Ford F-150 превратили в маслкар с помощью крышки на кузов

Компания Michigan Vehicle Solutions выпустила необычный кунг для пикапа Ford F-150 – он называется Aero X, скошен к задней части и стилизован под масл-кар Ford Mustang Mach 1 1969 года.

Кунг разработан для пикапов Ford F-150 2015 модельного года с кузовными отсеками длиной 168 и 198 сантиметров. Он выполнен из стеклопластика и надежно защищен от протечек, крышка поднимается на газовых амортизаторах, в верхней части есть дополнительный светодиодный стоп-сигнал, а внутри кунга установлена подсветка. В компании заявляют, что с такой формой кузова пикап становится более аэродинамичным, что положительно сказывается на топливной экономичности (но цифр не приводят).

Цены на кунги Aero X от Michigan Vehicle Solutions начинаются с 3 995 долларов (чуть больше 262 000 рублей). Причем можно докупить ещё и опции: спойлер, окна-форточки вместо вклеенных стёкол или встроенные динамики. В планах компании – разработать аналогичные кунги для других моделей, а глобальная цель – сделать такой кунг для всех пикапов, которые есть на рынке.