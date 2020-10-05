Столбы и бордюры: 10 глупых попыток дрифта

Герой этого свежего видео — водитель новенького «Мустанга». Пустая парковка на крыше, вечернее небо, пяти­литровый V8… Что может пойти не так? Пара раундов «пончиков» удались на славу: шины визжат и дымят, звучно потрески­вает выхлоп, подруга в восторге (ну, наверное). Бах!

«Весьма неожиданно. И откуда же возник сей замеча­тельный столб?» — похоже, каким-то таким вопросом задался парень за рулём, когда поднял голову с подушки безопас­ности. Потому что врезался он в опору фонаря так, словно вообще её не видел!