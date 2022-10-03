Фабрика впечатлений. Changan Uni-K: первый тест дизайнерского кроссовера

В то время как Haval, Geely или Chery уже бьются за места в топ-10 рейтинга продаж, Changan по итогам восьми месяцев 2022 года застрял в конце второго десятка со скромным результатом в 3000 машин. Возможно, дело в скучноватой модельной линейке: до недавних пор компания предлагала в нашей стране лишь три довольно заурядных кроссовера. Но летом случилась революция — до дилеров, наконец, добрался обещанный флагман Uni-K, который равнодушным уж точно никого не оставит.

При желании в облике экзотической новинки нетрудно найти тысячу и одну цитату. Трёхлучевые ходовые огни — в стиле Lamborghini, выдвижные дверные ручки — на манер Range Rover, силуэт — в духе Audi Q8, и огромные до неприличия выпускные патрубки, которым иные суперкары Porsche позавидуют. Но в случае с Uni-K важен не столько сам факт заимствования некоторых характерных решений, сколько любопытный выбор образцов для подражания. Обратите внимание — китайцы заглядывались сплошь на именитый премиум.