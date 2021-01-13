Мерседес Е-класса на эвакуаторе и «без лица»: о чём не расскажет продавец

Объектами сегодняшнего расследования рубрики «Не бит, не крашен» стали автомобили Е-класса из Инголь­штадта. Хотите большой, солидный и жела­тельно чёрный Mercedes-Benz? Да ещё и такой, чтобы пробег не превышал 100 тысяч км, а возраст – пять-шесть лет?

На Авто.ру найти подобную машину несложно, даже в пределах условных 1,5 миллиона рублей. Однако будьте готовы к тому, что его будет продавать уже не первый, а третий или пятый владелец. Причём среди них наверняка найдётся и одно или два юридиче­ских лица — в корпора­тивных парках любят авто­мобили с трёх­лучевой звездой. Мы даже видели седан, у которого за пять лет было 9 собствен­ников! Но сегодня рассказ про другую машину — вот эту.