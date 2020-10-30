S3XY-битва: мощнейшие Теслы сразились на 160-метровой дистанции

Посмотрите, как Mini случайно выехал на трек во время гонки Мерседесов

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Борис Закиров

Курьёзный инцидент произошёл на бразиль­ской гоночной трассе Интер­лагос. Прямо в разгар сорев­нования на автодром выехал хэтчбек Mini Cooper. Из-за этого гонку пришлось остановить.

  • Видеоролик начинается как обычная трансляция этапа гоночного чемпи­оната Сан-Паулу. В один момент среди десятков кубковых Mercedes-AMG CLA 45 и седанов C-класса появляется сере­бристый хэтчбек Mini, который вскоре прижима­ется к обочине и останав­ливается, включив аварийку.

  • Впоследствии выяснилось, что за рулём Mini находился публи­цист, который готовил репортаж о прохо­дящих неподалёку соревно­ваниях по дрэг-рейсингу. Он перепутал поворот и свернул прямо на трассу, где не было никаких знаков или персо­нала, которые могли преду­предить о запрете выезда на трек.

  • К счастью, в инциденте никто не пострадал. Как только персонал трассы заметил нарушителя, на дорогу вывели пейс-кар.

  • В сентябре сообщалось ещё об одной курьёзной истории, связанной с внедорож­ником Jeep Wrangler, который застрял в горах посреди велотрассы. Спасти внедорожник удалось только спустя несколько дней.

Вы когда-нибудь уезжали в другой город из-за ошибки навигатора?

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