Ежедневный пробег пикапов в США оказался меньше запаса хода грузовиков на батарейках

Электромобили в среднем по-прежнему дороже их аналогов с ДВС, однако Geotab утверждает, что отыскала оптимальный сценарий их использования в коммерческих автопарках. Возможность окупить приобретение электропикапа появляется в случае, когда он за день проезжает не более собственного запаса хода, а в течение года — достаточно много, чтобы обеспечить более низкую стоимость владения. По данным аналитиков, 45% ныне используемых грузовиков с ДВС эксплуатируются именно по этому сценарию в пересчёте на семилетний срок пользования.