В России продают экстремально прокачанный Гелик на мостах от Unimog. Очень дорого
Дмитрий Елизаров
На Авто.ру появилось объявление о продаже Mercedes-Benz
Автор объявления утверждает, что доработками Гелендвагена занималась немецкая компания ORC. Символику фирмы можно разглядеть, к примеру, на защитных панелях моторного отсека. Гелендваген снабдили портальными мостами от Unimog с межколёсными блокировками, двумя лебёдками спереди и сзади, силовыми бамперами (на переднем заметны участки ржавчины) и стальными пластинами для защиты агрегатов.
Кроме того, внедорожник установлен на колёсные диски с развитой внедорожной резиной модели Super Swamper и снабжён системой подкачки шин из салона. Продавец обещает подарить покупателю экспедиционный багажник, не присутствующий на фотографиях.
Пятилитровый бензиновый мотор Гелендвагена развивает 296 л.с. и сопровождается автоматической коробкой передач. Автомобиль по данным объявления ввезён в Россию в 2008 году и с тех пор находился у одного владельца, пробег внедорожника на данный момент составляет 57 тысяч километров. Продаётся машина в Анапе.
Mercedes-Benz G-класса нового поколения стоит сейчас в России как минимум
11 130 000рублей за версию G 350 dс 249-сильным дизелем и 9-диапазонным «автоматом». В предыдущем поколении у внедорожника имелась модификация на портальных мостах, подготовленная на заводе, — G 500 4×4².
Аналогичную версию вскоре получит и актуальный Гелендваген: прототипы хардкорной пятидверки уже вышли на тесты.