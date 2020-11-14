В России продают экстремально прокачанный Гелик на мостах от Unimog. Очень дорого

Автор объявления утверждает, что доработками Геленд­вагена занималась немецкая компания ORC. Символику фирмы можно разглядеть, к примеру, на защитных панелях моторного отсека. Геленд­ваген снабдили порталь­ными мостами от Unimog с меж­колёсными блокиров­ками, двумя лебёдками спереди и сзади, силовыми бамперами (на переднем заметны участки ржав­чины) и стальными пластинами для защиты агрегатов.

Кроме того, внедорожник установлен на колёсные диски с развитой внедорожной резиной модели Super Swamper и снабжён системой подкачки шин из салона. Продавец обещает подарить покупателю экспедици­онный багажник, не присут­ствующий на фото­графиях.

Пятилитровый бензиновый мотор Геленд­вагена развивает 296 л.с. и сопровож­дается автомати­ческой коробкой передач. Авто­мобиль по данным объявления ввезён в Россию в 2008 году и с тех пор находился у одного владельца, пробег внедорож­ника на данный момент составляет 57 тысяч километров. Продаётся машина в Анапе.

Mercedes-Benz G-класса нового поколения стоит сейчас в России как минимум 11 130 000 рублей за версию G 350 d с 249-сильным дизелем и 9-диа ­пазонным «автоматом». В преды­дущем поколении у внедорож­ника имелась моди­фикация на порталь­ных мостах, подготов­ленная на заводе, — G 500 4×4².