Винтажный почтовый фургон превратили в постапокалиптический кемпер

Первоначально, как пишет The Drive, Бак Джонс рассчитывал использовать для строитель­ства мотор­хоума шасси какого-нибудь пикапа концерна GM, сходное по возрасту с самим фургоном. Однако после нескольких попыток выяснилось, что это решение не обеспечит требуемого уровня дорожного просвета.

Поэтому изобретатель замерил колёсную базу Grumman Olson и сравнил её размеры с характери­стиками современных внедорожников. Наименьшим оказалось расхождение с платформой Ford F-150 с двухдверной кабиной. Этот пикап и был выбран в качестве базы. Донор 2017 года был приобретён за 9000 долларов почти сразу. А вот на то, чтобы найти тюнинг-ателье, рискнувшее бы взяться за «свадьбу» кузова и шасси, пришлось потратить немало времени. Механиче­скими работами в итоге занималось бюро Likuid Creations из Аризоны.

Там же готовой сборке придали лишней агрес­сивности за счёт некоторых ново­введений в оформ­лении кузова, обули фургон в колёсные диски Fuel Beast с внедорожной резиной BF Goodrich и импланти­ровали в подвеску спортивные аморти­заторы Fox 2.5 Performance. Мотор остался штатным — это 3,5-литровый V6 от Ford, развивающий около 300 л.с.

Интерьер Бак Джонс проектирует сам. В салоне фургона должны появиться место для ночёвки двоих взрослых и полно­ценная кухня с мойкой для посуды, душевая и крепления для много­численного спортивного снаряжения — каяков, горных вело­сипедов и рыбацких принад­леж­ностей. Но особо создатель кемпера гордится придуманным им кронштейном для наружного крепления запасного колеса. Многоцелевое устройство может использо­ваться также как лестница для подъёма на крышу, раскладной стол или даже основа для барбекю.

Марка Grumman известна в основном своими много­целевыми фургонами и коммер­ческим транспортом. К примеру, Grumman LLV сейчас входят в автопарк Почтовой службы США.