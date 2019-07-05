Представлен новый вид гонок — на безумно крутых электровнедорожниках

E-SUV Odyssey21 разработан фирмой Spark Racing Technology, а над аккумуляторами трудились в Williams Advanced Engineering – дочерней компании формульной команды Williams. Внедорожник построен на основе стальной трубчатой рамы, а внешний диаметр внедорожных колёс составляет 37 дюймов.

Электромоторы Odyssey21 развивают 558 лошадиных сил, а с места до 100 км/ч он разгоняется за 4,5 секунды. Масса автомобиля с каркасом безопасности равна 1650 килограммам. По словам создателей, внедорожник способен ездить по склонам крутизной 130 процентов (52,4 градуса).