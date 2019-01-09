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Это Ferrari Джейсона Стэйтема и она продаётся

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Компания du Pont Registry, которая занимается продажей дорогих автомобилей и предметов роскоши, выставила на продажу суперкар Ferrari F12 Berlinetta, который раньше принадлежал знаменитой звезде боевиков Джейсону Стэйтему.

  • Стэйтем владел Ferrari F12 Berlinetta 2014 года выпуска с большим количеством опций: кузов окрашен в особый серый металлик Grigio Titano Metallizato, установлена адаптивная головная оптика, салон отличается эксклюзивной кожаной отделкой с ковриками из алькантары, а подвеска была доработана. Только опции на этой машине стоили 130 000 долларов, а общая стоимость нового автомобиля составила почти полмиллиона.

  • Пробег на момент продажи – менее 35 тысяч километров. Суперкар находится в прекрасном состоянии. При этом за него просят всего 230 000 долларов – не так уж много с учетом оснащения, состояния и истории владения.

  • Ferrari F12 Berlinetta выпускалась с 2014 по 2017 годы. Суперкар оснащён 6,3-литровым V12 мощностью 740 лошадиных сил и разгоняется до сотни за 3,1 секунды.

  • Джейсон Стэйтем – большой любитель суперкаров: помимо Ferrari, в его гараже побывали Porsche 911 GT3 RS, Audi R8, Lamborghini Diablo, Lamborghini Aventador, Aston Martin DBS, Jaguar F-Type и множество другой автомобильной экзотики.

Автограф Стэйтема в документах делает эту Ferrari дороже остальных?

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