Мерседес Е-класса на эвакуаторе и «без лица»: о чём не расскажет продавец
Команда Авто.ру
Объектами сегодняшнего расследования рубрики «Не бит, не крашен» стали автомобили
На Авто.ру найти подобную машину несложно, даже в пределах условных 1,5 миллиона рублей. Однако будьте готовы к тому, что его будет продавать уже не первый, а третий или пятый владелец. Причём среди них наверняка найдётся и одно или два юридических лица — в корпоративных парках любят автомобили с трёхлучевой звездой. Мы даже видели седан, у которого за пять лет было 9 собственников! Но сегодня рассказ про другую машину — вот эту.
Этот Mercedes-Benz E200 2015 года выпуска, на первый взгляд, кажется привлекательным предложением. Чуть больше 100 тысяч пробега, всего два владельца и цена в 1 300 000 рублей, близкая к нижней отметке для машин этого года и модификации.
Комментарий продавца
«Продается MERCEDES BENZ E- 200 2015 г., 184 л/с , пробег 101000, богатая комплектация, отличное состояние, своевременное сервисное обслуживание, два комплекта резины».
Продавец, как водится, обещает отличное состояние автомобиля, который хорошо оснащён и своевременно обслуживался. А ещё даёт в придачу к машине комплект зимней резины.
На фотографиях Е-класс выглядит неплохо, без огрехов и дефектов. Хотя особого богатства комплектации тоже не видно — ну не считать же таковым стандартно-чёрный салон и китайские шины на дисках базовой размерности.
Но прежде чем звонить продавцу, давайте воспользуемся нашим мощным оружием – отчётами ПроАвто, которые готовит Авто.ру по данным из разных источников.
И даже краткий, бесплатный вариант отчёта настораживает. Во-первых, на автомобиль наложены юридические ограничения, которые, как минимум, способны помешать сделке купли-продажи. Возможно, это всего лишь не уплаченный вовремя дорожный штраф, но всё равно решать вопрос со снятием ограничений придётся, что потребует от покупателя некоторого времени.
А главное, пускай владельцев в истории владении всего два, и оба они физические лица, внимание на себя обращает большой перерыв в регистрационных действиях. Добрых 8 месяцев автомобиль провёл либо в автосалоне, в ожидании ремонта, либо в автосервисе — восстанавливаясь после ДТП. Mercedes-Benz
И в полной версии отчёта мы видим одно ДТП, зарегистрированное в базах ГИБДД, которое произошло в Крыму. С единственной повреждённой деталью — передним бампером. Однако последовавшие за ним расчёты стоимости ремонта от страховых компаний говорят о том, что бампером дело не ограничилось.
В первом только ориентировочная стоимость деталей, которые нужно поменять, составила 800 тысяч рублей. А во втором расчёте примерно тот же список потянул уже на 1,2 миллиона! И там, помимо бампера, решётки радиатора и фар, значатся детали лонжеронов, радиаторы, бачки, воздуховоды двигателя…
А спустя ещё почти год Е-класс, давно снятый с учёта, частично разобранный, но по-прежнему разбитый, продают второму владельцу – прямо не сгружая с эвакуатора! Определить по фотографиям всю серьёзность повреждений уже тяжело, но в комментариях к объявлению написано, что подушки безопасности не сработали. Что как-то не вяжется с данными от страховых экспертов.
Как бы там ни было, машину быстро купили и столь же ударными темпами восстановили до состояния «на ходу». И, как водится, снова выставили на продажу. Но объявление висит на Авто.ру уже полтора года — а желающих купить большой, чёрный и в прошлом битый Mercedes-Benz всё не находится.
Уверены, в этом есть и заслуга отчётов ПроАвто: ведь достаточно ввести VIN или госномер продающегося автомобиля в специальную форму и, заплатив совсем небольшую сумму, узнать, что с ним было. А дальше уже взвешенно решать — ехать смотреть понравившуюся машину или поискать другой вариант. Для многих трое или даже пятеро бывших владельцев предпочтительнее одной, но серьёзной аварии в прошлом автомобиля, о которой продавец решил почему-то умолчать.