Китайский бренд Tank показал первый внедорожник: он похож на Гелендваген
Кирилл Малышев
В понедельник, 19 апреля, на автосалоне в Шанхае корпорация Great Wall представит свой пятый бренд, получивший название Tank. Дебютной моделью для него станет концепт Cybertank, фотографии которого публикует Carnewschina.
Машина представляет собой сильно перелицованный внедорожник Wey Tank 300, рассекреченный ещё летом прошлого года. Ему добавили выразительный обвес кузова, на котором спереди выделяются Y-образные ходовые огни, по бокам — внушительные расширители колёсных арок в цвет кузова, сзади – спойлер над пятой дверью.
На внедорожник установили огромные диски, дополнительную LED-балку над ветровым стеклом и солнечную панель на крыше. Капот украсили воздухозаборником. Между штатными ходовыми огнями Танка появилась сплошная светящаяся перемычка.
Интерьер, и без того не лишённый черт Гелендвагена, в роскошной белой коже смотрится ещё более близким к «немцу». О наборе опций концепта не сообщается.
В состав концерна Great Wall Motors (GWM) входят марки Haval, GWM Pickup, Wey и Ora. Изначально Tank 300 вышел под брендом Wey. Однако большой спрос заставил китайцев выделить модель в отдельную марку, чтобы она не пересекалась с Wey. Машина базируется на платформе Haval H9 и имеет три блокировки дифференциалов. В движение её приводит турбомотор 2.0. Его мощность пока неизвестна, предполагается — 204-245 л.с.
Портал Autohome в сентябре опубликовал видео с демонстрационных заездов внедорожника Tank 300. Ради эффектности вместе с автомобилем по трассе проехал настоящий танк. Для колёсной и гусеничной техники проложили специальную внедорожную трассу. Судя по видео, Wey Tank 300 преодолел её без проблем, а вот водителю танка на некоторых участках потребовалось дополнительное время.