Ford Bronco превратился в экстремальный багги для гонок и скалолазания. Видео
Дмитрий Елизаров
Компания Ford отправит сразу три специально сконструированных багги Bronco соревноваться в самом сложном классе внедорожной гонки King of the Hammers. Гонка стартует 6 февраля, но за три дня до старта Ford обещает показать ещё одну ранее невиданную модификацию внедорожника.
Подготовленные для «безлимитного» класса Ultra4 внедорожники технически имеют мало общего с серийным Bronco — это багги, основанные на трубчатом каркасе с очень длинноходной подвеской и мощными двигателями. Точные характеристики Ford не раскрывает, но на официальном видео хорошо различима, к примеру, увеличенная колея.
Организаторы King of the Hammers называют её самой сложной однодневной гонкой на планете, хотя соревнования в пустыне Джонсон Вэлли в штате Калифорния длятся целую неделю — на заезды в каждом классе выделяется один день. Гонка сочетает в себе как скоростные заезды по дюнам, так и элементы рок-кроулинга, то есть преодоления скальных препятствий. Для этого и требуются мощные и тяговитые двигатели.
Пилотировать новые Бронко будут известный гонщик Вон Гиттин-младший, а также трёхкратные чемпионы King of the Hammers Лорен Хили и Джейсон Шерер.
Какую именно премьеру Ford назначил на 3 февраля, пока неизвестно. Издание Motor1 предполагает, что производитель покажет новую модификацию Bronco под названием Heritage Edition.
Февральская гонка будет не первой для Bronco. Ещё до официальной премьеры внедорожника в Ford Performance построили багги Bronco R и отправили его на ралли-рейд Baja 1000. До финиша спорткар так и не добрался.