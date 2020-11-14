«Пожарка» из аэропорта с минимальным пробегом продаётся — всего за 500 тысяч рублей

В России продают экстремально прокачанный Гелик на мостах от Unimog. Очень дорого

Новости

Дмитрий Елизаров

На Авто.ру появилось объявление о продаже Mercedes-Benz G-класса, прошед­шего основа­тель­ную внедорожную подготовку в Германии. Внедорож­ник 2002 года выпуска оснащён всем необходимым для преодо­ления бездорожья, имеет пяти­литровый мотор и оценён в 10 500 000 рублей — всего на 630 тысяч дешевле нового G 350 d.

1/4

  • Автор объявления утверждает, что доработками Геленд­вагена занималась немецкая компания ORC. Символику фирмы можно разглядеть, к примеру, на защитных панелях моторного отсека. Геленд­ваген снабдили порталь­ными мостами от Unimog с меж­колёсными блокиров­ками, двумя лебёдками спереди и сзади, силовыми бамперами (на переднем заметны участки ржав­чины) и стальными пластинами для защиты агрегатов.

  • Кроме того, внедорожник установлен на колёсные диски с развитой внедорожной резиной модели Super Swamper и снабжён системой подкачки шин из салона. Продавец обещает подарить покупателю экспедици­онный багажник, не присут­ствующий на фото­графиях.

  • Пятилитровый бензиновый мотор Геленд­вагена развивает 296 л.с. и сопровож­дается автомати­ческой коробкой передач. Авто­мобиль по данным объявления ввезён в Россию в 2008 году и с тех пор находился у одного владельца, пробег внедорож­ника на данный момент составляет 57 тысяч километров. Продаётся машина в Анапе.

  • Mercedes-Benz G-класса нового поколения стоит сейчас в России как минимум 11 130 000 рублей за версию G 350 d с 249-сильным дизелем и 9-диа­пазонным «автоматом». В преды­дущем поколении у внедорож­ника имелась моди­фикация на порталь­ных мостах, подготов­ленная на заводе, — G 500 4×4².

  • Аналогичную версию вскоре получит и актуальный Геленд­ваген: прототипы хардкорной пятидверки уже вышли на тесты.

Купили бы такой Гелик?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение