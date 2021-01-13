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Мерседес Е-класса на эвакуаторе и «без лица»: о чём не расскажет продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Объектами сегодняшнего расследования рубрики «Не бит, не крашен» стали автомобили Е-класса из Инголь­штадта. Хотите большой, солидный и жела­тельно чёрный Mercedes-Benz? Да ещё и такой, чтобы пробег не превышал 100 тысяч км, а возраст – пять-шесть лет?

На Авто.ру найти подобную машину несложно, даже в пределах условных 1,5 миллиона рублей. Однако будьте готовы к тому, что его будет продавать уже не первый, а третий или пятый владелец. Причём среди них наверняка найдётся и одно или два юридиче­ских лица — в корпора­тивных парках любят авто­мобили с трёх­лучевой звездой. Мы даже видели седан, у которого за пять лет было 9 собствен­ников! Но сегодня рассказ про другую машину — вот эту.

Этот Mercedes-Benz E200 2015 года выпуска, на первый взгляд, кажется привлекатель­ным предложе­нием. Чуть больше 100 тысяч пробега, всего два владельца и цена в 1 300 000 рублей, близкая к нижней отметке для машин этого года и модификации.

Комментарий продавца

«Продается MERCEDES BENZ E- 200 2015 г., 184 л/с , пробег 101000, богатая комплектация, отличное состояние, своевременное сервисное обслуживание, два комплекта резины».

Продавец, как водится, обещает отличное состояние авто­мобиля, который хорошо оснащён и свое­временно обслужи­вался. А ещё даёт в придачу к машине комплект зимней резины.

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На фотографиях Е-класс выглядит неплохо, без огрехов и дефектов. Хотя особого богатства комплектации тоже не видно — ну не считать же таковым стан­дартно-чёрный салон и китайские шины на дисках базовой размерности.

Но прежде чем звонить продавцу, давайте восполь­зуемся нашим мощным оружием – отчётами ПроАвто, которые готовит Авто.ру по данным из разных источников.

И даже краткий, бесплатный вариант отчёта насторажи­вает. Во-первых, на авто­мобиль наложены юридические ограни­чения, которые, как минимум, способны помешать сделке купли-продажи. Возможно, это всего лишь не уплаченный вовремя дорожный штраф, но всё равно решать вопрос со снятием ограни­чений придётся, что потребует от покупателя некоторого времени.

А главное, пускай владельцев в истории владении всего два, и оба они физические лица, внимание на себя обращает большой перерыв в регистраци­онных действиях. Добрых 8 месяцев авто­мобиль провёл либо в автосалоне, в ожидании ремонта, либо в автосервисе — восстанав­ливаясь после ДТП. Mercedes-Benz E-класса не авто­экзотика, поэтому выше вероят­ность именно второго, наиболее неприятного варианта.

И в полной версии отчёта мы видим одно ДТП, зареги­стриро­ванное в базах ГИБДД, которое произошло в Крыму. С един­ственной повреждённой деталью — передним бампером. Однако последо­вавшие за ним расчёты стоимости ремонта от страховых компаний говорят о том, что бампером дело не ограничилось.

В первом только ориентировочная стоимость деталей, которые нужно поменять, составила 800 тысяч рублей. А во втором расчёте примерно тот же список потянул уже на 1,2 миллиона! И там, помимо бампера, решётки радиатора и фар, значатся детали лонжеро­нов, радиаторы, бачки, воздухо­воды двигателя…

А спустя ещё почти год Е-класс, давно снятый с учёта, частично разобранный, но по-прежнему разбитый, продают второму владельцу – прямо не сгружая с эвакуатора! Определить по фото­графиям всю серьёз­ность повреждений уже тяжело, но в коммента­риях к объявлению написано, что подушки безопас­ности не сработали. Что как-то не вяжется с данными от страховых экспертов.

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Как бы там ни было, машину быстро купили и столь же ударными темпами восста­новили до состояния «на ходу». И, как водится, снова выставили на продажу. Но объявление висит на Авто.ру уже полтора года — а желающих купить большой, чёрный и в прошлом битый Mercedes-Benz всё не находится. 

Уверены, в этом есть и заслуга отчётов ПроАвто: ведь достаточно ввести VIN или госномер продающе­гося авто­мобиля в специаль­ную форму и, заплатив совсем небольшую сумму, узнать, что с ним было. А дальше уже взвешенно решать — ехать смотреть понравив­шуюся машину или поискать другой вариант. Для многих трое или даже пятеро бывших владельцев предпочти­тельнее одной, но серьёзной аварии в прошлом авто­мобиля, о которой продавец решил почему-то умолчать.

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