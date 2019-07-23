Электрический Ford F-150 испытали, отбуксировав железнодорожный состав
Николай Андреев
Компания Ford официально подтвердила, что готовит полностью электрическую версию
Сначала прототип испытали с помощью пустого железнодорожного состава. Электрический
Ford F-150с лёгкостью сдвинул с места десять грузовых двухэтажных вагонов. Затем в них загрузили 42 серийных пикапа F-150,после чего масса огромного прицепа возросла до более чем миллиона фунтов (более 453 тонн). Но прототип справился и с этим грузом.
В Ford заявили, что в 2020 году на рынок выйдет гибрид
ный F-150(с бензиновым мотором и электродвигателем), а уже потом в продаже появится электрическая версия.