Промахнулись: 8 автомобилей, которые заехали не туда
Алексей Олефиренко
Знакомая ситуация: приятель обещает показать короткий путь, но поездка оборачивается невероятным приключением через поля и шлагбаумы, а её последствия для машины оказываются весьма печальными. Если у вас такое было — посочувствуйте бедолагам из этой подборки. А если вам посчастливилось избежать «коротких путей», то посмотрите, чем они могут закончиться. И не пытайтесь повторить!
Porsche Panamera среди леса
Справедливости ради, в потоплении Porsche Panamera часть вины необходимо возложить на навигатор. Об этой истории мы уже как-то рассказывали.
Футболист «Ливерпуля» Андре Уиздом ехал на матч на своём Porsche Panamera Turbo. Поскольку Уиздом был новичком в коллективе, он точно не знал, как добраться до стадиона, и решил довериться GPS. А та повела его короткой дорогой, но через лес.
Когда Панамера отказалась ехать дальше посреди здоровенной лужи, парень понял, что навигатору далеко не всегда можно доверять. На матч он успел, но добирался до стадиона уже на попутках. Что касается машины, то её вскоре обнаружил велосипедист Пит Айронс, который очень удивился новенькому Порше посреди лесополосы. Доставали Porsche из плена при помощи Jeep Grand Cherokee.
Porsche 911 в тесном переулке
Когда говорят об Италии, то на ум приходят виноградники, пицца, автомобили Ferrari и узкие улочки старинных городов, по которым изредка проезжают Fiat 500 середины прошлого века и скутеры Vespa. Но что будет, если протиснуться между зданиями попробует Porsche 911?
Тогда ситуация может принять пикантный оборот. Различные автомобильные шоу и фильмы не раз показывали, что в подобных городках легко заплутать и застрять. Вот и для Porsche 911 улицы Меана-ди-Сузы оказались слишком узкими.
Водителя, который приехал в городок в отпуск, тоже вёл навигатор. Похоже, владельцы немецких спорткаров иногда забывают обновлять системы. Как бы там ни было, машину из каменного плена доставали буквально руками. На память об июльском отпуске 2020 года у Porsche остались ссадины и шрамы.
Jeep Wrangler в горах
Несколько недель назад интернет облетели красочные фотографии с Jeep Wrangler, который застрял на горном хребте близ города Лома-Линда. Как выяснилось, за этими яркими фотографиями стоит не менее яркая история.
В засаду Wrangler попал ночью. В тот вечер Рики Барба и его брат решили выехать на природу и отдохнуть. А поскольку брат Рики думал над тем, чтобы купить себе Wrangler, Рики дал ему ключи от своей машины. Сначала всё шло хорошо, но затем брат Рики свернул не на ту дорогу. Впоследствии оказалось, что это была тропинка для пешеходов и велосипедистов.
Правда, обнаружился этот факт поздней ночью, когда дорога стала слишком узкой и развернуться было невозможно. Незадачливые братья попытались вызвать подмогу, но им отказали в помощи. Под утро братья решили бросить машину и спуститься вниз пешком, а через пару дней вернулись к ней, чтобы надёжно закрепить, так как после попытки развернуться Рэнглер серьёзно наклонился.
Позже машину всё-таки спасли и вернули Рики. Приобрёл ли его брат Jeep или сделал выбор в пользу Ford Bronco — неизвестно.
BMW 3 серии не на той стороне дороги
Если бы во всех странах было правостороннее движение, подобных аварий было бы гораздо меньше. Но, увы, они случаются. Иногда даже со смертельным исходом — к счастью, этот случай обошёлся без жертв.
Путешественник из Великобритании приехал в Германию, чтобы испытать себя на знаменитой «Северной петле». Однако на одном из перекрёстков забыл, что находится в Германии, а не в Великобритании, и выехал на полосу встречного движения шоссе В412. К моменту дорожно-транспортного происшествия его BMW набрала приличную скорость, поэтому удар получился очень сильный, хотя оба водителя пытались избежать столкновения.
Итоги следующие: у водителя BMW тяжёлые травмы, он был оперативно доставлен в больницу. Водитель другой машины отделался ушибами, но тоже прошёл медицинский осмотр. Ну а «бэха», которая должна была утюжить Нюрбургринг, отправилась в тотал.
ГАЗ-3110 в ремонтной яме
И речь не о смотровой яме, которая существует в большинстве гаражей и ремонтных мастерских. А о яме, которую вырыли коммунальные службы для ремонта коммуникаций — труб отопления или водопровода.
Как и полагается в таких ситуациях, ремонтный участок был огорожен специальными блоками, лентами, а на пути к нему были выставлены знаки, сигнализирующие о том, что дальше проезд закрыт. Но всё это не остановило водителя «Волги». Результат предсказуем и закономерен.
В этой аварии, которая произошла четыре года назад в Житомире, никто не пострадал. Кроме автомобиля и нескольких труб. Похожие инциденты происходят чуть ли не ежегодно в каждом крупном городе. И тут навигатор уже не обвинишь.
ВАЗ-2105 под мостом
То же самое касается и ремонтных путепроводов. Это только в фильме «Такси» можно лихо перепрыгнуть с одной части моста на другую. А в жизни всё заканчивается ушибами, переломами и сотрясениями.
В июне 2016 года компания молодых людей на ВАЗ-2105 случайно заехала на недостроенный мост в Запорожье. Вовремя среагировать на обрыв водитель не успел, поэтому «Жигули» сорвались вниз. Повезло, что мост проходил не над рекой Днепр, а его высота составляла всего пять метров — пассажиры отделались лёгкими травмами.
Да и вообще, водители регулярно выезжают на аварийные и ремонтируемые мосты. В том числе те, которые раньше были железнодорожными.
Chevrolet Lanos в природном проёме
Хоть водитель Chevrolet и признался, что не справился с управлением, это не отменяет того факта, что Lanos заехал на очень неустойчивую природную конструкцию, в которой могут быть (и наверняка есть) карстовые воронки. Поэтому автомобиль в буквальном смысле провалился в природный колодец!
Необычный инцидент произошёл в 2016 году в Крыму, на мысе Тарханкут. Lanos сорвался в
Ну а машину позднее тоже вытащили из природного заточения. Для этого пришлось вызывать кран.
30 автомобилей на дне водоёма
В начале 2020 года в бухте Воевода во Владивостоке под лёд провалились около 30 (!) автомобилей одновременно: замёрзшая гладь просто не выдержала массы машин. Этот эпизод в очередной раз напоминает, что выезжать на лёд нужно лишь в том случае, если уверен в его прочности.
Всего в Главное управление МЧС России по Приморскому краю тогда поступило 45 сообщений о том, что машины ушли под лёд. Некоторые из автомобилей, правда, удалось вытащить до приезда спасателей: в основном те, что были ближе всех к берегу.