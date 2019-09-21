Автомобили, о которых хотели бы забыть даже их создатели
Команда Авто.ру
В мире много машин — красивых и не очень, успешных и не слишком. Но есть автомобили, появление которых было явной ошибкой. Вспоминаем модели, о которых их создатели хотели бы забыть навсегда.
Austin Allegro (1973)
Вряд ли инженеры и дизайнеры British Leyland предполагали, что разрабатывают машину, которая запустит необратимый процесс крушения всего британского автопрома. Да, в этом плане «Аллегро» превзошел все ожидания. Даже не знаем с чего начать…
Может, с зазоров между кузовными панелями, в которые свободно помещался палец? Или вспомнить про уплотнители багажника, запросто пропускавшие воду? Общее качество сборки «Остина» не выдерживало критики. Порой на поддомкраченной для смены колеса машине вываливались боковые стёкла: жёсткость кузова была просто ужасной. Самой занятной фишкой «Аллегро» стал зачем-то квадратный руль. Смешно конечно, но для успеха на рынке этого не хватило.
Ford Taurus (1996)
Эту историю можно назвать низвержением титана, а можно — укрощением быка. «Торус» первого поколения, представленный в 80-х, был прекрасным автомобилем: по-американски красивым, конструктивно продвинутым и страшно популярным. Но когда в 1996-м на рынок вышла модель нового поколения, на плюсы «Торуса» перестали обращать внимания, сконцентрировшись на его внешности. В самый расцвет биодизайна «фордовцы» превратили «бычка» в карнавал овалов и плавных линий. Возможно, это казалось неплохой мыслью, но по ходу разработки превратилось в навязчивую идею дизайнеров Ford. Естественно, готовый продукт вызывал отторжение у всех, за исключением преподавателей геометрии. Машина продержалась на конвейере всего три года, но от репутационных потерь Taurus уже не оправится никогда.
Rolls Royce Camargue (1975)
Итальянские кузовные ателье и британские премиальные бренды хороши по отдельности, как хорошее просекко и выдержанный виски сами по себе. Но смешивать… Когда Rolls Royce попросил Pininfarina придумать 2-дверный кузов в современном стиле — для привлечения в шоу-румы более молодой аудитории, то никто не ожидал, что вся затея обернётся таким грандиозным провалом. Покупатели увидели в чертах дородного купе не элегантность, а прежде всего вульгарность. Помножьте это на заоблачную цену и неожиданно среднее качество изготовления — боковины и колёсные арки ржавели на раз-два — и станет ясно, почему слово «Камарг» среди фанатов Rolls-Royce звучит как самое грязное ругательство.
Talbot Tagora (1981)
Если вы никогда не слышали о таком автомобиле, то вам повезло. А ведь были люди, которые его создавали, и те, кто дал зелёный свет его производству! Разработка «Тагоры» — дело рук европейского филиала «Крайслера», который в конце 70-х перешёл под контроль Peugeot. Казалось бы — французы, увидев почти готовый проект, должны были поставить на страшилище крест. Но жадность взяла верх. Посчитав, что практически готовому седану стоит дать шанс, «Тагору» запустили на конвейер. Зря? О, да! Панели салона у товарных машин отваливались ещё в шоу-румах, в повороты седан заходил с трудом, а разгон — даже с топовым мотором — можно было назвать летаргическим. Вишенкой на торте был, конечно же, дизайн, которого, если внимательно присмотреться, просто не было. И уже в 1983-м «Тагора» исчезла из каталогов.
Cadillac Allante (1986)
Его даже можно назвать красивым! Более того, сегодня «Алланте» вполне тянет на звание классики. Но проблема этого «Кадиллака» была не в дизайне, а в недальновидности руководства GM. Автомобиль, который в Детройте задумывали как соперника Mercedes-Benz SL, решили создавать с помощью итальянцев. И это опять оказалось не самой удачной идеей.
На Pininfarina американцы взвалили не только разработку дизайна, но и процесс изготовления кузовов. То, что пиарщики Cadillac пафосно называли «самым длинным конвейером в мире», крутым было только на словах. Представьте, как романтично это звучало: 56 кузовов грузят в нутро Boeing 747 в туринском аэропорту и отправляют в Детройт, на свадьбу с «кадиллаковскими» шасси. Но сложнейшая и дорогущая логистика сказалась на ценнике «Алланте», который был настолько высоким, что отпугнул даже рьяных фанатов бренда. За шесть лет собрали чуть больше 20 тысяч кабриолетов, каждый из которых прожигал в карманах GM ощутимую дыру убытков.
Alfa Romeo 6 (1980)
У вас наверняка есть приятель, который утверждает, что Alfa Romeo просто не умеет создавать некрасивые автомобили? В следующий раз спросите, что он думает про седан Alfa Romeo 6? Ответом в лучшем случае будет невнятное мычание. Потому что гордая эмблема «Альфы» попала на решетку радиатора этого бизнес-седана, кажется, по недоразумению. Куда уместнее тут смотрелись бы «фиатовские» полоски или опелевская молния.
К унылой внешности «шестёрки» стоит добавить и традиционные болячки Alfa Romeo: глюки электрики и быстро ржавеющий кузов. Наконец, коробка передач, смонтированная сзади по схеме transaxle, осложняла процесс переключений и плохо сказывалась на развесовке. Так что и рулилась «шестёрка» не очень. Не «Альфа», а одно название.
Mitsubishi Mirage (2012)
Тот редкий случай, когда не нужно вообще никаких слов, чтобы описать степень унылости автомобиля. Дизайн этого хэтчбека говорит — вернее, истошно вопит! — сам за себя... К сожалению, даже если хорошенько протереть глаза, то «Мираж» не рассеется. Созданный в кризисное для «Мицу» время, этот хэтч мог бы стать живой иллюстрацией фразы «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». Самое грустное в этой истории то, что «Мираж» до сих пор выпускается, а значит, его кто-то покупает.
Jeep Commander (2010)
Наверное, никто и никогда не говорил про Jeep Commander точнее и лучше, чем ныне покойный Серджио Марккионе: «Мы создали автомобиль, который не достоин предлагаться нашим клиентам. Да, кто-то действительно покупал его, но я просто не приложу ума, за какие качества...» Что можно добавить к словам бывшего президента Fiat Chrysler Automobiles? Ничего — остаётся только согласиться.
Lincoln Blackwood (2001)
Живой пример того, как быстро хорошая идея может улететь под откос. Когда «Линкольн» впервые представил люксовую версию пикапа Ford F-150 — и пресса, и покупатели, и дилеры были в восторге! Но где-то на стадии принятия решений кто-то (кажется, не слишком дальновидный) лишил «Блеквуд» полного привода — только задний и точка! А заодно настоял на технически сложной и дорогой крышке грузового отсека с сервоприводом. Фирма «Магна», которая подписалась на выпуск электрофутляра, сорвала сроки, клиенты, разочарованные отсутствием полного привода, потянулись в шоу-румы «кадиллаков» за Escalade EXT. Так многообещающая история «Чёрного дерева» закончилась, толком и не начавшись — всего за каких-то полтора года.