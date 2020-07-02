Марка Bentley показала обновлённый роскошный кроссовер Bentayga
Артем Шахнович
Люксовый кроссовер Bentley Bentayga обновился. Ряд стилистических решений позаимствованы из арсенала гран-турера Continental GT и седана Flying Spur.
Британская марка представила очень удачный с маркетинговой точки зрения автомобиль в 2015 году. С тех пор в свет вышли новые поколения Continental GT и Flying Spur, а теперь в общем с ними стилистическом ключе модернизирован Bentayga.
Спереди кроссовер отныне украшен светодиодной матричной оптикой, которая установлена на 30 мм выше, чем раньше, а также имеет омыватели с обогревом и 22 форсунками на каждую фару. Оформление задней части кузова — полностью новое с овальными фонарями в духе Continental GT, и колеёй, расширенной на 20 миллиметров.
Новые решения есть и в салоне — это цифровая панель приборов, мультимедийная система с 10,9-дюймовым монитором и шеренгой клавиш управления под ним, новые сиденья и руль. Задние кресла у четырёхместных Bentley сдвинуты глубже в багажник, что позволило увеличить расстояние для ног пассажиров на 30–100 миллиметров.
Технических изменений нет: кроссовер предложат с бензиновым двигателем V8 объёмом 4,0 л (550 л.с. и 770 Нм), в версии Speed с 6,0-литровым агрегатом W12 и в гибридном исполнении, сочетающем двигатель V6 и электромотор.