7 невероятных дорожных развязок, от которых может укачать

5 фактов, почему новая Lada Niva круче старой

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Константин Новацкий

Как здорово, что одну из самых любопытных русских автоновинок мы распаковы­ваем до наступления Нового года! Само собой, обновлённая «Шнива» станет премьерой именно 2021-го — но уже сейчас мы знаем о ней намного больше, чем ожидалось. Чем же новая Lada Niva круче прежней (той, что была Chevrolet)? Да и круче ли вообще? Пробежимся по главным фактам.

Факт #1 Да, это — рестайлинг

Вдруг радикально пере­осмысленный образ внедорожника вы приняли за новое поколение? Ничего, бывает: согласно автомо­бильному лето­исчислению, «Шнива» (Chevrolet Niva по-старому или Lada Niva по-новому) — самый настоящий внедорожник-долго­житель. За исключе­нием незначитель­ных элементов стайлинга, а также ряда конструктивных улучшений мы имеем дело с машиной, представ­ленной ещё в 2002 году. Правда, на этот раз модель получила прямо-таки щедрый набор свежих элементов: от деталей экстерьера и новой оптики до опциональ­ного электронного «фарша». И со всем этим мы познакомимся очень-очень скоро — уже в конце января!

Факт #2 Это — Lada в новом стиле. Но её не делал новый дизайнер

Непривычно модифицированный облик «Нивы» — отнюдь не заслуга Жана-Филиппа Салара, пришед­шего на смену Стиву Маттину. 47-летний дизайнер ещё не заступил на должность и в принципе не успел прикоснуться к модель­ному ряду Lada, а тем более что-то в нём подправить. «Омоложе­нием» внедорожника занимался другой дизайн-коллектив, и вопреки ожиданиям на модель не просто натянули облик Весты. Хотя X-стиль всё-таки прослежи­вается. 

Но заметны и отсылки к моделям зарубежных брендов. Дело в том, что рестайлинг для Niva готовили ещё на совместном пред­приятии GM-АвтоВАЗ, когда модель даже не называлась «Ладой». Выкупив права, в Тольятти получили и утверждённый вариант рестайлинга. И запустили его в произ­водство. Поэтому рассматривать это лицо как отправную точку для облика будущих «Вест», «Грант» и «Ларгусов» не стоит. У Жана-Филиппа Салара на их счёт наверняка свои дизайн-планы.

Факт #3 Теперь это не просто Niva

Анонсированный внедорожник впервые получил приставку к имени. Бедж Travel стал объединя­ющим для множества работ по улучшению старого кузова и реформации прежнего округлого дизайна. Помимо новых, вытянутых фар, у новинки изменилась радиаторная решётка и передний бампер. По-иному решён дизайн передних крыльев (они получили вогнутую рельефную под­штамповку и «заползли» вверх, на один уровень с капотом) и накладок на колёсные арки. Задняя оптика не изменила общих очертаний, но получила новый дизайн и диодную начинку. Вдобавок поменялись задний бампер и кофр «запаски». Кстати, нарочито грубая труба шноркеля в версии Off-road осталась прежней, а вот колёса, по ряду слухов, могут быть 17-дюймовыми, а это на дюйм больше, чем раньше.

Факт #4 Niva поменялась не только внешне

Здорово, что обновление внедорожника не кончилось на внешнем стайлинге. Так, например, кое-что ожидает и внутри. И под кое-чем стоит понимать весьма увесистый список доработок. Пока АвтоВАЗ не раскрыл всех карт, но такие вещи, как бортовой медиа­комплекс с сенсорным экраном, а также улучшенная «шумка» и набор систем безопасности, гарантированы.

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Если судить по документам из базы Росстандарта, новинка получит электро­привод и подогрев зеркал, кондици­онер и камеру заднего вида, а также пару подушек безопас­ности, хотя они были и прежде. Посмотрим, что к этому списку добавит Lada ближе к дебюту новинки.

Факт #5 Нас ждёт интрига. Но недолгая

Показав фото и засветив новинку на собственном сайте, АвтоВАЗ пока не спешит делиться деталями. Однако в Сети уже имеется одобрение типа транс­портного средства (ОТТС), выданное на Lada Niva. Судя по документу, под новым капотом внедорожника не предвидится перемен. Рестай­линговая модель сохранит прежний 80-сильный (127 Нм) мотор объёмом 1,7 литра, состыко­ванный с пятиступен­чатой «механикой», а также олд­скульный полный привод с раздаткой и блокировкой центрального дифференциала.

Интересно другое: в ОТТС «засветились» особая компоновка салона и два варианта габаритной длины. Так, Niva Travel может получить версии с четырьмя посадочными местами, по формуле 2+2 (индекс 212300-55), и трёх­местным задним диваном (индекс 212300-80). Они имеют разную длину — 4056 и 4099 мм.

Впрочем, интрига не будет долгой: сборка рестай­линговой «Нивы» уже стартовала. Впереди — живое знакомство.

Как вам рестайлинг Niva?

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