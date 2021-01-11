Очень внедорожный Porsche Cayenne для любителей путешествий пустят с молотка

Ярко-синему Porshe Cayenne переработали подвеску, увеличив дорожный просвет на 50 милли­метров. Это позволило установить на кроссовер 18-дюймовые колёсные диски Braid с резиной BFGoodrich All-Terrain размер­ностью 285/65. Колёс у кроссовера пять: полно­размерная запаска подвешена на специально установ­ленном сзади кронштейне. На нём же закреплён хай-джек.

Кайен дополнительно получил защиту двигателя, фонари Hella в районе переднего бампера и установ­ленный на крыше кофр Tepui HyBox — он может расклады­ваться в палатку с жёсткой крышей. Если кофр снять, платформу удобно использовать как экспедици­онный багажник.

Интерьер кроссовера доработкам не подвергался. Салон Кайена отделан чёрной кожей, серой алькантарой и карбоно­выми декоратив­ными накладками. Силовой агрегат тоже остался прежним, это 4,5-литровый V8 с двойным турбо­наддувом, разви­вающий 520 л.с. Мотор работает вместе с шести­диапазонным «автоматом» и двухступен­чатой раздаточной коробкой. Пробег внедорожника — примерно 185 тысяч километров.