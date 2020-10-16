Промахнулись: 8 автомобилей, которые заехали не туда

Справедливости ради, в потоплении Porsche Panamera часть вины необходимо возложить на навигатор. Об этой истории мы уже как-то рассказывали.

Футболист «Ливерпуля» Андре Уиздом ехал на матч на своём Porsche Panamera Turbo. Поскольку Уиздом был новичком в коллективе, он точно не знал, как добраться до стадиона, и решил довериться GPS. А та повела его короткой дорогой, но через лес.

Когда Панамера отказалась ехать дальше посреди здоровенной лужи, парень понял, что навигатору далеко не всегда можно доверять. На матч он успел, но добирался до стадиона уже на попутках. Что касается машины, то её вскоре обнаружил велоси­педист Пит Айронс, который очень удивился новенькому Порше посреди лесо­полосы. Доставали Porsche из плена при помощи Jeep Grand Cherokee.