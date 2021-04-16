Китайский бренд Tank показал первый внедорожник: он похож на Гелендваген

Машина представляет собой сильно перелицованный внедорожник Wey Tank 300, рассекреченный ещё летом прошлого года. Ему добавили выразительный обвес кузова, на котором спереди выделяются Y-образные ходовые огни, по бокам — внушительные расширители колёсных арок в цвет кузова, сзади – спойлер над пятой дверью.

На внедорожник установили огромные диски, дополнительную LED-балку над ветровым стеклом и солнечную панель на крыше. Капот украсили воздухозаборником. Между штатными ходовыми огнями Танка появилась сплошная светящаяся перемычка.

Интерьер, и без того не лишённый черт Гелендвагена, в роскошной белой коже смотрится ещё более близким к «немцу». О наборе опций концепта не сообщается.

В состав концерна Great Wall Motors (GWM) входят марки Haval, GWM Pickup, Wey и Ora. Изначально Tank 300 вышел под брендом Wey. Однако большой спрос заставил китайцев выделить модель в отдельную марку, чтобы она не пересекалась с Wey. Машина базируется на платформе Haval H9 и имеет три блокировки дифференциалов. В движение её приводит турбомотор 2.0. Его мощность пока неизвестна, предполагается — 204-245 л.с.