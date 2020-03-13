Такая только у меня: 8 странных вариантов индивидуализации автомобилей
Алексей Олефиренко
Из-за бесконечных списков опций встретить две одинаковые машины в современном мире сложнее, чем динозавра. Но если хочется, чтобы автомобиль просто кричал о своей индивидуальности, то надо смотреть в премиум-сегмент. Ведь именно там можно «сшить» автомобиль полностью под себя. И вот какие инструменты для этого используются.
Toyota Century и кружевные занавески
Лимузин Century остаётся бессменным выбором императорской семьи Японии, поэтому в нём всё сделано по высшему разряду. Это один из немногих автомобилей, в отделке которого используется натуральная шерсть. Это автомобиль, который покрывают семью слоями краски. Но есть у него одна по-настоящему интересная особенность, которую едва ли можно встретить где-либо ещё.
Поскольку Century всем своим видом излучает консерватизм, то и для обеспечения приватности задних пассажиров использует не чёрные занавески-сеточки, которые можно встретить в большинстве седанов премиум-класса, а белые кружевные занавески, вышитые вручную — которые очень популярны в Японии. У Тойоты есть несколько вариантов кружева на выбор, а если покупателю они не понравятся, он может предложить свои.
Учитывая цены на Century, которые стартуют от 19 962 963 иен (то есть 13,7 миллиона рублей по текущему курсу), такое внимание к деталям не удивляет. Жаль только, что харизматичный лимузин продаётся только в родной для него Японии.
Dartz Prombron и отделка салона
Эпатажные внедорожники Dartz, которые вы могли видеть в не менее эпатажной комедии «Диктатор», известны почти безграничными возможностями кастомизации. Их оснащают двигателем под тысячу лошадиных сил, усиливают бронёй… Но главное – салон эксклюзивного джипа можно обшить и украсить вообще чем угодно.
Кожа молодого буйвола? Аллигатора? Слишком просто – Dartz чуть было не построил внедорожник, в отделке которого используется кожа с пениса кита. Правда, под давлением общественности такой вариант был отменён — во всяком случае, официально. Не исключено, что внедорожник всё-таки построили, но передали заказчику без лишней шумихи.
Помимо кожи, салон внедорожников Dartz можно украсить рубинами, бриллиантами, золотом и другими драгоценностями, которые наверняка осложнят процесс страховки.
Bentley Bentayga и багажник со ящичками
Не секрет, что автомобили марок Bentley и Rolls-Royce создаются с учётом любых предпочтений заказчика. Поэтому, если вы когда-нибудь надумаете приобрести себе новенькую Bentayga, компания Bentley вежливо поинтересуется, какие у вас увлечения. Но не для того, чтобы донести на недобросовестных клиентов в налоговую полицию. А лишь с той целью, чтобы предложить персонализированный пакет от ателье Mulliner. В него могут войти специальные отделения в багажнике, где будет храниться необходимая в поездках утварь.
Скажем, клиент любит соколиную охоту — Mulliner предложит ему пакет Falconry, в который войдут и GPS-маячки для птиц, и клобуки, и опутенки, и набор для пикника. Фанат рыбалки? Пожалуйста, вот вам и раскладные кресла, и отделение для приманок. Разумеется, вместительность багажника Bentayga после таких опций ухудшится, но вряд ли кто-то покупает Bentley, чтобы возить там картошку или пакеты из Ашана.
Не стоит забывать и про другие средства индивидуализации, которые предлагают Bentley и Mulliner, – двухцветную окраску кузова, отделку салона эксклюзивными материалами и ещё бесконечное количество вариантов и материалов.
Rolls-Royce Phantom и личная картинная галерея
Когда компания Rolls-Royce анонсировала премьеру нового Phantom, общественность гадала: чем же британцы будут удивлять на этот раз? Как оказалось, помимо новой платформы, нового двигателя и новых технологий, компания Rolls-Royce намерена завоёвывать клиентов тягой к прекрасному.
Для этого на торпедо лимузина есть «Галерея». Это специальное пространство напротив пассажирского сиденья, где может быть размещена картина, абстракция или любое другое произведение искусства. Уже сейчас компания Rolls-Royce сотрудничает с рядом художников, которые готовы помочь в украшении «Галереи», но, если заказчик верен другому творцу, не беда, специалисты Rolls-Royce по моделированию помогут перенести любой арт-объект в Phantom. Даже если это незатейливый рисунок ребёнка.
К этому времени над «Галереей» Фантомов успели поработать китайский живописец Лянь Ян Вэй, а также дизайнеры Хэлен Эми Мюрей и Торстен Франк — листайте картинки в нашей галерее над этим текстом.
Rolls-Royce и звёздное небо
Впрочем, в загашниках Rolls-Royce есть ещё одна опция, которая с годами нисколько не утратила своего вау-эффекта, — это потолок с эффектом звёздного неба. Он может быть не менее очаровывающим, чем панорамная крыша в безоблачную ночь — проверено!
Не стоит думать, что суть этой опции сводится к хаотичному разбрасыванию светодиодов. Оптоволоконные лампочки, как и звёзды, имеют разный размер, интенсивность и оттенок свечения. И, конечно же, они располагаются в определённом порядке, причём заказчик волен сам выбирать, какая часть звёздного неба будет воспроизведена на потолке.
Впрочем, на потолке может быть не созвездие, а любой другой рисунок: один из клиентов компании, например, заказал светящийся контур в виде гоночного шлема; ещё один — расшифровку собственной ДНК.
Естественно, модели Rolls-Royce персонализируют и с помощью вышивок на сиденьях, и с помощью специальных сортов кожи и дерева. Можно использовать даже вековую древесину, растущую на территории родового имения, или дерево с палубы давно затонувшего судна. В этом весь Rolls-Royce — нет ничего невозможного.
Porsche 911 и отпечаток пальца
Необычное пополнение в списке опций Porsche 911, которое предложило подразделение Porsche Exclusive Manufaktur. За 7500 евро на крышку багажника 911 отныне можно нанести изображение отпечатка пальца. Стильно, конечно. Но безопасно ли?
Как уверяют немцы, вполне — увеличенное изображение отпечатка пальца защищено от копирования. Более того, владельцу не стоит беспокоиться, что со временем рисунок может стереться или потускнеть — оно наносится на крышку багажника по принципу струйного принтера, после чего покрывается лаком.
Пока что интересная опция доступна только для 911, но со временем должна появиться и для других моделей Porsche. Интересно, рискнёт ли кто-нибудь индивидуализировать подобным образом Панамеру или Кайен?
McLaren и трёхцветный окрас
Вообще подразделение MSO (McLaren Special Operations) может сделать с автомобилями McLaren всё, что пожелаете: превратить старый F1 в F1 LM, оформить P1 в стиле шлема Джеймса Ханта… За очень большие деньги – даже построить полностью новый, эксклюзивный автомобиль вроде McLaren X-1.
Из последних интересных опций MSO — трёхцветная окраска, предложенная для купе McLaren GT. Конечно, это не первый случай, когда автопроизводители балуют нас мультиколорностью (вспомнить хотя бы краску-хамелеон для моделей TVR в начале 2000-х). Но впервые мы видим матовый градиент, нанесённый с учётом всех заводских технологий. Как признаются в MSO, на окраску машины ушло 430 человеко-часов работы.
Кроме того, в MSO можно заказать специальные колёсные диски для любой модели McLaren, специальную отделку салона… В общем, были бы деньги, а варианты найдутся.
Ferrari и эксклюзивные автомобили
Что отличает производителя дорогих машин от производителя настоящего эксклюзива? То, что производители эксклюзива выполнят любой заказ клиента. Даже если он захочет уникальный автомобиль, которого больше не будет ни у кого.
У Ferrari вот уже более 10 лет функционирует программа Ferrari One-Off. С её помощью лояльные клиенты компании могут заказать единичные машины, которые будут в полной мере отображать индивидуальность владельца. Например, известный музыкант Эрик Клэптон заказал для себя Ferrari SP12 EC, которая напоминает классическую 512BB — любимую машину Клэптона. Другой клиент захотел современное прочтение Ferrari F40 — и вуаля, готова Ferrari SP 38.
Конечно, такие машины стоят огромных денег. В среднем, один экземпляр программы One-Off тянет на 3 миллиона долларов. Но, с другой стороны, если хочется что-то по-настоящему уникальное, неужели сумма имеет значение?