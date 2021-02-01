Блогеры помыли машину в 40-градусный мороз, и вот что получилось
Дмитрий Елизаров
Авторы YouTube-канала «Гараж 54» решили проверить, как перенесёт автомобиль мойку кузова при температуре минус 38 градусов Цельсия. В итоге задействованный в процессе Hummer H2 превратился в розовое облако замёрзшей пены.
Первоначально блогеры планировали использовать для эксперимента автомойку самообслуживания, но по случаю морозов она оказалась закрыта. Поэтому пришлось мыть Хаммер собственными силами.
Моющий состав, который на кузов наносили при помощи распылителя, замерзал на кузове практически мгновенно — экспериментаторы заявили, что процесс больше напоминал покраску автомобиля. Более того, некоторые частицы состава превращались в лёд ещё в полёте. После того, как Хаммер был покрыт составом в несколько слоёв, авторы идеи решили довести ситуацию до абсурда.
Моющей пеной автомобиль поливали в течение двух дней, и в итоге под слоями розового льда очертания Хаммера практически скрылись. Было решено отправиться на автомобиле с сохранением его состояния в поездку по городским улицам, однако для этого блогерам пришлось потратить немало времени на освобождение от пены стёкол, дверных ручек и номерных знаков. При этом тронуться с места экспериментальному автомобилю удалось без проблем.
После поездки внедорожник поместили в тёплый гараж для оттаивания.
В январе был опубликован документальный фильм о работе самой большой автомойки на планете, расположенной в Штутгарте. Она способна очищать до 4 тысяч автомобилей в день.