Заблудившийся Мерседес чуть не устроил аварию на гоночной трассе. Видео

В ролике хорошо видно, как его автор после очередного поворота обнаруживает перегородивший трассу вседорожник. Во время его множественных попыток развернуться рядом с машиной Бруно с дымом тормозит ещё один спорткар — по всей видимости, Chevrolet Camaro.

Издание The Drive, ссылающееся на комментарии инцидента на Reddit, связывает произошедшее с недостатками навигации на территории гоночного трека: якобы зоны выезда на трассу и парковки для посетителей постоянно меняют своё положение, а дорожных указателей инфраструктура Интерлагоса не предусматривает. Поэтому там действительно легко заблудиться.

«Я был там на концерте, который закончился ночью. Выезд со стоянки был так плохо обозначен, что несколько автомобилей, включая меня, вынуждены были проехать несколько километров по треку, прежде чем нашли выезд», — пишет один из комментаторов.