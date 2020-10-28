Опубликован последний тизер «самого экстремального Bugatti»
Дмитрий Елизаров
Компания Bugatti в преддверии дебюта новейшего гиперкара продемонстрировала его внутренности: тизер изображает шасси будущей новинки и некоторые детали салона. Премьера трекового гиперкара, который описывается как «самый экстремальный Bugatti», состоится 28 октября.
Судя по тизеру, безымянный пока гиперкар сохранит фирменный восьмилитровый W16, отдача которого не называется. На рекордном Chiron Super Sport 300+ двигатель с четырьмя турбокомпрессорами развивает 1600 л.с.
В интерьере купе применят карбоновые ковшеобразные кресла, которые благодаря своему положению заставят водителя и пассажира располагаться полулёжа. Рулевое колесо окажется почти квадратным, а компактная приборная панель, судя по всему, будет полностью цифровой.
Несколько дней назад в Сети было опубликовано видео, запечатлевшее прототип гиперкара во время испытаний на автодроме Поль Рикар. Новейший Bugatti получит сложный аэродинамический пакет с внушительным задним антикрылом и воздухозаборником на крыше, огромный задний диффузор и
X-образные ходовые огни.
По предварительным данным, гиперкар построен исключительно для гоночных трасс по заказу некоего особо взыскательного клиента и будет выпущен в единственном экземпляре.