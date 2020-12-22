5 фактов, почему новая Lada Niva круче старой

Непривычно модифицированный облик «Нивы» — отнюдь не заслуга Жана-Филиппа Салара, пришед­шего на смену Стиву Маттину. 47-летний дизайнер ещё не заступил на должность и в принципе не успел прикоснуться к модель­ному ряду Lada, а тем более что-то в нём подправить. «Омоложе­нием» внедорожника занимался другой дизайн-коллектив, и вопреки ожиданиям на модель не просто натянули облик Весты. Хотя X-стиль всё-таки прослежи­вается.

Но заметны и отсылки к моделям зарубежных брендов. Дело в том, что рестайлинг для Niva готовили ещё на совместном пред­приятии GM-АвтоВАЗ, когда модель даже не называлась «Ладой». Выкупив права, в Тольятти получили и утверждённый вариант рестайлинга. И запустили его в произ­водство. Поэтому рассматривать это лицо как отправную точку для облика будущих «Вест», «Грант» и «Ларгусов» не стоит. У Жана-Филиппа Салара на их счёт наверняка свои дизайн-планы.