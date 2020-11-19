Вот так «заправилась» без шланга: курьёзный случай с женщиной на заправке
Дмитрий Елизаров
Видео необычной попытки заправить автомобиль Lada 4x4 в Башкирии опубликовано в группе «БашДТП» во ВКонтакте. Заправлявшая автомобиль женщина не заметила, что пистолет раздаточной колонки просто отключён от шланга.
Хозяйку внедорожника, снявшую пистолет с колонки АЗС, не смутило, что к пистолету не присоединено буквально ничего. Кроме того, она не заметила и информационной таблички, привязанной к устройству. Что изображено на табличке, рассмотреть не удаётся, но вероятнее всего, она информирует либо о неисправности пистолета, либо о том, что он на ремонте.
Пистолет без шланга женщина уверенно вставляет в горловину бака автомобиля, снимает блокировку и выходит из кадра, по всей видимости, направившись к кассе. Чем завершилась эта история, неизвестно.
Забавную ситуацию запечатлела камера наружного наблюдения АЗС.
Минувшей весной в Канаде на пистолеты топливораздаточных колонок начали наносить предупреждающие надписи по образцу тех, что размещают на сигаретах. На наклейках изображают диких животных и информацию о том, что сжигание ископаемого топлива наносит вред окружающей среде.