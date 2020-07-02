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Марка Bentley показала обновлённый роскошный кроссовер Bentayga

Новости

Артем Шахнович

Люксовый кроссовер Bentley Bentayga обновился. Ряд стили­стических решений позаим­ство­ваны из арсенала гран-турера Continental GT и седана Flying Spur.

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  • Британская марка представила очень удачный с маркетин­говой точки зрения авто­мобиль в 2015 году. С тех пор в свет вышли новые поколения Continental GT и Flying Spur, а теперь в общем с ними стилисти­ческом ключе модерни­зирован Bentayga.

  • Спереди кроссовер отныне украшен свето­диодной матричной оптикой, которая установ­лена на 30 мм выше, чем раньше, а также имеет омыватели с обо­гревом и 22 форсунками на каждую фару. Оформ­ление задней части кузова — полностью новое с овальными фонарями в духе Continental GT, и колеёй, расширен­ной на 20 милли­метров.

  • Новые решения есть и в салоне — это цифровая панель приборов, мульти­медийная система с 10,9-дюймовым монитором и шеренгой клавиш управ­ления под ним, новые сиденья и руль. Задние кресла у четырёх­местных Bentley сдвинуты глубже в багажник, что позволило увеличить рас­стояние для ног пассажиров на 30–100 миллиметров.

  • Технических изменений нет: кроссовер предложат с бензиновым двигателем V8 объёмом 4,0 л (550 л.с. и 770 Нм), в версии Speed с 6,0-литровым агрегатом W12 и в гибридном исполнении, сочетающем двигатель V6 и электромотор.

Какой Bentley Bentayga вам нравится больше?

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