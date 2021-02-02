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Ford Bronco превратился в экстремальный багги для гонок и скалолазания. Видео

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford отправит сразу три специально скон­струиро­ванных багги Bronco сорев­новаться в самом сложном классе внедорожной гонки King of the Hammers. Гонка стартует 6 февраля, но за три дня до старта Ford обещает показать ещё одну ранее невиданную моди­фикацию внедорожника.

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  • Подготовленные для «безлимитного» класса Ultra4 внедорож­ники технически имеют мало общего с серийным Bronco — это багги, основанные на трубчатом каркасе с очень длинно­ходной подвеской и мощными двигате­лями. Точные характери­стики Ford не раскрывает, но на официаль­ном видео хорошо различима, к примеру, увеличенная колея.

  • Организаторы King of the Hammers называют её самой сложной одно­дневной гонкой на планете, хотя соревно­вания в пустыне Джонсон Вэлли в штате Кали­форния длятся целую неделю — на заезды в каждом классе выделяется один день. Гонка сочетает в себе как скоростные заезды по дюнам, так и элементы рок-кроулинга, то есть преодоления скальных препят­ствий. Для этого и требуются мощные и тяговитые двигатели.

  • Пилотировать новые Бронко будут известный гонщик Вон Гиттин-младший, а также трёхкратные чемпионы King of the Hammers Лорен Хили и Джейсон Шерер.

  • Какую именно премьеру Ford назначил на 3 февраля, пока неизвестно. Издание Motor1 предполагает, что произво­дитель покажет новую моди­фикацию Bronco под названием Heritage Edition.

  • Февральская гонка будет не первой для Bronco. Ещё до официальной премьеры внедорожника в Ford Performance построили багги Bronco R и отправили его на ралли-рейд Baja 1000. До финиша спорткар так и не добрался.

Обычный внедорожник или супербагги?

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