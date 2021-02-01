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Блогеры помыли машину в 40-градусный мороз, и вот что получилось

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Дмитрий Елизаров

Авторы YouTube-канала «Гараж 54» решили проверить, как перенесёт автомобиль мойку кузова при температуре минус 38 градусов Цельсия. В итоге задей­ство­ванный в процессе Hummer H2 превратился в розовое облако замёрзшей пены.

  • Первоначально блогеры планировали использовать для экспери­мента автомойку само­обслужи­вания, но по случаю морозов она оказалась закрыта. Поэтому пришлось мыть Хаммер собственными силами.

  • Моющий состав, который на кузов наносили при помощи распылителя, замерзал на кузове практически мгновенно — эксперимен­таторы заявили, что процесс больше напоминал покраску автомобиля. Более того, некоторые частицы состава превращались в лёд ещё в полёте. После того, как Хаммер был покрыт составом в несколько слоёв, авторы идеи решили довести ситуацию до абсурда.

  • Моющей пеной автомобиль поливали в течение двух дней, и в итоге под слоями розового льда очертания Хаммера практически скрылись. Было решено отправиться на авто­мобиле с сохране­нием его состояния в поездку по городским улицам, однако для этого блогерам пришлось потратить немало времени на освобож­дение от пены стёкол, дверных ручек и номерных знаков. При этом тронуться с места экспери­менталь­ному автомобилю удалось без проблем.

  • После поездки внедорожник поместили в тёплый гараж для оттаивания.

  • В январе был опубликован документальный фильм о работе самой большой автомойки на планете, располо­женной в Штутгарте. Она способна очищать до 4 тысяч автомо­билей в день.

Сами моете свой автомобиль или доверяете специалистам?

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