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На аукцион выставлен один из самых дорогих Ниссанов в истории

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Николай Андреев

Аукционный дом BH Auction выставил на торги купе Nissan Fairlady Z432R 1970 года. Оценочная стоимость машины — 73–83 миллиона иен (42,8–48,7 миллиона рублей). Если она будет продана за такую сумму, то станет одним из самых дорогих дорожных автомобилей марки.

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  • Nissan Fairlady Z432R является омологаци­онной версией раллийного купе 240Z. Модель оснащена 160-сильным двух­литровым шести­цилиндровым двигателем и пятиступенчатой «механикой» от Skyline GT-R первого поколения.

  • Купе облегчено на 100 с лишним килограммов. Некрашеный капот выполнен из стекловолокна, окна и панели кузова — тоньше, чем у серийной модели, а аудиосистема и обогреватель удалены. При этом вместо стандартного 60-литро­вого топливного бака установлен 100-литровый, требуемый для гонок.

  • По разным данным, всего было построено от 30 до 50 экземп­ляров Nissan Fairlady Z432R. Выставленное на продажу купе находится в идеальном состоянии — даже несмотря на то, что пробег автомобиля составляет 98 040 кило­метров.

Ниссан может стоить больше 40 миллионов рублей?

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