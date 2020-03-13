Такая только у меня: 8 странных вариантов индивидуализации автомобилей

Лимузин Century остаётся бессменным выбором императорской семьи Японии, поэтому в нём всё сделано по высшему разряду. Это один из немногих автомобилей, в отделке которого используется натуральная шерсть. Это автомобиль, который покрывают семью слоями краски. Но есть у него одна по-настоящему интересная особенность, которую едва ли можно встретить где-либо ещё.

Поскольку Century всем своим видом излучает консерватизм, то и для обеспечения приватности задних пассажиров использует не чёрные занавески-сеточки, которые можно встретить в большинстве седанов премиум-класса, а белые кружевные занавески, вышитые вручную — которые очень популярны в Японии. У Тойоты есть несколько вариантов кружева на выбор, а если покупателю они не понравятся, он может предложить свои.

Учитывая цены на Century, которые стартуют от 19 962 963 иен (то есть 13,7 миллиона рублей по текущему курсу), такое внимание к деталям не удивляет. Жаль только, что харизматичный лимузин продаётся только в родной для него Японии.