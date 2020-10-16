10 самых популярных кроссоверов и внедорожников с пробегом в России

Промахнулись: 8 автомобилей, которые заехали не туда

Подборки

Алексей Олефиренко

Знакомая ситуация: приятель обещает показать короткий путь, но поездка оборачи­вается невероятным приключе­нием через поля и шлагбаумы, а её послед­ствия для машины оказываются весьма печальными. Если у вас такое было — посочув­ствуйте бедолагам из этой подборки. А если вам посчастли­вилось избежать «коротких путей», то посмотрите, чем они могут закончиться. И не пытайтесь повторить!

Porsche Panamera среди леса

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Справедливости ради, в потоплении Porsche Panamera часть вины необходимо возложить на навигатор. Об этой истории мы уже как-то рассказывали.

Футболист «Ливерпуля» Андре Уиздом ехал на матч на своём Porsche Panamera Turbo. Поскольку Уиздом был новичком в коллективе, он точно не знал, как добраться до стадиона, и решил довериться GPS. А та повела его короткой дорогой, но через лес.

Когда Панамера отказалась ехать дальше посреди здоровенной лужи, парень понял, что навигатору далеко не всегда можно доверять. На матч он успел, но добирался до стадиона уже на попутках. Что касается машины, то её вскоре обнаружил велоси­педист Пит Айронс, который очень удивился новенькому Порше посреди лесо­полосы. Доставали Porsche из плена при помощи Jeep Grand Cherokee.

Porsche 911 в тесном переулке

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Когда говорят об Италии, то на ум приходят виноград­ники, пицца, автомо­били Ferrari и узкие улочки старинных городов, по которым изредка проезжают Fiat 500 середины прошлого века и скутеры Vespa. Но что будет, если протиснуться между зданиями попробует Porsche 911?

Тогда ситуация может принять пикантный оборот. Различные автомо­бильные шоу и фильмы не раз показывали, что в подобных городках легко заплутать и застрять. Вот и для Porsche 911 улицы Меана-ди-Сузы оказались слишком узкими.

Водителя, который приехал в городок в отпуск, тоже вёл навигатор. Похоже, владельцы немецких спорткаров иногда забывают обновлять системы. Как бы там ни было, машину из каменного плена доставали буквально руками. На память об июльском отпуске 2020 года у Porsche остались ссадины и шрамы.

Jeep Wrangler в горах

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Несколько недель назад интернет облетели красочные фото­графии с Jeep Wrangler, который застрял на горном хребте близ города Лома-Линда. Как выяснилось, за этими яркими фото­графиями стоит не менее яркая история.

В засаду Wrangler попал ночью. В тот вечер Рики Барба и его брат решили выехать на природу и отдохнуть. А поскольку брат Рики думал над тем, чтобы купить себе Wrangler, Рики дал ему ключи от своей машины. Сначала всё шло хорошо, но затем брат Рики свернул не на ту дорогу. Впослед­ствии оказалось, что это была тропинка для пешеходов и велосипедистов.

Правда, обнаружился этот факт поздней ночью, когда дорога стала слишком узкой и развер­нуться было невозможно. Незадач­ливые братья попытались вызвать подмогу, но им отказали в помощи. Под утро братья решили бросить машину и спуститься вниз пешком, а через пару дней вер­нулись к ней, чтобы надёжно закрепить, так как после попытки развернуться Рэнглер серьёзно наклонился.

Позже машину всё-таки спасли и вернули Рики. Приобрёл ли его брат Jeep или сделал выбор в пользу Ford Bronco — неизвестно.

BMW 3 серии не на той стороне дороги

Если бы во всех странах было право­стороннее движение, подобных аварий было бы гораздо меньше. Но, увы, они случаются. Иногда даже со смертель­ным исходом — к счастью, этот случай обошёлся без жертв.

Путешественник из Великобритании приехал в Германию, чтобы испытать себя на знаменитой «Северной петле». Однако на одном из пере­крёстков забыл, что находится в Германии, а не в Велико­британии, и выехал на полосу встречного движения шоссе В412. К моменту дорожно-транс­портного происше­ствия его BMW набрала приличную скорость, поэтому удар получился очень сильный, хотя оба водителя пытались избежать столкновения.

Итоги следующие: у водителя BMW тяжёлые травмы, он был оперативно доставлен в больницу. Водитель другой машины отделался ушибами, но тоже прошёл медицин­ский осмотр. Ну а «бэха», которая должна была утюжить Нюрбург­ринг, отправилась в тотал.

ГАЗ-3110 в ремонтной яме

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И речь не о смотровой яме, которая суще­ствует в большин­стве гаражей и ремонтных мастер­ских. А о яме, которую вырыли комму­нальные службы для ремонта комму­никаций — труб отопления или водо­провода.

Как и полагается в таких ситуациях, ремонтный участок был огорожен специ­альными блоками, лентами, а на пути к нему были выстав­лены знаки, сигнали­зирующие о том, что дальше проезд закрыт. Но всё это не остано­вило водителя «Волги». Результат предсказуем и закономерен.

В этой аварии, которая произошла четыре года назад в Житомире, никто не пострадал. Кроме авто­мобиля и нескольких труб. Похожие инциденты происходят чуть ли не ежегодно в каждом крупном городе. И тут навигатор уже не обвинишь.

ВАЗ-2105 под мостом

То же самое касается и ремонтных путе­проводов. Это только в фильме «Такси» можно лихо пере­прыгнуть с одной части моста на другую. А в жизни всё заканчи­вается ушибами, пере­ломами и сотрясе­ниями.

В июне 2016 года компания молодых людей на ВАЗ-2105 случайно заехала на недо­строенный мост в Запорожье. Вовремя среаги­ровать на обрыв водитель не успел, поэтому «Жигули» сорвались вниз. Повезло, что мост проходил не над рекой Днепр, а его высота состав­ляла всего пять метров — пассажиры отделались лёгкими травмами.

Да и вообще, водители регулярно выезжают на аварийные и ремонти­руемые мосты. В том числе те, которые раньше были железнодорожными.

Chevrolet Lanos в природном проёме

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Хоть водитель Chevrolet и признался, что не справился с управ­лением, это не отменяет того факта, что Lanos заехал на очень неустой­чивую природную конструкцию, в которой могут быть (и наверняка есть) карстовые воронки. Поэтому авто­мобиль в буквальном смысле провалился в природный колодец!

Необычный инцидент произошёл в 2016 году в Крыму, на мысе Тарханкут. Lanos сорвался в 20-метро­вую расщелину над мысом и, достигнув половины пути, застрял. Заключён­ному в машине водителю пришлось выбивать ветровое стекло ногами, а затем прыгать с высоты в море, чтобы спастись. Удиви­тельно, но он отделался только испугом!

Ну а машину позднее тоже вытащили из природного заточения. Для этого пришлось вызывать кран.

30 автомобилей на дне водоёма

В начале 2020 года в бухте Воевода во Влади­востоке под лёд провали­лись около 30 (!) авто­мобилей одно­временно: замёрзшая гладь просто не выдер­жала массы машин. Этот эпизод в очередной раз напоминает, что выезжать на лёд нужно лишь в том случае, если уверен в его прочности.

Всего в Главное управление МЧС России по Примор­скому краю тогда поступило 45 сообщений о том, что машины ушли под лёд. Некоторые из автомо­билей, правда, удалось вытащить до приезда спасателей: в основном те, что были ближе всех к берегу.

Становились свидетелями, когда автомобиль заехал не туда?

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