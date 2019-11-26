На аукцион выставлен один из самых дорогих Ниссанов в истории
Николай Андреев
Аукционный дом BH Auction выставил на торги купе Nissan Fairlady Z432R 1970 года. Оценочная стоимость машины — 73–83 миллиона иен (42,8–48,7 миллиона рублей). Если она будет продана за такую сумму, то станет одним из самых дорогих дорожных автомобилей марки.
Nissan Fairlady Z432R является омологационной версией раллийного купе 240Z. Модель оснащена 160-сильным двухлитровым шестицилиндровым двигателем и пятиступенчатой «механикой» от Skyline
GT-Rпервого поколения.
Купе облегчено на 100 с лишним килограммов. Некрашеный капот выполнен из стекловолокна, окна и панели кузова — тоньше, чем у серийной модели, а аудиосистема и обогреватель удалены. При этом вместо стандартного
60-литрового топливного бака установлен 100-литровый, требуемый для гонок.
По разным данным, всего было построено от 30 до 50 экземпляров Nissan Fairlady Z432R. Выставленное на продажу купе находится в идеальном состоянии — даже несмотря на то, что пробег автомобиля составляет 98 040 километров.