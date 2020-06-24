Работает цензор: реклама автопроизводителей, за которую пришлось извиняться

На волне протестов против расизма в мае 2020 года Volkswagen был вынужден удалить из своего аккаунта в Instagram рекламный ролик, посвящённый новому Golf. Главным героем видео был чернокожий мужчина, которого от нового хэтчбека немецкой марки как марионетку отгоняет большая белая рука.

Кроме того, по сюжету главный герой ролика оказы­вается в ресторане с названием Petit Colon («Маленький колонист»), а в какой-то момент из анимиро­ванных букв выстраива­ется сленговое слово, которым в Германии оскорби­тельно именуют чернокожих. Поначалу пред­ставители Volkswagen пытались защитить видео­ролик, однако в итоге под напором обществен­ности его пришлось удалить и извиниться.