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Работает цензор: реклама автопроизводителей, за которую пришлось извиняться

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Максим Кубанцев

Для одних реклама — это назойливый раздражитель, для других — способ заработка, а для третьих — простор для творчества. Автопроиз­водители и автомобильные компании регулярно прибегают к услугам креативных агентств. Иногда у них получаются настоящие шедевры, а иногда публика оценить креатив в полной мере не может. А периодически случаются настоящие проблемы.

Volkswagen обвинили в расизме...

На волне протестов против расизма в мае 2020 года Volkswagen был вынужден удалить из своего аккаунта в Instagram рекламный ролик, посвящённый новому Golf. Главным героем видео был чернокожий мужчина, которого от нового хэтчбека немецкой марки как марионетку отгоняет большая белая рука.

Кроме того, по сюжету главный герой ролика оказы­вается в ресторане с названием Petit Colon («Маленький колонист»), а в какой-то момент из анимиро­ванных букв выстраива­ется сленговое слово, которым в Германии оскорби­тельно именуют чернокожих. Поначалу пред­ставители Volkswagen пытались защитить видео­ролик, однако в итоге под напором обществен­ности его пришлось удалить и извиниться.

...и сексизме

Ну а летом 2019-го немецкого автопроизводителя обвинили в том, что женщины в рекламе электри­ческого e-Golf показаны слишком домашними, а мужчины, напротив — более риско­ванными и отчаянными.

Женские персонажи в видео занимаются готовкой еды, стиркой и прогулками с детьми, тогда как мужчины — сплошь астро­навты, путеше­ственники и спортс­мены. Такие гендерные отличия посчитали несправед­ливыми, и британское управ­ление рекламных стандартов (ASA) получило на него три жалобы. Есте­ственно, ролик запретили к показу.

Индийский Ford Figo и карикатура на Берлускони

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В 2013 году много шума наделала реклама Ford Figo для индийского рынка. В интернете появились рекламные плакаты, призванные обратить внимание на вмести­тельность багажного отсека хэтчбека, созданного на базе Fiesta.

На одном из них на месте водителя был изображён человек, очевидно напоми­нающий итальянского экс-премьера Сильвио Берлу­скони, а в багажнике машины находились три связанные девушки с кляпами во рту. Другой изображал Михаэля Шумахера, пере­возящего Себастьяна Феттеля, Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо. На третьем — за рулём была блондинка, подозри­тельно похожая на Пэрис Хилтон, а в багажнике Figo — семейство Кардашьян.

Автопроизводителю и рекламному агентству JWT, создавшему плакаты, пришлось извиниться за столь вольное обращение с образами знамени­тостей. Хотя они и подчёрки­вали, что рекламу не предпо­лагалось использовать в практических целях и она не была одобрена Ford.

General Motors и образ Эйнштейна

В 2010 году Еврейский университет в Иерусалиме пытался отсудить у американского концерна General Motors более 75 000 долларов за использо­вание в рекламе образа Альберта Эйнштейна. Печатная реклама GMC Terrain с мускулистым Эйнштейном, на плече которого была вытатуиро­вана формула e=mc2, и слоганом «Идеи тоже сексуальны» появилась в журнале People.

Великий физик завещал университету права на своё наследие — в том числе и визуальный образ. Такое использо­вание портрета Эйнштейна в универ­ситете посчитали искаже­нием имиджа учёного и гуманиста. Судебное разбира­тельство длилось более двух лет. В итоге в октябре 2012 года иск был отклонён: суд указал на то, что при жизни Эйнштейна не суще­ство­вало закона, определяющего срок действия прав на его изображение.

А потому было решено руководство­ваться принципами автор­ского права, по которому изобра­жение учёного к моменту создания рекламы перешло в обще­ственное достояние.

Veloster и смерть

Нидерландское телевидение не стало показывать рекламный ролик Hyundai Veloster, в котором использо­вался образ смерти. Видео, созданное агентством Fitzroy из Амстер­дама, подчёркивало безопас­ность Hyundai Veloster, у которого задняя дверь есть только справа (со стороны обочины) — чтобы пассажиры всегда выходили на тротуар, а не на проезжую часть.

«Смерть» в чёрном балахоне и с косой не смогла «помочь» героине ролика выйти из Veloster на проезжую часть прямо под колёса следующего мимо пикапа. Хотя в случае с хэтчбеком Ford Focus ей это удалось. Даже само руководство Hyundai посчитало ролик слишком шокирующим и собственно­ручно ограничило его использо­вание на теле­видении. Хотя, может быть, всё дело в возможных претензиях от Ford?

Toyota и французские «зелёные»

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Суд во Франции в 2012 году запретил Toyota демонстри­ровать в рекламе возмож­ности своих внедорож­ников. Изображения авто­мобилей RAV4, Land Cruiser и Hilux на фоне нетронутой дикой натуры возмутили природо­охранную организацию «Окружающая среда Франции» (FNE).

Защитники живой природы обратились в суд, и он встал на их сторону. Суд пришёл к выводу, что такая реклама пропаганди­рует поведение, которое противо­речит сохранению природных ресурсов, и обязал французское представи­тельство японской марки удалить видео­ролики и рекламные объяв­ления под угрозой штрафа в 100 евро за каждый день неправо­мерного их использования.

Компания Toyota подчинилась решению суда, при этом выразив удив­ление такому исходу дела: ведь для съёмки рекламы запраши­валось соответ­ствующее разреше­ние, а несколько сцен вообще были сняты в павильоне.

Безответственная Toyota GT86

Под раздачу реклама Тойоты попала и в Велико­британии. В данном случае речь идёт о промо­ролике, посвящённом купе GT86. Том самом, где большую часть видео спорткар бодро едет по виртуальному городу, а потом разбивает стекло и оказывается в реальном мире.

Вот на это самое «бодро» и пожаловалась пара британцев, посчитавшая рекламу пропагандой безответ­ственного поведения на дороге. В Тойоте заявили, что на самом деле виртуальный спорткар не превышал скорость, в видео нет погони с полицией, а значит, нет и подстрека­тельства к нарушению закона. Да и вообще, в видео просто хотели показать, что GT86 отлично рулится.

Однако регулирующие органы аргументы не приняли и запретили рекламу к показу.

Volkswagen и системы безопасности

Реклама, описывающая системы активной безопасности хэтчбека Volkswagen Polo, была запрещена в 2018 году в Велико­британии. После выхода ролика в агентство по рекламным стандартам (ASA) поступило несколько жалоб, в которых указы­валось, что промо­видео поощряет безответ­ственное поведение водителей.

Регулирующий орган пришёл к выводу, что нервное поведение пассажира авто­мобиля в ролике, громкий саундтрек, а также общий тон рекламы провоци­руют водителей к безответ­ственному поведению. В ведомстве посчитали ещё, что зависи­мость от продвинутых систем приводит к тому, что водители могут пере­оценить безопас­ность своего транспортного средства.

В подтверждение своих доводов агентство ссылалось на соответ­ствующие пункты в кодексе, регулирующем рекламный рынок Велико­британии. Компания Volkswagen пыталась возражать таким выводам, но в итоге была вынуждена подчиниться.

Омский автосервис, корейские машины и поедание собак

Экспертный совет при управлении Федеральной анти­монопольной службы признал аморальной рекламу омского авто­сервиса с изображе­нием собаки. В рекламном слогане техцентра «Кореямобиль», специализи­рующегося, как нетрудно догадаться, на корейских автомобилях, указы­валось, что на ремонте таких машин здесь «собаку съели».

Образ испуганного пса из известного мема с явной отсылкой к гастроно­мическим традициям азиатской страны посчитали оскорби­тельным по отношению к любителям животных и зоозащит­никам, а также недопус­тимым с точки зрения морали. При этом к самому слогану «собаку съели» у экспертов претензий не возникло.

Любите рекламу?

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