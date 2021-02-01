Блогеры помыли машину в 40-градусный мороз, и вот что получилось

Первоначально блогеры планировали использовать для экспери­мента автомойку само­обслужи­вания, но по случаю морозов она оказалась закрыта. Поэтому пришлось мыть Хаммер собственными силами.

Моющий состав, который на кузов наносили при помощи распылителя, замерзал на кузове практически мгновенно — эксперимен­таторы заявили, что процесс больше напоминал покраску автомобиля. Более того, некоторые частицы состава превращались в лёд ещё в полёте. После того, как Хаммер был покрыт составом в несколько слоёв, авторы идеи решили довести ситуацию до абсурда.

Моющей пеной автомобиль поливали в течение двух дней, и в итоге под слоями розового льда очертания Хаммера практически скрылись. Было решено отправиться на авто­мобиле с сохране­нием его состояния в поездку по городским улицам, однако для этого блогерам пришлось потратить немало времени на освобож­дение от пены стёкол, дверных ручек и номерных знаков. При этом тронуться с места экспери­менталь­ному автомобилю удалось без проблем.

После поездки внедорожник поместили в тёплый гараж для оттаивания.