Винтажный почтовый фургон превратили в постапокалиптический кемпер
Дмитрий Елизаров
Внедорожный дом на колёсах строит некий Бак Джонс из Калифорнии, объединяя шасси Ford
Первоначально, как пишет The Drive, Бак Джонс рассчитывал использовать для строительства моторхоума шасси какого-нибудь пикапа концерна GM, сходное по возрасту с самим фургоном. Однако после нескольких попыток выяснилось, что это решение не обеспечит требуемого уровня дорожного просвета.
Поэтому изобретатель замерил колёсную базу Grumman Olson и сравнил её размеры с характеристиками современных внедорожников. Наименьшим оказалось расхождение с платформой Ford
F-150с двухдверной кабиной. Этот пикап и был выбран в качестве базы. Донор 2017 года был приобретён за 9000 долларов почти сразу. А вот на то, чтобы найти тюнинг-ателье, рискнувшее бы взяться за «свадьбу» кузова и шасси, пришлось потратить немало времени. Механическими работами в итоге занималось бюро Likuid Creations из Аризоны.
Там же готовой сборке придали лишней агрессивности за счёт некоторых нововведений в оформлении кузова, обули фургон в колёсные диски Fuel Beast с внедорожной резиной BF Goodrich и имплантировали в подвеску спортивные амортизаторы Fox 2.5 Performance. Мотор остался штатным — это 3,5-литровый V6 от Ford, развивающий около 300 л.с.
Интерьер Бак Джонс проектирует сам. В салоне фургона должны появиться место для ночёвки двоих взрослых и полноценная кухня с мойкой для посуды, душевая и крепления для многочисленного спортивного снаряжения — каяков, горных велосипедов и рыбацких принадлежностей. Но особо создатель кемпера гордится придуманным им кронштейном для наружного крепления запасного колеса. Многоцелевое устройство может использоваться также как лестница для подъёма на крышу, раскладной стол или даже основа для барбекю.
Марка Grumman известна в основном своими многоцелевыми фургонами и коммерческим транспортом. К примеру, Grumman LLV сейчас входят в автопарк Почтовой службы США.
Один из раритетных домов на колёсах две недели назад был продан с аукциона в Великобритании за 76 500 фунтов (101 тысяча долларов). Это редкий экземпляр Airstream 350LE выпуска 1992 года, считающийся самым большим моторхоумом в стране.