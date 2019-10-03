Tatra 603: если бы Панамеру придумали в Чехословакии
Михаил Конончук
Когда-то давно автомобили Tatra пребывали на острие технического прогресса: во всём мире было не найти что-то столь же смелое и инновационное. Например, вот этот представительский лимузин появился в 1956 году, и здесь была независимая подвеска всех колёс, реечное рулевое управление и даже адаптивный головной свет! И да, эта машина заднеприводная, заднемоторная, и у неё V8 с воздушным охлаждением.
А ещё из этого видео вы узнаете историю Ганса Ледвинки, главного конструктора Татры. Возможно, без этого человека весь автомобильный мир оказался бы другим – без легендарного «Жука», а значит, вообще без Фольксвагена, Porsche и так далее. Представляете? Смотрите скорее!