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Рассекречен прототип Porsche Le Mans Living Legend с дверями «крылья бабочки»

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Дмитрий Елизаров

В рамках проекта Porsche Unseen компания продемонстри­ровала ещё один нигде не показанный ранее проект под названием Le Mans Living Legend. Он, как и Vision Spyder, стал своего рода отсылкой к культовому Porsche 550, но мог пере­воплотиться в подобие нынешнего Каймана с крайне необычным кузовом и могучим V8.

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  • В отличие от Vision Spyder, источником вдохно­вения для Le Mans Living Legend послужила модель 550 в кузове купе. Концепт снабдили эффектными дверями в стиле «крыльев бабочки», причём сделали панели крыши их частью. Крышка моторного отсека у концепта откиды­валась целиком, при этом рас­полагала двумя прозрачными вставками.

  • Дизайнеры охарактеризовали прототип как своего рода предвест­ника Porsche Cayman GT4, но концепт был оснащён элементами, на серийном спорткаре примене­ния не нашедшими. Помимо необычных дверей и кузова в их числе, к примеру, активный спойлер с электро­приводом, при необходи­мости выдвигав­шийся, а в «состоянии покоя» визуально бывший частью кузова.

  • Каким именно мотором был оснащён концепт, не сообщается. Как уточняет Motor1, в Porsche заявили, что зарезерви­ровали для Le Mans Living Legend «самый невероятно звучащий V8». По пред­положению издания, речь идёт о 600-сильном бензино­вом двигателе, который стал основой для гибридной установки Porsche 918 Spyder.

  • Этот концепт и целый ряд других, включая как революци­онные спорткары, так и совер­шенно необычные для компании разработки наподобие электро­минивэна, были рас­секре­чены в ходе акции Porsche Unseen. Компания решила открыть архивы собственной дизайн-студии, чтобы познакомить поклон­ников с проектами, не развив­шимися далее полно­размерных макетов.

Жаль, что не пошёл в серию, верно?

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