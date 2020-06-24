Работает цензор: реклама автопроизводителей, за которую пришлось извиняться
Максим Кубанцев
Для одних реклама — это назойливый раздражитель, для других — способ заработка, а для третьих — простор для творчества. Автопроизводители и автомобильные компании регулярно прибегают к услугам креативных агентств. Иногда у них получаются настоящие шедевры, а иногда публика оценить креатив в полной мере не может. А периодически случаются настоящие проблемы.
Volkswagen обвинили в расизме...
На волне протестов против расизма в мае 2020 года Volkswagen был вынужден удалить из своего аккаунта в Instagram рекламный ролик, посвящённый новому Golf. Главным героем видео был чернокожий мужчина, которого от нового хэтчбека немецкой марки как марионетку отгоняет большая белая рука.
Кроме того, по сюжету главный герой ролика оказывается в ресторане с названием Petit Colon («Маленький колонист»), а в какой-то момент из анимированных букв выстраивается сленговое слово, которым в Германии оскорбительно именуют чернокожих. Поначалу представители Volkswagen пытались защитить видеоролик, однако в итоге под напором общественности его пришлось удалить и извиниться.
...и сексизме
Ну а летом 2019-го немецкого автопроизводителя обвинили в том, что женщины в рекламе электрического
Женские персонажи в видео занимаются готовкой еды, стиркой и прогулками с детьми, тогда как мужчины — сплошь астронавты, путешественники и спортсмены. Такие гендерные отличия посчитали несправедливыми, и британское управление рекламных стандартов (ASA) получило на него три жалобы. Естественно, ролик запретили к показу.
Индийский Ford Figo и карикатура на Берлускони
В 2013 году много шума наделала реклама Ford Figo для индийского рынка. В интернете появились рекламные плакаты, призванные обратить внимание на вместительность багажного отсека хэтчбека, созданного на базе Fiesta.
На одном из них на месте водителя был изображён человек, очевидно напоминающий итальянского экс-премьера Сильвио Берлускони, а в багажнике машины находились три связанные девушки с кляпами во рту. Другой изображал Михаэля Шумахера, перевозящего Себастьяна Феттеля, Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо. На третьем — за рулём была блондинка, подозрительно похожая на Пэрис Хилтон, а в багажнике Figo — семейство Кардашьян.
Автопроизводителю и рекламному агентству JWT, создавшему плакаты, пришлось извиниться за столь вольное обращение с образами знаменитостей. Хотя они и подчёркивали, что рекламу не предполагалось использовать в практических целях и она не была одобрена Ford.
General Motors и образ Эйнштейна
В 2010 году Еврейский университет в Иерусалиме пытался отсудить у американского концерна General Motors более 75 000 долларов за использование в рекламе образа Альберта Эйнштейна. Печатная реклама GMC Terrain с мускулистым Эйнштейном, на плече которого была вытатуирована формула e=mc2, и слоганом «Идеи тоже сексуальны» появилась в журнале People.
Великий физик завещал университету права на своё наследие — в том числе и визуальный образ. Такое использование портрета Эйнштейна в университете посчитали искажением имиджа учёного и гуманиста. Судебное разбирательство длилось более двух лет. В итоге в октябре 2012 года иск был отклонён: суд указал на то, что при жизни Эйнштейна не существовало закона, определяющего срок действия прав на его изображение.
А потому было решено руководствоваться принципами авторского права, по которому изображение учёного к моменту создания рекламы перешло в общественное достояние.
Veloster и смерть
Нидерландское телевидение не стало показывать рекламный ролик Hyundai Veloster, в котором использовался образ смерти. Видео, созданное агентством Fitzroy из Амстердама, подчёркивало безопасность Hyundai Veloster, у которого задняя дверь есть только справа (со стороны обочины) — чтобы пассажиры всегда выходили на тротуар, а не на проезжую часть.
«Смерть» в чёрном балахоне и с косой не смогла «помочь» героине ролика выйти из Veloster на проезжую часть прямо под колёса следующего мимо пикапа. Хотя в случае с хэтчбеком Ford Focus ей это удалось. Даже само руководство Hyundai посчитало ролик слишком шокирующим и собственноручно ограничило его использование на телевидении. Хотя, может быть, всё дело в возможных претензиях от Ford?
Toyota и французские «зелёные»
Суд во Франции в 2012 году запретил Toyota демонстрировать в рекламе возможности своих внедорожников. Изображения автомобилей RAV4, Land Cruiser и Hilux на фоне нетронутой дикой натуры возмутили природоохранную организацию «Окружающая среда Франции» (FNE).
Защитники живой природы обратились в суд, и он встал на их сторону. Суд пришёл к выводу, что такая реклама пропагандирует поведение, которое противоречит сохранению природных ресурсов, и обязал французское представительство японской марки удалить видеоролики и рекламные объявления под угрозой штрафа в 100 евро за каждый день неправомерного их использования.
Компания Toyota подчинилась решению суда, при этом выразив удивление такому исходу дела: ведь для съёмки рекламы запрашивалось соответствующее разрешение, а несколько сцен вообще были сняты в павильоне.
Безответственная Toyota GT86
Под раздачу реклама Тойоты попала и в Великобритании. В данном случае речь идёт о проморолике, посвящённом купе GT86. Том самом, где большую часть видео спорткар бодро едет по виртуальному городу, а потом разбивает стекло и оказывается в реальном мире.
Вот на это самое «бодро» и пожаловалась пара британцев, посчитавшая рекламу пропагандой безответственного поведения на дороге. В Тойоте заявили, что на самом деле виртуальный спорткар не превышал скорость, в видео нет погони с полицией, а значит, нет и подстрекательства к нарушению закона. Да и вообще, в видео просто хотели показать, что GT86 отлично рулится.
Однако регулирующие органы аргументы не приняли и запретили рекламу к показу.
Volkswagen и системы безопасности
Реклама, описывающая системы активной безопасности хэтчбека Volkswagen Polo, была запрещена в 2018 году в Великобритании. После выхода ролика в агентство по рекламным стандартам (ASA) поступило несколько жалоб, в которых указывалось, что промовидео поощряет безответственное поведение водителей.
Регулирующий орган пришёл к выводу, что нервное поведение пассажира автомобиля в ролике, громкий саундтрек, а также общий тон рекламы провоцируют водителей к безответственному поведению. В ведомстве посчитали ещё, что зависимость от продвинутых систем приводит к тому, что водители могут переоценить безопасность своего транспортного средства.
В подтверждение своих доводов агентство ссылалось на соответствующие пункты в кодексе, регулирующем рекламный рынок Великобритании. Компания Volkswagen пыталась возражать таким выводам, но в итоге была вынуждена подчиниться.
Омский автосервис, корейские машины и поедание собак
Экспертный совет при управлении Федеральной антимонопольной службы признал аморальной рекламу омского автосервиса с изображением собаки. В рекламном слогане техцентра «Кореямобиль», специализирующегося, как нетрудно догадаться, на корейских автомобилях, указывалось, что на ремонте таких машин здесь «собаку съели».
Образ испуганного пса из известного мема с явной отсылкой к гастрономическим традициям азиатской страны посчитали оскорбительным по отношению к любителям животных и зоозащитникам, а также недопустимым с точки зрения морали. При этом к самому слогану «собаку съели» у экспертов претензий не возникло.