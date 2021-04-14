Вышел новый трейлер «Форсажа 9», в котором показали фуру-бронепоезд
Кирилл Малышев
Новый трейлер девятой части экшена «Форсаж» опубликован на YouTube-канале iVideos. Неизвестно, будет ли держать в напряжении вся картина, но ролик длиной три с половиной минуты это умеет. В российский прокат фильм выйдет 20 мая.
Зрители снова увидят злодейку в исполнении Шарлиз Терон. Хотя ещё неизвестно, за кого она будет, учитывая преображение Джейсона Стэйтема в прошлых частях. Новым антигероем станет брат Доминика. И — неожиданный поворот! — живым оказывается Хан.
Создатели девятого фильма обещают ещё более крутые трюки и роскошные машины. Действие фильма происходит буквально по всему миру — от Лондона, Токио и Центральной Америки до Азербайджана и Тбилиси. В свежем трейлере можно заметить фуру-бронепоезд и, как обычно, кучу суперкаров.
Ранее режиссёр девятой части «Форсажа» Джастин Лин поделился подробностями о съёмках одного из эпизодов фильма. Он занимает примерно четыре секунды экранного времени. На съёмку сложного трюка с участием Toyota GT86 ушло около восьми месяцев и три автомобиля.