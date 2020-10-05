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Столбы и бордюры: 10 глупых попыток дрифта

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Михаил Кондратьев

Ви-и, вжух, бдыщ! Визг резины, лязг металла и запахи разного характера — нередко именно так заканчи­вается дрифт у «мастеров», чьи навыки выпестованы много­кратными просмотрами «Токийского дрифта». Совсем недавно мы писали об очередной такой попытке повыпен­дриваться, которая завер­шилась оглуши­тельным фиаско. И решили по этому поводу собрать ещё девять роликов, когда дрифт пошёл не по сценарию.

Mustang и столб

Герой этого свежего видео — водитель новенького «Мустанга». Пустая парковка на крыше, вечернее небо, пяти­литровый V8… Что может пойти не так? Пара раундов «пончиков» удались на славу: шины визжат и дымят, звучно потрески­вает выхлоп, подруга в восторге (ну, наверное). Бах!

«Весьма неожиданно. И откуда же возник сей замеча­тельный столб?» — похоже, каким-то таким вопросом задался парень за рулём, когда поднял голову с подушки безопас­ности. Потому что врезался он в опору фонаря так, словно вообще её не видел!

BMW и столб

Вообще, попытки «побочить» на пустых парковках регулярно заканчи­ваются встречей со столбом. С одной стороны, логично: а куда же там ещё можно врезаться? А с другой: ну почему их действительно будто никто не видит?! Герой этого ролика не тратил времени на «пончики». Разгон, постановка, скольжение, E30 красиво скользит по пустой стоянке… Но недолго. Чёрт бы побрал эти невидимые столбы!

BMW и… снова столб

Те же вводные и тот же сценарий: олдскульная «трёшка», ночь, пустая парковка. Разгон, размаши­стое сколь­жение. И какое-то время всё выглядело вполне неплохо. Но столб опять умерил энтузиазм водителя. Особый шарм этому видео придают вставки из «Тройного форсажа».

ВАЗ и стена

Что стало причиной неудачи в этом случае, понятно не до конца. Возможно — недостаточно громкий рэп. Или слишком хороший зацеп. А может быть — передний привод.

ВАЗ и кювет

У героя этого видео изначально всё склады­валось лучше: и привод на нужные колёса, и никаких столбов посреди «трека». Хвала тюнингу, удалось даже пустить дым из-под колёс! Но всему виной амбиции: дрифтить задом наперёд не решился бы, наверное, даже «король дрифта» Тсучия.

«Газель» и снег

Может быть, зимой в Дагестане маршрутки всегда появ­ляются из-за поворота таким вот образом, но скорее всего оператор и пилот договори­лись о съёмке трюка заранее. Надо признать, что ракурс выбран неплохой. Но место для парковки на обочине — не очень. 

Mercedes-AMG и руки-крюки

«Газель», конечно же, прекрасна и грациозна, когда едет боком, но Mercedes-AMG C 63 для этих целей подходит куда лучше. Чёрный с красными акцентами и очень «горячий» седан сначала совер­шил проезд с эффектным ускорением и грозными отстрелами мотора V8, а потом наш герой решил продемон­стрировать эффектный дрифт. Но у дерева было своё мнение на этот счёт.

Mercedes-AMG и круг

Ещё один случай, когда это уже почти не смешно, произошёл с Mercedes-AMG GLE 63 S. Водитель не учёл высокий центр масс и обратный уклон дороги на круговом пере­крёстке и вместо того, чтобы поставить машину боком, на этот самый бок её и положил.

Peugeot 206 и ралли

Два товарища-француза явно спешат на отдых. Играет музыка, в ногах у пассажира коробка пива (страшно пред­ставить, сколько его в багажнике, если пришлось задей­ствовать даже это место для пере­возки), серенький «Пежо» несётся по гравийке, водитель которого зачем-то решил сделать поездку веселее. Пара неловких движений рулём, колёса теряют связь с поверх­ностью, и вот уже 206-й становится лодкой.

Volvo и ограждение

Несмотря на семейный имидж, авто­мобили Volvo для дрифта используют не так уж и редко. Но иногда всё идёт не так — как в этом ролике, например. Даже немного жаль, что такой ухоженный седан эффектного цвета потрепали настолько небрежным образом.

Бонус: дрифт удался. Почти

А вот наглядное доказательство того, что дрифт-провал не обяза­тельно должен заканчи­ваться столбом, забором или стеной. Руки у водителя этой BMW M3 растут из правильного места, но так мучать атмо­мотор ради, прямо скажем, не лучших кадров, да ещё и местами в расфокусе, пожалуй, не стоило.

Пробовали когда-нибудь навалить бочком на парковке?

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