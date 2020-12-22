5 фактов, почему новая Lada Niva круче старой
Константин Новацкий
Как здорово, что одну из самых любопытных русских автоновинок мы распаковываем до наступления Нового года! Само собой, обновлённая «Шнива» станет премьерой именно
Факт #1 Да, это — рестайлинг
Вдруг радикально переосмысленный образ внедорожника вы приняли за новое поколение? Ничего, бывает: согласно автомобильному летоисчислению, «Шнива» (Chevrolet Niva по-старому или Lada Niva по-новому) — самый настоящий внедорожник-долгожитель. За исключением незначительных элементов стайлинга, а также ряда конструктивных улучшений мы имеем дело с машиной, представленной ещё в 2002 году. Правда, на этот раз модель получила прямо-таки щедрый набор свежих элементов: от деталей экстерьера и новой оптики до опционального электронного «фарша». И со всем этим мы познакомимся очень-очень скоро — уже в конце января!
Факт #2 Это — Lada в новом стиле. Но её не делал новый дизайнер
Непривычно модифицированный облик «Нивы» — отнюдь не заслуга Жана-Филиппа Салара, пришедшего на смену Стиву Маттину. 47-летний дизайнер ещё не заступил на должность и в принципе не успел прикоснуться к модельному ряду Lada, а тем более что-то в нём подправить. «Омоложением» внедорожника занимался другой дизайн-коллектив, и вопреки ожиданиям на модель не просто натянули облик Весты. Хотя
Но заметны и отсылки к моделям зарубежных брендов. Дело в том, что рестайлинг для Niva готовили ещё на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ, когда модель даже не называлась «Ладой». Выкупив права, в Тольятти получили и утверждённый вариант рестайлинга. И запустили его в производство. Поэтому рассматривать это лицо как отправную точку для облика будущих «Вест», «Грант» и «Ларгусов» не стоит. У Жана-Филиппа Салара на их счёт наверняка свои дизайн-планы.
Факт #3 Теперь это не просто Niva
Анонсированный внедорожник впервые получил приставку к имени. Бедж Travel стал объединяющим для множества работ по улучшению старого кузова и реформации прежнего округлого дизайна. Помимо новых, вытянутых фар, у новинки изменилась радиаторная решётка и передний бампер. По-иному решён дизайн передних крыльев (они получили вогнутую рельефную подштамповку и «заползли» вверх, на один уровень с капотом) и накладок на колёсные арки. Задняя оптика не изменила общих очертаний, но получила новый дизайн и диодную начинку. Вдобавок поменялись задний бампер и кофр «запаски». Кстати, нарочито грубая труба шноркеля в версии Off-road осталась прежней, а вот колёса, по ряду слухов, могут быть 17-дюймовыми, а это на дюйм больше, чем раньше.
Факт #4 Niva поменялась не только внешне
Здорово, что обновление внедорожника не кончилось на внешнем стайлинге. Так, например, кое-что ожидает и внутри. И под кое-чем стоит понимать весьма увесистый список доработок. Пока АвтоВАЗ не раскрыл всех карт, но такие вещи, как бортовой медиакомплекс с сенсорным экраном, а также улучшенная «шумка» и набор систем безопасности, гарантированы.
Если судить по документам из базы Росстандарта, новинка получит электропривод и подогрев зеркал, кондиционер и камеру заднего вида, а также пару подушек безопасности, хотя они были и прежде. Посмотрим, что к этому списку добавит Lada ближе к дебюту новинки.
Факт #5 Нас ждёт интрига. Но недолгая
Показав фото и засветив новинку на собственном сайте, АвтоВАЗ пока не спешит делиться деталями. Однако в Сети уже имеется одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное на Lada Niva. Судя по документу, под новым капотом внедорожника не предвидится перемен. Рестайлинговая модель сохранит прежний 80-сильный (127 Нм) мотор объёмом 1,7 литра, состыкованный с пятиступенчатой «механикой», а также олдскульный полный привод с раздаткой и блокировкой центрального дифференциала.
Интересно другое: в ОТТС «засветились» особая компоновка салона и два варианта габаритной длины. Так, Niva Travel может получить версии с четырьмя посадочными местами, по формуле 2+2 (индекс 212300-55), и трёхместным задним диваном (индекс 212300-80). Они имеют разную длину — 4056 и 4099 мм.
Впрочем, интрига не будет долгой: сборка рестайлинговой «Нивы» уже стартовала. Впереди — живое знакомство.