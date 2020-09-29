«Грани новой реальности» — о чём будет большая конференция Авто.ру и Яндекса 8 октября

В октябре Авто.ру и Яндекс проведут большую онлайн-конфе­ренцию для дилеров и автопроиз­водителей — «Грани новой реаль­ности». Главные темы — новые технологии и продукты в автомо­бильном маркетинге, актуальные для быстро меняющихся реалий рынка. Поделимся, как мы и другие крупные игроки авто­мобильного бизнеса строили новые стратегии, внедряли продукты, проводили исследо­вания, изучали «движения» авторынка и погружались в новую психологию потребителей.

Конференция разделена на три блока. Рассказываем, что интересного узнают участники в каждом из них.

Первый блок — о трансформации и новых трендах в автобизнесе. Кейсы партнёров, исследования, итоги запуска «карантинных» продуктов и сервисов Авто.ру, а также планы компании на будущее.

Второй блок — исследователь­ский: поговорим о нуждах покупателей в новых реалиях, трансформации клиентского сервиса, аналитике, тенденциях вторичного рынка и многом другом.

Третий — о будущем: электро­мобили, их продвижение и допол­ненная реальность. Рассмотрим продукты и технологии, которые станут актуальными уже в ближайшее время.

В числе спикеров мероприятия — эксперты Авто.ру, Яндекса, предста­вители автодилеров и произво­дителей. Кроме того, к нам присоеди­нятся зарубежные коллеги, которые сообщат об измене­ниях и инновациях на европейском рынке.

Конференция будет полезна директорам дилерских центров, автомаркето­логам и руководителям отделов маркетинга, а также автопроизводителям и импортёрам. Узнать подроб­ности, расписание меро­приятия, познакомиться со всеми спикерами конференции и зареги­стрироваться можно по этой ссылке. Присоединяйтесь!