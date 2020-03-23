Первый виртуальный Гран-при Формулы-1 посмотрели 400 тысяч человек
Николай Андреев
Руководство «Формулы-1» запустило виртуальный чемпионат в фирменной игре F1 2019. Этапы виртуальных «Гран-при» состоятся на тех же трассах и в те же дни, когда планировалось провести настоящие гонки, в итоге отменённые или перенесённые из-за коронавируса.
Первая виртуальная гонка прошла вместо
Гран-приБахрейна. В ней приняли участие два гонщика нынешнего сезона 2020 года Ландо Норрис и Николя Латифи, бывшие пилоты чемпионата Нико Хюлкенберг, Стоффель Вандорн и Эстебан Гутьеррес.
Также на гонку заявились певец Лиам Пейн, гольфист Айан Поултер, киберспортсмены и другие гонщики, в том числе российский пилот «Формулы-2» Роберт Шварцман — в укороченной с 56 до 14 кругов гонке он выступал за Ferrari, но позже сошёл. Победителем стал резервный гонщик команды Renault Гуанью Чжоу.
Никаких призов за участие в гонке не предусмотрено. Трансляция виртуального
Гран-приБахрейна велась в официальных аккаунтах «Формулы-1» на сервисах YouTube, Facebook и Twitch. На всех площадках за ней одновременно наблюдали около 400 тысяч человек.
Из-за пандемии коронавируса отменены или перенесены первые восемь этапов «Формулы-1», которые должны были состояться весной и летом в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Монако и Азербайджане. Теперь чемпионат начнётся не раньше