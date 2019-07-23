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Электрический Ford F-150 испытали, отбуксировав железнодорожный состав

Новости

Николай Андреев

Компания Ford официально подтвер­дила, что готовит полностью электри­ческую версию пикапа F-150. Когда она появится в серии – неизвестно, но уже сейчас есть прототип с впечат­ляющими тяговыми характери­стиками.

We’ve confirmed we are bringing an all-electric F-150 to market. Now, we’re showing you the capability you asked for by having it tow more than 1 million pounds.* This is Built Ford Tough. *The F-150 battery-electric prototype is towing far beyond any production truck’s published capacity in a one-time short event demonstration. Never tow beyond a vehicle’s towing capacities. Always consult the Owner’s Manual. Learn more about the All-Electric Ford F-150 Prototype here: https://ford.to/32L24kS Discover more 2019 Ford F-150 videos here: https://ford.to/2VfE8Wd SUBSCRIBE: http://ford.to/SubscribeFordMotorCompany #Ford #BuiltFordTough Connect with Ford: http://ford.to/FordMotorCompany Facebook: https://ford.to/FordMotorCompanyTrucksFB Twitter: https://ford.to/FordMotorCompanyTrucksTW Instagram: http://ford.to/FordMotorCompanyIG Ford Social: http://ford.to/FordMotorCompanySocial About Ford: The official YouTube channel for Ford Motor Company. Subscribe for weekly videos showcasing our vehicles, innovation and stories that inspire you to go further. Our videos are here for your entertainment, and you are welcome to use, share and embed links for all our videos, but the videos themselves are property of Ford Motor Company. You are not permitted to download any video and re-upload under any circumstances without written consent from Ford Motor Company. All-Electric F-150 Prototype: Tows 1M+ Pounds | F-150 | Ford https://www.youtube.com/user/Ford

  • Сначала прототип испытали с помощью пустого железно­дорожного состава. Электри­ческий Ford F-150 с лёгкостью сдвинул с места десять грузовых двух­этажных вагонов. Затем в них загрузили 42 серийных пикапа F-150, после чего масса огромного прицепа возросла до более чем миллиона фунтов (более 453 тонн). Но прототип справился и с этим грузом.

  • В Ford заявили, что в 2020 году на рынок выйдет гибрид­ный F-150 (с бензиновым мотором и электро­двигателем), а уже потом в продаже появится электри­ческая версия.

Впечатлили способности электрического Ford F-150?

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