Заблудившийся Мерседес чуть не устроил аварию на гоночной трассе. Видео
Дмитрий Елизаров
Кроссовер Mercedes-Benz GLA, непонятно как попавший на бразильский трек Интерлагос, на какое-то время заблокировал движение спорткаров. Видеозапись инцидента опубликовал в соцсетях один из его участников — Бруно Мантовани, приехавший на трассу ради трек-дня.
Outro dia foi um Mini Cooper entrando na pista. Agora essa!— bruno mantovani (@bmantovani) December 1, 2020
O que acontece com as provas em Interlagos? Tão esperando morrer de baciada pra tomar uma providência? Que várzea! pic.twitter.com/rPq4wGAcov
В ролике хорошо видно, как его автор после очередного поворота обнаруживает перегородивший трассу вседорожник. Во время его множественных попыток развернуться рядом с машиной Бруно с дымом тормозит ещё один спорткар — по всей видимости, Chevrolet Camaro.
Издание The Drive, ссылающееся на комментарии инцидента на Reddit, связывает произошедшее с недостатками навигации на территории гоночного трека: якобы зоны выезда на трассу и парковки для посетителей постоянно меняют своё положение, а дорожных указателей инфраструктура Интерлагоса не предусматривает. Поэтому там действительно легко заблудиться.
«Я был там на концерте, который закончился ночью. Выезд со стоянки был так плохо обозначен, что несколько автомобилей, включая меня, вынуждены были проехать несколько километров по треку, прежде чем нашли выезд», — пишет один из комментаторов.
Аналогичный инцидент произошёл на Интерлагосе ещё в октябре: в разгар гонок на трассу случайно выехал Mini Cooper. Его водитель тоже перепутал повороты, которые никак не были обозначены.