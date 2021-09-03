Интересные факты о марке Mitsubishi Motors, которые вы наверняка не знали

У этого японского бренда непростой путь на нашем рынке. Путь, который напоминает скоростной горно­лыжный спуск. В конце 1990‑х Mitsubishi Motors в России играла наравне с настоящими премиум-брендами, в нулевых стала сверх­популярной в сегменте масс-маркет, но в 2010‑х скатилась до статуса нишевого игрока. Что принесут компании пандемийные 2020‑е, сказать не берёмся, зато готовы предложить вам любопытные и мало­известные факты из истории японской марки. Уж что-что, а история у Мицубиси — захваты­вающая. Причём начинать можно прямо с фирменной эмблемы.

Не бриллианты, а каштаны

А что, спросите вы, не так с эмблемой? Все привыкли к популярной версии — мол, на решётке радиатора Mitsubishi красуются три бриллианта. Тем более, что версии о драгоценных камнях придержи­ваются и официальные предста­вители фирмы.