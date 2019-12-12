Factory Five F9R: суперкар с 9,5-литровым V12

Огромный чугунный мотор с алюминиевыми ГБЦ называется V12 LS и раскручи­вается до 7100 оборотов в минуту. Он размещён в передней части, в пределах колёсной базы, а его сухая масса без жидкостей состав­ляет 265 килограммов. В начальном варианте двигатель выдаёт 765 л.с. (941 Н·м), но при форсировке мощность превышает 1000 сил.

Кузов и все аэродинамические элементы выполнены из карбона, поэтому снаряжённая масса не превысит отметку в 1090 кило­граммов. Высота суперкара составит 1,16 метра, ширина — 1,98 метра, размер колёсной базы — 2,64 метра.