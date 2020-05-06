читайдома: 7 неизвестных фактов про любую машину. Про вашу тоже

Электропроводка — нервная система автомобиля. По проводам разной длины и сечения туда-сюда бегают сигналы — от мигания поворот­ников до запуска мотора и работы АБС. Чем современнее и дороже машина, тем больше проводов ей нужно. Опции, вроде активной подвески, аудио­системы с кучей динамиков или крыши «звёздное небо», вносят вклад в общую электро­сеть. Вот и выходит, что современный Mercedes-Benz S-Class или Porsche Panamera могут скрывать до трёх километров кабелей. Бюджетный Logan тоже не аутсайдер: совокупной длины его проводов точно хватит, чтобы запитать лампочку примерно в 800 метрах от вас.

Удивить можно и владельцев «старины». Так, общая длина двухсот электрокабелей первого VW Golf почти равна высоте главного здания МГУ. Стоит только размотать...