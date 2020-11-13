Рассекречен прототип Porsche Le Mans Living Legend с дверями «крылья бабочки»

В отличие от Vision Spyder, источником вдохно­вения для Le Mans Living Legend послужила модель 550 в кузове купе. Концепт снабдили эффектными дверями в стиле «крыльев бабочки», причём сделали панели крыши их частью. Крышка моторного отсека у концепта откиды­валась целиком, при этом рас­полагала двумя прозрачными вставками.

Дизайнеры охарактеризовали прототип как своего рода предвест­ника Porsche Cayman GT4, но концепт был оснащён элементами, на серийном спорткаре примене­ния не нашедшими. Помимо необычных дверей и кузова в их числе, к примеру, активный спойлер с электро­приводом, при необходи­мости выдвигав­шийся, а в «состоянии покоя» визуально бывший частью кузова.

Каким именно мотором был оснащён концепт, не сообщается. Как уточняет Motor1, в Porsche заявили, что зарезерви­ровали для Le Mans Living Legend «самый невероятно звучащий V8». По пред­положению издания, речь идёт о 600-сильном бензино­вом двигателе, который стал основой для гибридной установки Porsche 918 Spyder.