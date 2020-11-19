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Вот так «заправилась» без шланга: курьёзный случай с женщиной на заправке

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Дмитрий Елизаров

Видео необычной попытки заправить автомобиль Lada 4x4 в Башкирии опубликовано в группе «БашДТП» во ВКонтакте. Заправлявшая автомобиль женщина не заметила, что пистолет раздаточной колонки просто отключён от шланга.

  • Хозяйку внедорожника, снявшую пистолет с колонки АЗС, не смутило, что к пистолету не присоеди­нено буквально ничего. Кроме того, она не заметила и информаци­онной таблички, привязанной к устройству. Что изображено на табличке, рассмотреть не удаётся, но вероятнее всего, она информирует либо о неисправ­ности пистолета, либо о том, что он на ремонте.

  • Пистолет без шланга женщина уверенно вставляет в горловину бака авто­мобиля, снимает блокировку и выходит из кадра, по всей види­мости, направившись к кассе. Чем завершилась эта история, неизвестно.

  • Забавную ситуацию запечатлела камера наружного наблюдения АЗС.

  • Минувшей весной в Канаде на пистолеты топливо­раздаточных колонок начали наносить предупреждающие надписи по образцу тех, что размещают на сигаретах. На наклейках изображают диких животных и информацию о том, что сжигание ископа­емого топлива наносит вред окружающей среде.

Как считаете, что было дальше?

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