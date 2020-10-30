Посмотрите, как Mini случайно выехал на трек во время гонки Мерседесов

Видеоролик начинается как обычная трансляция этапа гоночного чемпи­оната Сан-Паулу. В один момент среди десятков кубковых Mercedes-AMG CLA 45 и седанов C-класса появляется сере­бристый хэтчбек Mini, который вскоре прижима­ется к обочине и останав­ливается, включив аварийку.

Впоследствии выяснилось, что за рулём Mini находился публи­цист, который готовил репортаж о прохо­дящих неподалёку соревно­ваниях по дрэг-рейсингу. Он перепутал поворот и свернул прямо на трассу, где не было никаких знаков или персо­нала, которые могли преду­предить о запрете выезда на трек.

К счастью, в инциденте никто не пострадал. Как только персонал трассы заметил нарушителя, на дорогу вывели пейс-кар.