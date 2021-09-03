Интересные факты о марке Mitsubishi Motors, которые вы наверняка не знали

Михаил Медведев
У этого японского бренда непростой путь на нашем рынке. Путь, который напоминает скоростной горнолыжный спуск. В конце 1990‑х Mitsubishi Motors в России играла наравне с настоящими премиум-брендами, в нулевых стала сверхпопулярной в сегменте масс-маркет, но в 2010‑х скатилась до статуса нишевого игрока. Что принесут компании пандемийные 2020‑е, сказать не берёмся, зато готовы предложить вам любопытные и малоизвестные факты из истории японской марки. Уж что-что, а история у Мицубиси — захватывающая. Причём начинать можно прямо с фирменной эмблемы.
Не бриллианты, а каштаны
А что, спросите вы, не так с эмблемой? Все привыкли к популярной версии — мол, на решётке радиатора Mitsubishi красуются три бриллианта. Тем более, что версии о драгоценных камнях придерживаются и официальные представители фирмы.
Да нет, всё в порядке. Просто в самом начале эмблемой Mitsubishi были вовсе не кристаллы, а… каштаны. Как так вышло? Семьи Ивасаки и Ямаучи, стоявшие у истоков Mitsubishi, объединили фамильные гербы — соответственно три водных каштана (он же Болотница сладкая, он же Китайский водяной орех) и три дубовых листа. В буквальном переводе с японского Mitsu означает «три», а Hishi — «водный каштан». Ну а поскольку словом Hishi японцы часто называют и драгоценные камни, то каштаны со временем и превратились в бриллианты.
Рождённая в революцию
Из всех счастливо доживших до наших дней автомобильных брендов Японии Mitsubishi Motors — самый пожилой. Первый автомобиль марки появился ещё в 1917‑м! Причём Model A, построенный Mitsubishi Shipbuilding Co, считается первым серийным японским автомобилем. Ну как серийным… За четыре года собрали всего 22 экземпляра седана, который подозрительно напоминает Fiat Tipo 3 образца 1910 года. Без творческого заимствования не обошлось и здесь.
От винта!
Обратили внимание, что изначально выпуск автомобилей был налажен на базе судоверфи? Всё потому, что автомобили никогда не были одиноки в производственной программе Mitsubishi. Кроме кораблей, можно вспомнить станки, промышленное оборудование, кондиционеры или, например, самолёты.
Помните легендарный Zero, наводивший ужас на американских пилотов в начале Второй мировой войны? Это тоже детище «трёх бриллиантов», то есть «трёх каштанов». Полное название грозного самолёта — Mitsubishi A6M Zero. Сейчас фирма выпускает, например, хорошо известный в определённых кругах региональный лайнер Mitsubishi Regional Jet — конкурент «Суперджета» конструкторского бюро Сухого.
Дела военные
Если вы полагаете, что американский внедорожник Willys MB стал основателем только одной знаменитой японской линейки внедорожников (о связях Jeep и Land Cruiser широко известно), то вы заблуждаетесь. Ведь именно с армейского «Виллиса», а вернее, его гражданской версии CJ3, началась и внедорожная история «Трёх бриллиантов». Лицензионную версию третьего «си-джея» Mitsubishi Motors начала выпускать ещё в 1950‑х. Внедорожник так и назывался — Mitsubishi Jeep. Вдоволь потренировавшись на кошечках, японцы уже в 1970‑х на базе этой модели сотворили первый Pajero.
Японский Ferrari
Фразу «Ferrari для бедных» можно услышать в отношении десятков автомобилей, но конкретно вот этот спорткар 1990‑х явно достоин большего. Если уж совсем по справедливости, то ещё не любой Ferrari того периода сравнится с Mitsubishi 3000GT!
Какой серийный «итальянец» мог уже тогда похвастать приводом на все колёса, полноуправляемым шасси, активной аэродинамикой, амортизаторами с электронным управлением, а также 300 лошадиными силами?! Вполне возможно, в начале 1990‑х именно это купе было самым продвинутым спорткаром планеты.
Лошадиная фамилия
Ещё один любопытный факт, которым можно запросто удивить друзей на вечеринке. В названии многих моделей Mitsubishi встречается лошадиная тема. Скажем, маленький Colt назван вовсе не в честь пистолета. С английского его имя переводится как «жеребёнок». В свою очередь, Lancer — это улан (легкая военная конница), минивэн Chariot — колесница, купе Starion — сочетание слов Star (звезда) и Arion (бессмертный конь из древнегреческой мифологии). Даже Eclipse, что в переводе с английского означает «затмение солнца», на самом деле назван в честь клички английской скаковой лошади XVIII века, не проигравшей ни одного старта.
Его первейшество
Автомобили Mitsubishi не слишком часто радовали покупателей инновационными фишками. Загруженный технологиями под завязку 3000GT — скорее исключение из правил. Впрочем, в истории бренда, если покопаться, можно найти и кое-что из списка «впервые в мире». На бизнес-седане Diamante 1990 года впервые появился активный круиз-контроль и современное воплощение трекшн-контроля. Система TCL не только ограничивала тягу и подтормаживала колёса, но и c помощью четырёх управляемых колёс пыталась восстановить траекторию движения.
Лучший в мире полный привод?
И всё-таки главный вклад марки Mitsubishi в мировую автомобильную сокровищницу — это известная полноприводная трансмиссия Super Select, которую даже конкуренты признают лучшей. Именно инженеры Mitsubishi Motors упаковали в одну коробочку весь спектр возможностей полного привода. Здесь и фулл-тайм 4WD для уверенного движения по скользкой дороге, и жёсткое подключение передних колёс с блокировкой межосевого дифференциала для сурового бездорожья, и монопривод для экономичной езды по сухому покрытию.
А решение Super Select с цепной передачей между межосевым дифференциалом и выходным валом привода переднего моста вместо классической зубчатой передачи стало предметом для подражания и копирования.