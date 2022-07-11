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Ежедневный пробег пикапов в США оказался меньше запаса хода грузовиков на батарейках

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Дмитрий Елизаров

Владельцы автопарков, состоящих из пикапов, смогут практически безболезненно заместить их электрическими альтернативами. К такому выводу пришла аналитическая компания Geotab, проанализировав ежедневные пробеги подобных парков и сопоставив их с данными о запасе хода будущих электропикапов. Кроме того, корпоративные операторы смогут ещё и сэкономить на стоимости владения.

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  • Geotab проанализировала данные об использовании более 400 тысяч пикапов в США и Канаде. Аналитики пришли к выводу, что в половине случаев ежедневный пробег среднестатистического грузовика не превышал 450 километров, а 76% грузовиков ни разу не проезжали больше, чем обещанный для электропикапов запас хода.
  • Бензиновые и дизельные пикапы как правило отличаются высоким расходом топлива, цены на которое порой непредсказуемо растут. Цена на электричество в США не только заметно ниже, но и гораздо более стабильна. В итоге это позволяет как экономить на расходах, так и строить более точные финансовые планы.
  • Электромобили в среднем по-прежнему дороже их аналогов с ДВС, однако Geotab утверждает, что отыскала оптимальный сценарий их использования в коммерческих автопарках. Возможность окупить приобретение электропикапа появляется в случае, когда он за день проезжает не более собственного запаса хода, а в течение года — достаточно много, чтобы обеспечить более низкую стоимость владения. По данным аналитиков, 45% ныне используемых грузовиков с ДВС эксплуатируются именно по этому сценарию в пересчёте на семилетний срок пользования.
  • Среди достоинств электропикапов также упомянуты их в среднем более мощные силовые установки, большее количество мест для хранения (включая передний багажник) и полная бесшумность, что делает условия труда более безопасными.
  • Как уточняет Geotab, из уже продающихся или готовящихся к выходу на рынок электропикапов запасом хода менее 450 километров обладает только Bollinger B2. Возможности прочих грузовиков, включая, к примеру, Ford F-150 Lightning Pro, Tesla Cybertruck и Rivian R1T, заметно превышают этот порог.

В конце июня специалисты агентства J.D. Power пришли к выводу, что в среднем электромобили пока заметно уступают по качеству традиционным машинам с ДВС. Если у них на 100 машин было зафиксировано 180 поломок, то в случае с электрокарами этот показатель составил 240 неполадок.

Как считаете, можно верить таким выкладкам?

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