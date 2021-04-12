Кроссовер Chery размером с Крузак сфотографировали на стоянке в России

Видео: водитель спорткара думал, что он король дрифта, но ошибся

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Кирилл Малышев

В США водитель спорткара Dodge Challenger Hellcat решил красиво пустить машину в занос на глазах у собравшейся публики, но потерпел неудачу, пишет Motor1. Купе врезалось в попутный пикап Chevrolet Silverado, перевернув его на крышу. Видео на каналах 5280 Car Scene и Andrew Bruckbauer на YouTube позволяет рассмотреть инцидент сразу с двух ракурсов.

  • От удара пикап занесло, а высокий центр тяжести не позволил ему остаться на колёсах. Водитель Фиесты вовремя притормозил и третьим в аварии не стал. Сообщается, что пострадал в ДТП один человек из пикапа, его отправили в больницу.

  • По злой иронии на номерном знаке Доджа написано El Malo, что в переводе означает «плохой». Водитель не сумел оценить опасность сочетания 700 с лишним сил, холодной резины и своих навыков. Его оштрафовали за опасное вождение.

  • Визг резины, лязг металла и запахи разного характера — нередко именно так заканчивается дрифт у «мастеров», чьи навыки выпестованы многократными просмотрами «Токийского дрифта». В нашей подборке можно увидеть 10 примеров фейлов, которые попали на видео.

Были шансы на успех?

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