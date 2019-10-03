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Tatra 603: если бы Панамеру придумали в Чехословакии

Видео

Михаил Конончук

Когда-то давно автомобили Tatra пребывали на острие техни­ческого прогресса: во всём мире было не найти что-то столь же смелое и инноваци­онное. Например, вот этот пред­стави­тельский лимузин появился в 1956 году, и здесь была незави­симая подвеска всех колёс, реечное рулевое управ­ление и даже адаптивный головной свет! И да, эта машина задне­приводная, задне­моторная, и у неё V8 с воздушным охлаждением.

Tatra 603 - обзор заднеприводного представительского седана с двигателем V8 HEMI. Когда-то давно автомобили Tatra были на острие технического прогресса: во всём мире было не найти что-то столь же смелое и инновационное, как Татра. Более того, без чехословацкой марки мы не увидели бы ни Volkswagen Beetle, ни Porsche 911! Почему? Смотрите сюжет об удивительном представительском седане Tatra 603! И да, эта машина заднеприводная, заднемоторная, и у неё V8 HEMI с воздушным охлаждением. – Татра в продаже на Авто.ру: https://autoru.me/JMoJt – Сюжет про Chrysler 300C 1957 года: https://youtu.be/h2ERXmNW7Qc – Японский ровесник Татры мощностью 400 сил: https://youtu.be/7iYBVhyICJg – Канал Глеба Рачко: https://autoru.me/HqjB9 Узнавай первым о новинках автопрома: Telergam - https://t.me/carsnosleep Facebook – https://www.facebook.com/auto.ru ВКонтакте – https://vk.com/autoru_news Twitter – https://twitter.com/autoru Instagram - https://www.instagram.com/auto.ru_official/

А ещё из этого видео вы узнаете историю Ганса Ледвинки, главного конструктора Татры. Возможно, без этого человека весь автомобильный мир оказался бы другим – без легендарного «Жука», а значит, вообще без Фольксвагена, Porsche и так далее. Представляете? Смотрите скорее!

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