Ford Bronco превратился в экстремальный багги для гонок и скалолазания. Видео

Подготовленные для «безлимитного» класса Ultra4 внедорож­ники технически имеют мало общего с серийным Bronco — это багги, основанные на трубчатом каркасе с очень длинно­ходной подвеской и мощными двигате­лями. Точные характери­стики Ford не раскрывает, но на официаль­ном видео хорошо различима, к примеру, увеличенная колея.

Организаторы King of the Hammers называют её самой сложной одно­дневной гонкой на планете, хотя соревно­вания в пустыне Джонсон Вэлли в штате Кали­форния длятся целую неделю — на заезды в каждом классе выделяется один день. Гонка сочетает в себе как скоростные заезды по дюнам, так и элементы рок-кроулинга, то есть преодоления скальных препят­ствий. Для этого и требуются мощные и тяговитые двигатели.