Tatra 603: если бы Панамеру придумали в Чехословакии

Когда-то давно автомобили Tatra пребывали на острие техни­ческого прогресса: во всём мире было не найти что-то столь же смелое и инноваци­онное. Например, вот этот пред­стави­тельский лимузин появился в 1956 году, и здесь была незави­симая подвеска всех колёс, реечное рулевое управ­ление и даже адаптивный головной свет! И да, эта машина задне­приводная, задне­моторная, и у неё V8 с воздушным охлаждением.