Это Ferrari Джейсона Стэйтема и она продаётся

Стэйтем владел Ferrari F12 Berlinetta 2014 года выпуска с большим количеством опций: кузов окрашен в особый серый металлик Grigio Titano Metallizato , установлена адаптивная головная оптика, салон отличается эксклюзивной кожаной отделкой с ковриками из алькантары, а подвеска была доработана. Только опции на этой машине стоили 130 000 долларов , а общая стоимость нового автомобиля составила почти полмиллиона .

Пробег на момент продажи – менее 35 тысяч километров. Суперкар находится в прекрасном состоянии. При этом за него просят всего 230 000 долларов – не так уж много с учетом оснащения, состояния и истории владения.