Ежедневный пробег пикапов в США оказался меньше запаса хода грузовиков на батарейках

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Электромобили выгоднее в эксплуатации, чем машины с ДВС — это правда?
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Дмитрий Елизаров
Владельцы автопарков, состоящих из пикапов, смогут практически безболезненно заместить их электрическими альтернативами. К такому выводу пришла аналитическая компания Geotab, проанализировав ежедневные пробеги подобных парков и сопоставив их с данными о запасе хода будущих электропикапов. Кроме того, корпоративные операторы смогут ещё и сэкономить на стоимости владения.
В конце июня специалисты агентства J.D. Power пришли к выводу, что в среднем электромобили пока заметно уступают по качеству традиционным машинам с ДВС. Если у них на 100 машин было зафиксировано 180 поломок, то в случае с электрокарами этот показатель составил 240 неполадок.