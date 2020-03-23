Первый виртуальный Гран-при Формулы-1 посмотрели 400 тысяч человек

Первая виртуальная гонка прошла вместо Гран-при Бахрейна. В ней приняли участие два гонщика нынешнего сезона 2020 года Ландо Норрис и Николя Латифи, бывшие пилоты чемпионата Нико Хюлкенберг, Стоффель Вандорн и Эстебан Гутьеррес.

Также на гонку заявились певец Лиам Пейн, гольфист Айан Поултер, кибер­спортс­мены и другие гонщики, в том числе российский пилот «Формулы-2» Роберт Шварцман — в укороченной с 56 до 14 кругов гонке он выступал за Ferrari, но позже сошёл. Победителем стал резервный гонщик команды Renault Гуанью Чжоу.