Марка Bentley показала обновлённый роскошный кроссовер Bentayga

Британская марка представила очень удачный с маркетин­говой точки зрения авто­мобиль в 2015 году. С тех пор в свет вышли новые поколения Continental GT и Flying Spur, а теперь в общем с ними стилисти­ческом ключе модерни­зирован Bentayga.

Спереди кроссовер отныне украшен свето­диодной матричной оптикой, которая установ­лена на 30 мм выше, чем раньше, а также имеет омыватели с обо­гревом и 22 форсунками на каждую фару. Оформ­ление задней части кузова — полностью новое с овальными фонарями в духе Continental GT, и колеёй, расширен­ной на 20 милли­метров.

Новые решения есть и в салоне — это цифровая панель приборов, мульти­медийная система с 10,9-дюймовым монитором и шеренгой клавиш управ­ления под ним, новые сиденья и руль. Задние кресла у четырёх­местных Bentley сдвинуты глубже в багажник, что позволило увеличить рас­стояние для ног пассажиров на 30–100 миллиметров.