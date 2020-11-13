Рассекречен прототип Porsche Le Mans Living Legend с дверями «крылья бабочки»
Дмитрий Елизаров
В рамках проекта Porsche Unseen компания продемонстрировала ещё один нигде не показанный ранее проект под названием Le Mans Living Legend. Он, как и Vision Spyder, стал своего рода отсылкой к культовому Porsche 550, но мог перевоплотиться в подобие нынешнего Каймана с крайне необычным кузовом и могучим V8.
В отличие от Vision Spyder, источником вдохновения для Le Mans Living Legend послужила модель 550 в кузове купе. Концепт снабдили эффектными дверями в стиле «крыльев бабочки», причём сделали панели крыши их частью. Крышка моторного отсека у концепта откидывалась целиком, при этом располагала двумя прозрачными вставками.
Дизайнеры охарактеризовали прототип как своего рода предвестника Porsche Cayman GT4, но концепт был оснащён элементами, на серийном спорткаре применения не нашедшими. Помимо необычных дверей и кузова в их числе, к примеру, активный спойлер с электроприводом, при необходимости выдвигавшийся, а в «состоянии покоя» визуально бывший частью кузова.
Каким именно мотором был оснащён концепт, не сообщается. Как уточняет Motor1, в Porsche заявили, что зарезервировали для Le Mans Living Legend «самый невероятно звучащий V8». По предположению издания, речь идёт о 600-сильном бензиновом двигателе, который стал основой для гибридной установки Porsche 918 Spyder.
Этот концепт и целый ряд других, включая как революционные спорткары, так и совершенно необычные для компании разработки наподобие электроминивэна, были рассекречены в ходе акции Porsche Unseen. Компания решила открыть архивы собственной дизайн-студии, чтобы познакомить поклонников с проектами, не развившимися далее полноразмерных макетов.