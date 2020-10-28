Jaguar основательно обновил младший кроссовер E-Pace

Опубликован последний тизер «самого экстремального Bugatti»

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Bugatti в преддверии дебюта новейшего гиперкара продемон­стриро­вала его внутрен­ности: тизер изображает шасси будущей новинки и некоторые детали салона. Премьера трекового гиперкара, который описы­вается как «самый экстре­мальный Bugatti», состоится 28 октября.

  • Судя по тизеру, безымянный пока гиперкар сохранит фирменный восьми­литровый W16, отдача которого не назы­вается. На рекордном Chiron Super Sport 300+ двигатель с четырьмя турбо­компрес­сорами развивает 1600 л.с.

  • В интерьере купе применят карбоно­вые ковше­образные кресла, которые благодаря своему поло­жению заставят водителя и пассажира распо­лагаться полулёжа. Рулевое колесо окажется почти квадратным, а компактная приборная панель, судя по всему, будет полностью цифровой.

  • Несколько дней назад в Сети было опублико­вано видео, запечат­левшее прототип гиперкара во время испыта­ний на авто­дроме Поль Рикар. Новейший Bugatti получит сложный аэро­динами­ческий пакет с внуши­тель­ным задним анти­крылом и воздухо­заборником на крыше, огромный задний диффузор и X-образ­ные ходовые огни.

  • По предваритель­ным данным, гиперкар построен исключи­тельно для гоночных трасс по заказу некоего особо взыскатель­ного клиента и будет выпущен в един­ственном экзем­пляре.

Ждёте премьеры?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение