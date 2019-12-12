Factory Five F9R: суперкар с 9,5-литровым V12
Николай Андреев
Американская компания Factory Five, занимающаяся производством кит-каров, показала компьютерные изображения нового суперкара F9R. Он стал первой серийной моделью в мире, на которую будут устанавливать атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литра, разработанный австралийской фирмой Race Cast Engineering.
Огромный чугунный мотор с алюминиевыми ГБЦ называется V12 LS и раскручивается до 7100 оборотов в минуту. Он размещён в передней части, в пределах колёсной базы, а его сухая масса без жидкостей составляет 265 килограммов. В начальном варианте двигатель выдаёт 765 л.с. (941 Н·м), но при форсировке мощность превышает 1000 сил.
Кузов и все аэродинамические элементы выполнены из карбона, поэтому снаряжённая масса не превысит отметку в 1090 килограммов. Высота суперкара составит 1,16 метра, ширина — 1,98 метра, размер колёсной базы — 2,64 метра.
Производство Factory Five F9R начнётся в конце 2020 — начале 2021 года. Стоимость купе объявят позднее. При этом 9,5-литровый V12 уже можно купить отдельно в виде комплекта, готового к установке в любой автомобиль. Компания Race Cast Engineering просит за мотор 55 200 американских долларов (3,5 миллиона рублей) плюс 5000 долларов (316 тысяч рублей) за форсировку.