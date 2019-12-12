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Factory Five F9R: суперкар с 9,5-литровым V12

Новости

Николай Андреев

Американская компания Factory Five, занимающаяся производ­ством кит-каров, показала компьютер­ные изображения нового суперкара F9R. Он стал первой серийной моделью в мире, на которую будут устанав­ливать атмосферный двенадцати­цилиндровый двигатель объёмом 9,5 литра, разработанный австралийской фирмой Race Cast Engineering.

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  • Огромный чугунный мотор с алюминиевыми ГБЦ называется V12 LS и раскручи­вается до 7100 оборотов в минуту. Он размещён в передней части, в пределах колёсной базы, а его сухая масса без жидкостей состав­ляет 265 килограммов. В начальном варианте двигатель выдаёт 765 л.с. (941 Н·м), но при форсировке мощность превышает 1000 сил.

  • Кузов и все аэродинамические элементы выполнены из карбона, поэтому снаряжённая масса не превысит отметку в 1090 кило­граммов. Высота суперкара составит 1,16 метра, ширина — 1,98 метра, размер колёсной базы — 2,64 метра.

  • Производство Factory Five F9R начнётся в конце 2020 — начале 2021 года. Стоимость купе объявят позднее. При этом 9,5-литровый V12 уже можно купить отдельно в виде комплекта, готового к установке в любой автомобиль. Компания Race Cast Engineering просит за мотор 55 200 американ­ских долларов (3,5 миллиона рублей) плюс 5000 долларов (316 тысяч рублей) за форсировку.

Как лучше поступить, если хочется машину с 9,5-литровым двигателем?

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