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Первый виртуальный Гран-при Формулы-1 посмотрели 400 тысяч человек

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Николай Андреев

Руководство «Формулы-1» запустило виртуальный чемпионат в фирменной игре F1 2019. Этапы виртуальных «Гран-при» состоятся на тех же трассах и в те же дни, когда планиро­валось провести настоящие гонки, в итоге отменённые или пере­несённые из-за коронавируса.

Кадр из первого виртуального Гран-при Бахрейна

  • Первая виртуальная гонка прошла вместо Гран-при Бахрейна. В ней приняли участие два гонщика нынешнего сезона 2020 года Ландо Норрис и Николя Латифи, бывшие пилоты чемпионата Нико Хюлкенберг, Стоффель Вандорн и Эстебан Гутьеррес.

  • Также на гонку заявились певец Лиам Пейн, гольфист Айан Поултер, кибер­спортс­мены и другие гонщики, в том числе российский пилот «Формулы-2» Роберт Шварцман — в укороченной с 56 до 14 кругов гонке он выступал за Ferrari, но позже сошёл. Победителем стал резервный гонщик команды Renault Гуанью Чжоу.

  • Никаких призов за участие в гонке не предусмотрено. Трансляция виртуального Гран-при Бах­рейна велась в офици­альных аккаунтах «Формулы-1» на сервисах YouTube, Facebook и Twitch. На всех площадках за ней одно­временно наблюдали около 400 тысяч человек.

Из-за пандемии коронавируса отменены или пере­несены первые восемь этапов «Формулы-1», которые должны были состояться весной и летом в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидер­ландах, Испании, Монако и Азер­бай­джане. Теперь чемпионат начнётся не раньше Гран-при Канады, который хотят провести с 12 по 14 июня.

Виртуальные гонки — хорошая замена реальным?

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