Что купить за 600 000 рублей: седаны гольф-класса

Интересные факты о марке Mitsubishi Motors, которые вы наверняка не знали
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Михаил Медведев

У этого японского бренда непростой путь на нашем рынке. Путь, который напоминает скоростной горно­лыжный спуск. В конце 1990‑х Mitsubishi Motors в России играла наравне с настоящими премиум-брендами, в нулевых стала сверх­популярной в сегменте масс-маркет, но в 2010‑х скатилась до статуса нишевого игрока. Что принесут компании пандемийные 2020‑е, сказать не берёмся, зато готовы предложить вам любопытные и мало­известные факты из истории японской марки. Уж что-что, а история у Мицубиси — захваты­вающая. Причём начинать можно прямо с фирменной эмблемы.

Не бриллианты, а каштаны

А что, спросите вы, не так с эмблемой? Все привыкли к популярной версии — мол, на решётке радиатора Mitsubishi красуются три бриллианта. Тем более, что версии о драгоценных камнях придержи­ваются и официальные предста­вители фирмы. 

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'1875–1914

Да нет, всё в порядке. Просто в самом начале эмблемой Mitsubishi были вовсе не кристаллы, а… каштаны. Как так вышло? Семьи Ивасаки и Ямаучи, стоявшие у истоков Mitsubishi, объединили фамильные гербы — соответ­ственно три водных каштана (он же Болотница сладкая, он же Китайский водяной орех) и три дубовых листа. В буквальном переводе с японского Mitsu означает «три», а Hishi — «водный каштан». Ну а поскольку словом Hishi японцы часто называют и драгоценные камни, то каштаны со временем и превратились в бриллианты.

Рождённая в революцию

Из всех счастливо доживших до наших дней авто­мобильных брендов Японии Mitsubishi Motors — самый пожилой. Первый автомобиль марки появился ещё в 1917‑м! Причём Model A, построенный Mitsubishi Shipbuilding Co, считается первым серийным японским автомобилем. Ну как серийным… За четыре года собрали всего 22 экзем­пляра седана, который подозрительно напоминает Fiat Tipo 3 образца 1910 года. Без творческого заимство­вания не обошлось и здесь.

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От винта!

Обратили внимание, что изначально выпуск автомобилей был налажен на базе судоверфи? Всё потому, что авто­мобили никогда не были одиноки в производ­ственной программе Mitsubishi. Кроме кораблей, можно вспомнить станки, промышленное оборудо­вание, кондици­онеры или, например, самолёты.

Помните легендарный Zero, наводивший ужас на американ­ских пилотов в начале Второй мировой войны? Это тоже детище «трёх бриллиантов», то есть «трёх каштанов». Полное название грозного самолёта — Mitsubishi A6M Zero. Сейчас фирма выпускает, например, хорошо известный в определённых кругах региональ­ный лайнер Mitsubishi Regional Jet — конкурент «Супер­джета» конструктор­ского бюро Сухого.

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Mitsubishi A6M Zero

Дела военные

Если вы полагаете, что американский внедорожник Willys MB стал основателем только одной знаменитой японской линейки внедорож­ников (о связях Jeep и Land Cruiser широко известно), то вы заблуждаетесь. Ведь именно с армейского «Виллиса», а вернее, его гражданской версии CJ3, началась и внедорожная история «Трёх брил­лиантов». Лицензи­онную версию третьего «си-джея» Mitsubishi Motors начала выпускать ещё в 1950‑х. Внедорожник так и назывался — Mitsubishi Jeep. Вдоволь потрениро­вавшись на кошечках, японцы уже в 1970‑х на базе этой модели сотворили первый Pajero.

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Японский Ferrari

Фразу «Ferrari для бедных» можно услышать в отношении десятков авто­мобилей, но конкретно вот этот спорткар 1990‑х явно достоин большего. Если уж совсем по справедли­вости, то ещё не любой Ferrari того периода сравнится с Mitsubishi 3000GT!

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Mitsubishi 3000GT '1990–94

Какой серийный «итальянец» мог уже тогда похвастать приводом на все колёса, полно­управля­емым шасси, активной аэро­динамикой, амортиза­торами с электронным управле­нием, а также 300 лошадиными силами?! Вполне возможно, в начале 1990‑х именно это купе было самым продвинутым спорткаром планеты.

Лошадиная фамилия

Ещё один любопытный факт, которым можно запросто удивить друзей на вечеринке. В названии многих моделей Mitsubishi встречается лошадиная тема. Скажем, маленький Colt назван вовсе не в честь пистолета. С англий­ского его имя переводится как «жеребёнок». В свою очередь, Lancer — это улан (легкая военная конница), минивэн Chariot — колесница, купе Starion — сочетание слов Star (звезда) и Arion (бессмертный конь из древне­греческой мифологии). Даже Eclipse, что в переводе с английского означает «затмение солнца», на самом деле назван в честь клички английской скаковой лошади XVIII века, не проигравшей ни одного старта.

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Mitsubishi Colt '1960–65

Его первейшество

Автомобили Mitsubishi не слишком часто радовали покупателей инноваци­онными фишками. Загруженный техно­логиями под завязку 3000GT — скорее исключение из правил. Впрочем, в истории бренда, если покопаться, можно найти и кое-что из списка «впервые в мире». На бизнес-седане Diamante 1990 года впервые появился активный круиз-контроль и современное воплощение трекшн-контроля. Система TCL не только ограничи­вала тягу и подтормажи­вала колёса, но и c помощью четырёх управля­емых колёс пыталась восстановить траекторию движения.

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Лучший в мире полный привод?

И всё-таки главный вклад марки Mitsubishi в мировую авто­мобильную сокровищницу — это известная полно­приводная трансмиссия Super Select, которую даже конкуренты признают лучшей. Именно инженеры Mitsubishi Motors упаковали в одну коробочку весь спектр возмож­ностей полного привода. Здесь и фулл-тайм 4WD для уверенного движения по скользкой дороге, и жёсткое подключе­ние передних колёс с блокировкой межосевого дифферен­циала для сурового бездорожья, и моно­привод для экономичной езды по сухому покрытию. 

А решение Super Select с цепной передачей между межосевым дифференциалом и выходным валом привода переднего моста вместо классической зубчатой передачи стало предметом для подражания и копирования.

Любите автомобили Mitsubishi?

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