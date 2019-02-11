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Ford F-150 превратили в маслкар с помощью крышки на кузов

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Компания Michigan Vehicle Solutions выпустила необычный кунг для пикапа Ford F-150 – он называется Aero X, скошен к задней части и стилизован под масл-кар Ford Mustang Mach 1 1969 года.

  • Кунг разработан для пикапов Ford F-150 2015 модельного года с кузовными отсеками длиной 168 и 198 сантиметров. Он выполнен из стеклопластика и надежно защищен от протечек, крышка поднимается на газовых амортизаторах, в верхней части есть дополнительный светодиодный стоп-сигнал, а внутри кунга установлена подсветка. В компании заявляют, что с такой формой кузова пикап становится более аэродинамичным, что положительно сказывается на топливной экономичности (но цифр не приводят).

  • Цены на кунги Aero X от Michigan Vehicle Solutions начинаются с 3 995 долларов (чуть больше 262 000 рублей). Причем можно докупить ещё и опции: спойлер, окна-форточки вместо вклеенных стёкол или встроенные динамики. В планах компании – разработать аналогичные кунги для других моделей, а глобальная цель – сделать такой кунг для всех пикапов, которые есть на рынке.

  • Пока же объёмы производства скромные: мощности Michigan Vehicle Solutions позволяют выпускать по 8-10 кунгов в неделю

Этот кунг делает Ford-F150 маслкаром?

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