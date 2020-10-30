Посмотрите, как Mini случайно выехал на трек во время гонки Мерседесов
Борис Закиров
Курьёзный инцидент произошёл на бразильской гоночной трассе Интерлагос. Прямо в разгар соревнования на автодром выехал хэтчбек Mini Cooper.
Видеоролик начинается как обычная трансляция этапа гоночного чемпионата Сан-Паулу. В один момент среди десятков кубковых Mercedes-AMG CLA 45 и седанов
C-классапоявляется серебристый хэтчбек Mini, который вскоре прижимается к обочине и останавливается, включив аварийку.
Впоследствии выяснилось, что за рулём Mini находился публицист, который готовил репортаж о проходящих неподалёку соревнованиях по дрэг-рейсингу. Он перепутал поворот и свернул прямо на трассу, где не было никаких знаков или персонала, которые могли предупредить о запрете выезда на трек.
К счастью, в инциденте никто не пострадал. Как только персонал трассы заметил нарушителя, на дорогу вывели пейс-кар.
В сентябре сообщалось ещё об одной курьёзной истории, связанной с внедорожником Jeep Wrangler, который застрял в горах посреди велотрассы. Спасти внедорожник удалось только спустя несколько дней.