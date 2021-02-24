25 раз вокруг Земли: какие испытания прошёл электроуниверсал Porsche Taycan Cross Turismo

998 361 — столько километров проехали в совокупности тестовые прототипы универсала. Это сопо­ставимо с 25 путе­ше­ствиями вокруг Земли вдоль экватора.

1500 — столько часов ушло на проектиро­вание и создание физического макета интерьера универсала.

325 — столько часов прототипы Taycan Cross Turismo провели в аэродинами­ческой трубе. Седан «продували» перед началом производства около 1500 часов.

5 — столько стран будущая новинка посетила в ходе закрытых предпоказов. Taycan Cross Turismo побывал в США, Норвегии, Велико­британии, Нидер­ландах и Германии: эти рынки называют ключевыми для электрокара.

4 — столько гоночных треков и полигонов использо­валось для тестиро­вания универсала. В их числе Нюрбург­ринг, Хоккенхайм­ринг, Нардо и собственная трасса Porsche в исследова­тельском центре в Вайссахе. Здесь моделиро­вались в том числе и внедорожные условия, напоминающие Африку. Кроме того, особо тяжёлые испытания Taycan Cross Turismo проходил на дорогах общего пользо­вания (включая грунтовые) в Пиренеях и на севере Европы.

Универсалу уже пообещали пневмоподвеску с возмож­ностью изменения дорожного просвета, увели­ченное по сравнению с обычным Тайканом пространство для задних пассажиров и более объёмный багажник. Утверждается, что Taycan Cross Turismo будет вести себя на гоночной трассе так же, как четырёх­дверная версия, но при этом обеспечит возможность пере­двигаться по грунтовым и гравийным дорогам. Продажи электрического универсала на европейских рынках начнутся летом нынешнего года.