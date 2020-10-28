Опубликован последний тизер «самого экстремального Bugatti»

Судя по тизеру, безымянный пока гиперкар сохранит фирменный восьми­литровый W16, отдача которого не назы­вается. На рекордном Chiron Super Sport 300+ двигатель с четырьмя турбо­компрес­сорами развивает 1600 л.с.

В интерьере купе применят карбоно­вые ковше­образные кресла, которые благодаря своему поло­жению заставят водителя и пассажира распо­лагаться полулёжа. Рулевое колесо окажется почти квадратным, а компактная приборная панель, судя по всему, будет полностью цифровой.

Несколько дней назад в Сети было опублико­вано видео, запечат­левшее прототип гиперкара во время испыта­ний на авто­дроме Поль Рикар. Новейший Bugatti получит сложный аэро­динами­ческий пакет с внуши­тель­ным задним анти­крылом и воздухо­заборником на крыше, огромный задний диффузор и X-образ ­ные ходовые огни.