Автомобили, о которых хотели бы забыть даже их создатели

Его даже можно назвать красивым! Более того, сегодня «Алланте» вполне тянет на звание классики. Но проблема этого «Кадиллака» была не в дизайне, а в недальновидности руководства GM. Автомобиль, который в Детройте задумывали как соперника Mercedes-Benz SL, решили создавать с помощью итальянцев. И это опять оказалось не самой удачной идеей.

На Pininfarina американцы взвалили не только разработку дизайна, но и процесс изготовления кузовов. То, что пиарщики Cadillac пафосно называли «самым длинным конвейером в мире», крутым было только на словах. Представьте, как романтично это звучало: 56 кузовов грузят в нутро Boeing 747 в туринском аэропорту и отправляют в Детройт, на свадьбу с «кадиллаковскими» шасси. Но сложнейшая и дорогущая логистика сказалась на ценнике «Алланте», который был настолько высоким, что отпугнул даже рьяных фанатов бренда. За шесть лет собрали чуть больше 20 тысяч кабриолетов, каждый из которых прожигал в карманах GM ощутимую дыру убытков.