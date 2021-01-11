Очень внедорожный Porsche Cayenne для любителей путешествий пустят с молотка
Дмитрий Елизаров
На онлайн-аукционе Bring a Trailer выставлен на продажу кроссовер Porsche Cayenne Turbo S выпуска 2006 года, модифицированный для путешествий по бездорожью. Кроссоверу переработали ходовую часть и модернизировали внешность. Цена — 32 500 долларов (2,42 миллиона рублей), но до конца торгов ещё 2 дня.
Ярко-синему Porshe Cayenne переработали подвеску, увеличив дорожный просвет на 50 миллиметров. Это позволило установить на кроссовер 18-дюймовые колёсные диски Braid с резиной BFGoodrich All-Terrain размерностью 285/65. Колёс у кроссовера пять: полноразмерная запаска подвешена на специально установленном сзади кронштейне. На нём же закреплён хай-джек.
Кайен дополнительно получил защиту двигателя, фонари Hella в районе переднего бампера и установленный на крыше кофр Tepui HyBox — он может раскладываться в палатку с жёсткой крышей. Если кофр снять, платформу удобно использовать как экспедиционный багажник.
Интерьер кроссовера доработкам не подвергался. Салон Кайена отделан чёрной кожей, серой алькантарой и карбоновыми декоративными накладками. Силовой агрегат тоже остался прежним, это 4,5-литровый V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 520 л.с. Мотор работает вместе с шестидиапазонным «автоматом» и двухступенчатой раздаточной коробкой. Пробег внедорожника — примерно 185 тысяч километров.
Летом прошлого года владелец схожего кроссовера — Porsche Cayenne Turbo 2004 года выпуска — рассказал о тратах на его содержание. В течение года различные поломки и техническое обслуживание потребовали у владельца инвестиций в размере 10 698 долларов (чуть менее 800 тысяч рублей).