стекловолокна, окна и панели кузова — тоньше, чем у серийной модели, а аудиосистема и обогреватель удалены. При этом вместо стандартного 60-литро ­вого топливного бака установлен 100-литровый, требуемый для гонок.