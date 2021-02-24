25 раз вокруг Земли: какие испытания прошёл электроуниверсал Porsche Taycan Cross Turismo
Дмитрий Елизаров
Компания Porsche поделилась некоторыми цифрами, характеризующими масштабы тестирования второй модификации в электрическом семействе Taycan — «вседорожного» универсала Taycan Cross Turismo. Официальная премьера новинки запланирована на 4 марта.
998 361 — столько километров проехали в совокупности тестовые прототипы универсала. Это сопоставимо с 25 путешествиями вокруг Земли вдоль экватора.
1500 — столько часов ушло на проектирование и создание физического макета интерьера универсала.
325 — столько часов прототипы Taycan Cross Turismo провели в аэродинамической трубе. Седан «продували» перед началом производства около 1500 часов.
5 — столько стран будущая новинка посетила в ходе закрытых предпоказов. Taycan Cross Turismo побывал в США, Норвегии, Великобритании, Нидерландах и Германии: эти рынки называют ключевыми для электрокара.
4 — столько гоночных треков и полигонов использовалось для тестирования универсала. В их числе Нюрбургринг, Хоккенхаймринг, Нардо и собственная трасса Porsche в исследовательском центре в Вайссахе. Здесь моделировались в том числе и внедорожные условия, напоминающие Африку. Кроме того, особо тяжёлые испытания Taycan Cross Turismo проходил на дорогах общего пользования (включая грунтовые) в Пиренеях и на севере Европы.
Универсалу уже пообещали пневмоподвеску с возможностью изменения дорожного просвета, увеличенное по сравнению с обычным Тайканом пространство для задних пассажиров и более объёмный багажник. Утверждается, что Taycan Cross Turismo будет вести себя на гоночной трассе так же, как четырёхдверная версия, но при этом обеспечит возможность передвигаться по грунтовым и гравийным дорогам. Продажи электрического универсала на европейских рынках начнутся летом нынешнего года.
Ранее сообщалось, что Porsche Taycan Cross Turismo может стать самым дорогим серийным универсалом на планете — цена топовой версии электромобиля, по некоторым предположениям, превысит отметку в 200 тысяч долларов (чуть менее 15 миллионов рублей).