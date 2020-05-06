Очень странные дела: автомобильные истории, которые не любят вспоминать

#читайдома: 7 неизвестных фактов про любую машину. Про вашу тоже

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Константин Новацкий

Ваш автомобиль намного круче, чем кажется. Даже если это обычный Logan, Solaris или Granta — в каждой машине скрыто много удивитель­ного. К сожалению, чтобы в этом убедиться, придётся кое-что сломать или разобрать. К счастью, мы сломали это за вас и предлагаем готовые факты. Записывайте и делитесь с друзьями.

Все материалы из этого цикла мы собираем под тэгом #читайдома

Сегодня поговорим о прочности кузова, замерим длину проводов и подсчитаем коли­чество деталей, из которых можно собрать авто­мобиль. Какие-то из фактов могут показаться странными или абсурдными, но каждый по-своему интересен.

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Факт #1: Из проводов вашей машины можно сплести подвесной мост

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Электропроводка — нервная система автомобиля. По проводам разной длины и сечения туда-сюда бегают сигналы — от мигания поворот­ников до запуска мотора и работы АБС. Чем современнее и дороже машина, тем больше проводов ей нужно. Опции, вроде активной подвески, аудио­системы с кучей динамиков или крыши «звёздное небо», вносят вклад в общую электро­сеть. Вот и выходит, что современный Mercedes-Benz S-Class или Porsche Panamera могут скрывать до трёх километров кабелей. Бюджетный Logan тоже не аутсайдер: совокупной длины его проводов точно хватит, чтобы запитать лампочку примерно в 800 метрах от вас.

Удивить можно и владельцев «старины». Так, общая длина двухсот электрокабелей первого VW Golf почти равна высоте главного здания МГУ. Стоит только размотать...

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Факт #2: Чтобы скрутить кузов машины на градус, потребуется сила Халка

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Жёсткость кузова — ключевой показатель безопасности машины. Обычно говорят о жёсткости на кручение, то есть способ­ности автомо­бильного кузова сохранять форму под действием большого скручива­ющего момента. Например, при вывеши­вании на уклоне. Для вашей Vesta значение будет таким: 18 000 Нм/град. Много ли это? Представим, что задняя подвеска машины зафикси­рована, а к точкам передней приделан рычаг длиной один метр. Чтобы «прокрутить» кузов на один-един­ственный градус, к концу этого рычага нужно приложить как минимум 18 тысяч Ньютонов силы. Или аккуратно повесить на него целый Jaguar F-Pace! Напомните, кто у нас может поднимать Ягуары?

Кстати, жёсткость кузова самого F-Pace достигает 22 000 Нм/град. А чтобы услышать, как хрустит карбоновый монокок Bugatti Chiron с показателем в 50 000 Нм/град, нашему Халку придётся объединиться с Тором.

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Факт #3: Ваша машина в любой момент может стать «Теслой»

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Речь идёт о езде на стартёре. В старые времена моторы заводили кривым рычагом, что требовало больших усилий. Сегодня запуском ведает электро­стартёр размером с буханку хлеба — и делает это быстро и без лишних усилий. Кажется, эта штука сильна. Но насколько?

Скажем так — достаточно сильна, чтобы машина проехала 30–40 метров на чистой электро­тяге; без бензина или с заглохшим мотором. Для этого стартёр придётся помучить — на машинах с «механикой» включить первую передачу и дольше обычного крутить мотор. Вместе с ним начнут вращаться и колёса. Далеко на таком «электрокаре» не уехать, поскольку стартёры не рассчитаны на длительную работу. Зато покинуть пере­крёсток или убрать заглохшую машину с ЖД-пере­езда можно. Увы, обладателям автомати­ческих коробок эта опция недоступна.

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Факт #4: Чтобы завестись, машине требуется всего половина чайной ложки топлива

How much fuel does engine idling use? Does idling waste fuel? How much fuel does it take to start a car? Do engine start-stop systems save gas? The truth about engine start stop systems. EE Shirts! - http://bit.ly/2BHsiuo Recommended Books & Car Products - http://amzn.to/2BrekJm Subscribe for new videos every Wednesday! - https://goo.gl/VZstk7 How much fuel does an idling engine use? After how long will an idling engine use more fuel than simply shutting the engine off, and then restarting it? It turns out, most Americans have no idea, as the journal of Energy Policy interviewed 1,300 US drivers, and the average time guessed was 3.6 minutes! 3.6 minutes worth of engine idling fuel required to simply start up an engine! Well, let's put the myths to rest and look at actual data, published in the journal of SAE. Researchers took two identical engines and measured their idle fuel consumption, how much fuel they required to start up, and then spent time conducting real world driving tests to see if engine start-stop systems actually save fuel. Check out the video to see the results! Reference Material: SAE Idle Stop Fuel Consumption - https://bit.ly/2PzNRzZ Energy Policy Study - https://bit.ly/2wGkrcp Engineering Explained is a participant in the Amazon Influencer Program. Don't forget to check out my other pages below! Facebook: http://www.facebook.com/engineeringexplained Official Website: http://www.howdoesacarwork.com Twitter: http://www.twitter.com/jasonfenske13 Instagram: http://www.instagram.com/engineeringexplained Car Throttle: https://www.carthrottle.com/user/engineeringexplained Amazon: https://www.amazon.com/shop/engineeringexplained EE Extra: https://www.youtube.com/channel/UCsrY4q8xGPJQbQ8HPQZn6iA NEW VIDEO EVERY WEDNESDAY!

Если на секунду забыть про суровый русский климат и капризные моторы «Жигулей», то для запуска современного двигателя по цилиндрам должно пробежать около двух милли­литров горючки. Само собой, этого количества не хватит для полно­ценной работы, так что не жадни­чайте. Тем более что половина чайной ложки «девяносто пятого» в сегодняшних ценах — это какие-то 10 копеек.

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Факт #5: Под капотом машины стоят маленькие доменные печи

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Жар внутри рабочего мотора намного выше сотни градусов по Цельсию. При воспламе­нении рабочей смеси темпе­ратура в цилиндрах вырастает до 2500 градусов, чего достаточно, чтобы плавить алюминий, железо или чугун. Теорети­чески мотор мог бы расплавить себя сам, однако этого не происходит — из-за хитрой системы охлаж­дения с отведением большого количе­ства тепла. Вдобавок продолжи­тельность одного такта рабочего хода (когда пламя горящей смеси толкает поршень вниз) слишком мала. Так что о крошечном литейном производ­стве в домашних условиях забудьте.

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Факт #6 Из блока цилиндров можно сделать тысячи столовых приборов

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Впрочем, можно попытаться переплавить сам мотор. Например, четырёх­цилиндрового блока ВАЗовской Гранты достаточно, чтобы сделать 45 чугун­ных сковородок. Или 1500 ложек для очень вмести­тельной столовой. А если взять отслуживший двигатель Hyundai Solaris, то ложек получится намного больше, и все они будут алюмини­евыми. Спасибо легко­сплавному блоку цилиндров.

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Факт #7: Чтобы собрать копию Logan из Lego, нужно в 10 раз больше деталей, чем для настоящей машины

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Казалось бы, пластиковый элемент конструктора намного крупнее гайки или контакта проводки вашей машины. А средне­статисти­ческий авто­мобиль уже собран более чем из тридцати тысяч различных элементов — от крупных до совсем крошечных. Пять тысяч из них приходятся на двигатель.

Но если попытаться создать Lego-копию в натуральную величину, потребуются уже сотни тысяч деталей. Например, пластмассовый Volvo XC90 в масштабе «один к одному» содержал 201 тысячу элементов. Неотличимый от оригинала пикап Chevrolet Silverado — уже 334 тысячи, а идентичный натуральному спорткар McLaren Senna потребовал без малого 468 000 «кубиков». Десять к одному...

Теперь вы смотрите на свой автомобиль иначе?

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