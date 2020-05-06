#читайдома: 7 неизвестных фактов про любую машину. Про вашу тоже
Константин Новацкий
Ваш автомобиль намного круче, чем кажется. Даже если это обычный Logan, Solaris или Granta — в каждой машине скрыто много удивительного. К сожалению, чтобы в этом убедиться, придётся кое-что сломать или разобрать. К счастью, мы сломали это за вас и предлагаем готовые факты. Записывайте и делитесь с друзьями.
Сегодня поговорим о прочности кузова, замерим длину проводов и подсчитаем количество деталей, из которых можно собрать автомобиль. Какие-то из фактов могут показаться странными или абсурдными, но каждый по-своему интересен.
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Факт #1: Из проводов вашей машины можно сплести подвесной мост
Электропроводка — нервная система автомобиля. По проводам разной длины и сечения туда-сюда бегают сигналы — от мигания поворотников до запуска мотора и работы АБС. Чем современнее и дороже машина, тем больше проводов ей нужно. Опции, вроде активной подвески, аудиосистемы с кучей динамиков или крыши «звёздное небо», вносят вклад в общую электросеть. Вот и выходит, что современный Mercedes-Benz
Удивить можно и владельцев «старины». Так, общая длина двухсот электрокабелей первого VW Golf почти равна высоте главного здания МГУ. Стоит только размотать...
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Факт #2: Чтобы скрутить кузов машины на градус, потребуется сила Халка
Жёсткость кузова — ключевой показатель безопасности машины. Обычно говорят о жёсткости на кручение, то есть способности автомобильного кузова сохранять форму под действием большого скручивающего момента. Например, при вывешивании на уклоне. Для вашей Vesta значение будет таким: 18 000
Кстати, жёсткость кузова самого F-Pace достигает 22 000
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Факт #3: Ваша машина в любой момент может стать «Теслой»
Речь идёт о езде на стартёре. В старые времена моторы заводили кривым рычагом, что требовало больших усилий. Сегодня запуском ведает электростартёр размером с буханку хлеба — и делает это быстро и без лишних усилий. Кажется, эта штука сильна. Но насколько?
Скажем так — достаточно сильна, чтобы машина проехала 30–40 метров на чистой электротяге; без бензина или с заглохшим мотором. Для этого стартёр придётся помучить — на машинах с «механикой» включить первую передачу и дольше обычного крутить мотор. Вместе с ним начнут вращаться и колёса. Далеко на таком «электрокаре» не уехать, поскольку стартёры не рассчитаны на длительную работу. Зато покинуть перекрёсток или убрать заглохшую машину с
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Факт #4: Чтобы завестись, машине требуется всего половина чайной ложки топлива
Если на секунду забыть про суровый русский климат и капризные моторы «Жигулей», то для запуска современного двигателя по цилиндрам должно пробежать около двух миллилитров горючки. Само собой, этого количества не хватит для полноценной работы, так что не жадничайте. Тем более что половина чайной ложки «девяносто пятого» в сегодняшних ценах — это какие-то 10 копеек.
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Факт #5: Под капотом машины стоят маленькие доменные печи
Жар внутри рабочего мотора намного выше сотни градусов по Цельсию. При воспламенении рабочей смеси температура в цилиндрах вырастает до 2500 градусов, чего достаточно, чтобы плавить алюминий, железо или чугун. Теоретически мотор мог бы расплавить себя сам, однако этого не происходит — из-за хитрой системы охлаждения с отведением большого количества тепла. Вдобавок продолжительность одного такта рабочего хода (когда пламя горящей смеси толкает поршень вниз) слишком мала. Так что о крошечном литейном производстве в домашних условиях забудьте.
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Факт #6 Из блока цилиндров можно сделать тысячи столовых приборов
Впрочем, можно попытаться переплавить сам мотор. Например, четырёхцилиндрового блока ВАЗовской Гранты достаточно, чтобы сделать 45 чугунных сковородок. Или 1500 ложек для очень вместительной столовой. А если взять отслуживший двигатель Hyundai Solaris, то ложек получится намного больше, и все они будут алюминиевыми. Спасибо легкосплавному блоку цилиндров.
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Факт #7: Чтобы собрать копию Logan из Lego, нужно в 10 раз больше деталей, чем для настоящей машины
Казалось бы, пластиковый элемент конструктора намного крупнее гайки или контакта проводки вашей машины. А среднестатистический автомобиль уже собран более чем из тридцати тысяч различных элементов — от крупных до совсем крошечных. Пять тысяч из них приходятся на двигатель.
Но если попытаться создать Lego-копию в натуральную величину, потребуются уже сотни тысяч деталей. Например, пластмассовый Volvo XC90 в масштабе «один к одному» содержал 201 тысячу элементов. Неотличимый от оригинала пикап Chevrolet Silverado — уже 334 тысячи, а идентичный натуральному спорткар McLaren Senna потребовал без малого 468 000 «кубиков». Десять к одному...