Представлен новый вид гонок — на безумно крутых электровнедорожниках
Николай Андреев
Организаторы гоночного чемпионата Extreme E представили электрический внедорожник E-SUV Odyssey21 — именно на таких машинах будут выступать все участники. Они смогут менять обвес, стилизуя болид под серийные модели, а также дорабатывать некоторые технические компоненты.
E-SUV Odyssey21 разработан фирмой Spark Racing Technology, а над аккумуляторами трудились в Williams Advanced Engineering – дочерней компании формульной команды Williams. Внедорожник построен на основе стальной трубчатой рамы, а внешний диаметр внедорожных колёс составляет 37 дюймов.
Электромоторы Odyssey21 развивают 558 лошадиных сил, а с места до
100 км/чон разгоняется за 4,5 секунды. Масса автомобиля с каркасом безопасности равна 1650 килограммам. По словам создателей, внедорожник способен ездить по склонам крутизной 130 процентов (52,4 градуса).
Тестирование E-SUV Odyssey21 начнётся осенью 2019 года, а весной
2020-говнедорожники передадут командам. Сам чемпионат Extreme E, в котором вначале будет 12 участников, стартует зимой 2021 года. Он пройдёт в самых экстремальных местах планеты – в Гималаях, пустыне Сахаре, лесах Амазонки и в Арктике.