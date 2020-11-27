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Винтажный почтовый фургон превратили в постапокалиптический кемпер

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Дмитрий Елизаров

Внедорожный дом на колёсах строит некий Бак Джонс из Калифорнии, объединяя шасси Ford F-150 и кузов раритетного «доста­вочного» фургона Grumman Olson выпуска 1966 года. Кемпер к эксплу­атации пока не готов, но достроив машину, Джонс собирается проехать на ней через всю Америку — от Аляски до Чили.

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  • Первоначально, как пишет The Drive, Бак Джонс рассчитывал использовать для строитель­ства мотор­хоума шасси какого-нибудь пикапа концерна GM, сходное по возрасту с самим фургоном. Однако после нескольких попыток выяснилось, что это решение не обеспечит требуемого уровня дорожного просвета.

  • Поэтому изобретатель замерил колёсную базу Grumman Olson и сравнил её размеры с характери­стиками современных внедорожников. Наименьшим оказалось расхождение с платформой Ford F-150 с двухдверной кабиной. Этот пикап и был выбран в качестве базы. Донор 2017 года был приобретён за 9000 долларов почти сразу. А вот на то, чтобы найти тюнинг-ателье, рискнувшее бы взяться за «свадьбу» кузова и шасси, пришлось потратить немало времени. Механиче­скими работами в итоге занималось бюро Likuid Creations из Аризоны.

  • Там же готовой сборке придали лишней агрес­сивности за счёт некоторых ново­введений в оформ­лении кузова, обули фургон в колёсные диски Fuel Beast с внедорожной резиной BF Goodrich и импланти­ровали в подвеску спортивные аморти­заторы Fox 2.5 Performance. Мотор остался штатным — это 3,5-литровый V6 от Ford, развивающий около 300 л.с.

  • Интерьер Бак Джонс проектирует сам. В салоне фургона должны появиться место для ночёвки двоих взрослых и полно­ценная кухня с мойкой для посуды, душевая и крепления для много­численного спортивного снаряжения — каяков, горных вело­сипедов и рыбацких принад­леж­ностей. Но особо создатель кемпера гордится придуманным им кронштейном для наружного крепления запасного колеса. Многоцелевое устройство может использо­ваться также как лестница для подъёма на крышу, раскладной стол или даже основа для барбекю.

  • Марка Grumman известна в основном своими много­целевыми фургонами и коммер­ческим транспортом. К примеру, Grumman LLV сейчас входят в автопарк Почтовой службы США.

  • Один из раритетных домов на колёсах две недели назад был продан с аукциона в Велико­британии за 76 500 фунтов (101 тысяча долларов). Это редкий экзем­пляр Airstream 350LE выпуска 1992 года, считающийся самым большим мотор­хоумом в стране.

Рискнули бы отправиться на самоделке в трансконтинентальное путешествие?

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