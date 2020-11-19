Вот так «заправилась» без шланга: курьёзный случай с женщиной на заправке

Хозяйку внедорожника, снявшую пистолет с колонки АЗС, не смутило, что к пистолету не присоеди­нено буквально ничего. Кроме того, она не заметила и информаци­онной таблички, привязанной к устройству. Что изображено на табличке, рассмотреть не удаётся, но вероятнее всего, она информирует либо о неисправ­ности пистолета, либо о том, что он на ремонте.