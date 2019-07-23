Электрический Ford F-150 испытали, отбуксировав железнодорожный состав

Сначала прототип испытали с помощью пустого железно­дорожного состава. Электри­ческий Ford F-150 с лёгкостью сдвинул с места десять грузовых двух­этажных вагонов. Затем в них загрузили 42 серийных пикапа F-150, после чего масса огромного прицепа возросла до более чем миллиона фунтов (более 453 тонн). Но прототип справился и с этим грузом.