«Грани новой реальности» — о чём будет большая конференция Авто.ру и Яндекса 8 октября
В октябре Авто.ру и Яндекс проведут большую онлайн-конференцию для дилеров и автопроизводителей — «Грани новой реальности». Главные темы — новые технологии и продукты в автомобильном маркетинге, актуальные для быстро меняющихся реалий рынка. Поделимся, как мы и другие крупные игроки автомобильного бизнеса строили новые стратегии, внедряли продукты, проводили исследования, изучали «движения» авторынка и погружались в новую психологию потребителей.
Конференция разделена на три блока. Рассказываем, что интересного узнают участники в каждом из них.
-
Первый блок — о трансформации и новых трендах в автобизнесе. Кейсы партнёров, исследования, итоги запуска «карантинных» продуктов и сервисов Авто.ру, а также планы компании на будущее.
-
Второй блок — исследовательский: поговорим о нуждах покупателей в новых реалиях, трансформации клиентского сервиса, аналитике, тенденциях вторичного рынка и многом другом.
-
Третий — о будущем: электромобили, их продвижение и дополненная реальность. Рассмотрим продукты и технологии, которые станут актуальными уже в ближайшее время.
В числе спикеров мероприятия — эксперты Авто.ру, Яндекса, представители автодилеров и производителей. Кроме того, к нам присоединятся зарубежные коллеги, которые сообщат об изменениях и инновациях на европейском рынке.
Конференция будет полезна директорам дилерских центров, автомаркетологам и руководителям отделов маркетинга, а также автопроизводителям и импортёрам. Узнать подробности, расписание мероприятия, познакомиться со всеми спикерами конференции и зарегистрироваться можно по этой ссылке. Присоединяйтесь!