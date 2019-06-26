Настрой меня полностью: первый тест обновлённого VW Passat

В начале года мы побывали на презентации обновлённого Пассата и подробно рассказали обо всём, что в нём поменялось. Теперь пришло время проверить на ходу, как работают изменения и была ли в них реальная необходимость.

Сначала кратко о обновках снаружи. Пассату поменяли бамперы и светотехнику: LED теперь будет во всех комплектациях, но дорогим версиям выпишут матричную оптику с 44 диодами в каждой фаре. Они умеют подсвечивать обочину, отключать часть пучка при включённом дальнем свете, бьющем на 450 метров, менять направление освещения в поворотах, подстраиваясь под выбранный режим движения, и так далее.