Новый серийный Honda Civic: первое официальное фото

Вышел новый трейлер «Форсажа 9», в котором показали фуру-бронепоезд

Новости

Кирилл Малышев

Новый трейлер девятой части экшена «Форсаж» опубликован на YouTube-канале iVideos. Неизвестно, будет ли держать в напряжении вся картина, но ролик длиной три с половиной минуты это умеет. В российский прокат фильм выйдет 20 мая.

  • Зрители снова увидят злодейку в исполнении Шарлиз Терон. Хотя ещё неизвестно, за кого она будет, учитывая преображение Джейсона Стэйтема в прошлых частях. Новым антигероем станет брат Доминика. И — неожиданный поворот! — живым оказывается Хан.

  • Создатели девятого фильма обещают ещё более крутые трюки и роскошные машины. Действие фильма происходит буквально по всему миру — от Лондона, Токио и Центральной Америки до Азербайджана и Тбилиси. В свежем трейлере можно заметить фуру-бронепоезд и, как обычно, кучу суперкаров.

  • Ранее режиссёр девятой части «Форсажа» Джастин Лин поделился подробностями о съёмках одного из эпизодов фильма. Он занимает примерно четыре секунды экранного времени. На съёмку сложного трюка с участием Toyota GT86 ушло около восьми месяцев и три автомобиля.

Пойдёте на фильм?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение