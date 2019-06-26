Настрой меня полностью: первый тест обновлённого VW Passat
Александр Мирошкин
В начале года мы побывали на презентации обновлённого Пассата и подробно рассказали обо всём, что в нём поменялось. Теперь пришло время проверить на ходу, как работают изменения и была ли в них реальная необходимость.
Сначала кратко о обновках снаружи. Пассату поменяли бамперы и светотехнику: LED теперь будет во всех комплектациях, но дорогим версиям выпишут матричную оптику с 44 диодами в каждой фаре. Они умеют подсвечивать обочину, отключать часть пучка при включённом дальнем свете, бьющем на 450 метров, менять направление освещения в поворотах, подстраиваясь под выбранный режим движения, и так далее.
Сзади — новые фонари с шестью галочками, почти как у свежего Туарега. Три из них — габариты, ещё три — стоп-сигналы. Причём последние загораются динамически — снаружи внутрь.
В салоне — новая отделка руля и USB-порты формата
Наконец, Пассату обновили мультимедийку, пусть не по форме, но по содержанию. Пассат получил свежайший комплекс MIB 3 с интерфейсом, как у Туарега, только поменьше: максимальная диагональ дисплея составляет всего 9,2 дюйма против 15 у внедорожника. У системы два рабочих стола, переключение между которыми происходит при помощи жестов. Система реагирует на взмахи неспешно, но почти без осечек.
Есть даже конфигурируемая зона с иконками быстрого доступа к некоторым функциям, а графика, шрифты и интерфейс в целом не вызовут ступора у владельцев менее свежих моделей VW. Ещё в Пассат встроили телематические сервисы Volkswagen WE, которых не будет в России, поэтому давайте о самом главном.
Доработанная подвеска
Базовые Пассаты, как и раньше, получат пассивную подвеску на стальных пружинах, но опционально для модели доступен вариант с адаптивными амортизаторами DCC, который одолжили у Артеона — пока ещё не доехавшего до нас преемника Passat CC. И ключевое отличие от предыдущей итерации DCC — более широкий диапазон настроек.
Если раньше у подвески было три предустановленных варианта, то теперь вариантов аж 43 и разница между соседними положениями ожидаемо едва уловима. Для тех, кому выбрать между вариантом 28 и вариантом 29 будет слишком сложно, есть размеченные положения Comfort, Normal и Sport, причём подвеску можно сделать мягче, чем в Комфорте, и жёстче, чем в Спорте. Не спрашивайте, зачем: ответа не знают даже в самом Фольксвагене.
Зато я теперь знаю, что если перевести ползунок, отвечающий за настройки подвески, в крайнее правое положение, максимально зажав амортизаторы, то Пассат скукоживается и становится чрезмерно чувствительным к любым дорожным дефектам, заметно вибрируя даже на идеальном немецком асфальте.
А в крайнем левом положении амортизаторы распускаются, зуд от мелочёвки уходит, ямы и кочки средней кошмарности проезжаются благородно, но жёсткие стыки с острыми краями Пассат, даже на не очень больших
В машинах с DCC можно подкрутить алгоритмы работы ещё и силового агрегата, а также настройки усилителя руля (правда, в куда более скромном диапазоне). Поэтому поиск идеального сочетания теперь может существенно затянуться, а то и не закончиться вовсе.
Очень умный круиз-контроль
VW Passat сделал ещё один шаг к автономности: адаптивный круиз научился не только держаться за автомобилем впереди, но и подстраиваться под действующие ограничения скорости и тормозить перед поворотами, но если в навигаторе проложен маршрут.
Ещё Пассат умеет следить за разметкой и контролировать рядность, а его новый руль понимает, прикасаетесь ли вы к нему руками, чтобы оценить вашу готовность вмешаться в процесс. Прежде машина требовала подтверждения активности водителя в виде микроскопических подруливаний.
Причём датчик этот оказался весьма требовательным: если просто положить пару пальцев на обод, то машина вам не поверит и потребует взяться за руль покрепче, даже если в этом нет особой необходимости.
В остальном адаптивный круиз-контроль работает хорошо: машина сама замедляется, а затем ускоряется до
А главное — он приедет в Россию!
Новые бамперы, матричная оптика, доработанная DCC, свежая мультимедийная система, причёсанный под Audi приборный щиток, другой руль и пока ещё не очень привычные разъёмы USB
Да и линейка моторов у российской версии будет вдвое короче.
Не будет у российских Пассатов ни свежих дизелей, ни бензинового турбомотора 1.5. Вместо них — двухлитровый турбодизель и наддувный бензиновый 1.4, оба по 150 лошадиных сил.
Единственная новинка для России — двухлитровая бензиновая турбочетвёрка, которую форсировали со 180 до 190 л.с. И только на такой машине нам удалось поездить в рамках теста.
Мотор – ровный и эластичный, как будто нет там никакого наддува, который пока раскрутится, пока задует… Мощная тяга накатывает где-то к
Двигатель сочетается только с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG с двумя «мокрыми» сцеплениями. И сказать что-то новое про эту трансмиссию после теста в Германии мне нечего. Быстрая, точная, плавная… и длинная: на четвёртой можно разогнаться до
Именно с таким 190-сильным 2.0 обновлённый Пассат приедет в конце текущего года на российский рынок, а остальные моторы доберутся до нас попозже. Сначала привезут седаны, а про универсалы, даже про вседорожный Alltrack, как отмечают в российском представительстве, говорить пока рано. А то и вовсе бессмысленно.
Почему тогда на фотографиях в этом тесте только универсалы? Во-первых, пятидверный Пассат — лидер класса в Европе, поэтому немцы ничего другого на тест и не привезли. Во-вторых, ну а где ещё вы на него посмотрите...