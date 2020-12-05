Корабль, распиленный вместе с машинами, самый дешёвый Гелик в РФ и кое-что ещё

Заблудившийся Мерседес чуть не устроил аварию на гоночной трассе. Видео

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Дмитрий Елизаров

Кроссовер Mercedes-Benz GLA, непонятно как попавший на бразильский трек Интерлагос, на какое-то время заблокировал движение спорткаров. Видеозапись инцидента опубликовал в соцсетях один из его участников — Бруно Мантовани, приехавший на трассу ради трек-дня.

  • В ролике хорошо видно, как его автор после очередного поворота обнаруживает перегородивший трассу вседорожник. Во время его множественных попыток развернуться рядом с машиной Бруно с дымом тормозит ещё один спорткар — по всей видимости, Chevrolet Camaro.

  • Издание The Drive, ссылающееся на комментарии инцидента на Reddit, связывает произошедшее с недостатками навигации на территории гоночного трека: якобы зоны выезда на трассу и парковки для посетителей постоянно меняют своё положение, а дорожных указателей инфраструктура Интерлагоса не предусматривает. Поэтому там действительно легко заблудиться.

  • «Я был там на концерте, который закончился ночью. Выезд со стоянки был так плохо обозначен, что несколько автомобилей, включая меня, вынуждены были проехать несколько километров по треку, прежде чем нашли выезд», — пишет один из комментаторов.

  • Аналогичный инцидент произошёл на Интерлагосе ещё в октябре: в разгар гонок на трассу случайно выехал Mini Cooper. Его водитель тоже перепутал повороты, которые никак не были обозначены.

Как считаете, почему на Интерлагосе не делают выводов?

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