Эта мотоколяска из 70-х быстрее некоторых современных Porsche. И её продают
Борис Закиров
На аукцион Artcurial выставили необычный трицикл Bond Bug, в который установили 150-сильный двигатель от мотоцикла Yamaha. С ним мотоколяска способна разгоняться до сотни за 3,5 секунды, тогда как Porsche 911 Carrera 4S делает это на 0,1 секунды медленнее. 1 ноября его пустят с молотка, а ожидаемая стоимость составляет от 20 до 30 тысяч евро (от 1,8 до 2,7 миллиона рублей).
Bond Bug 700 ES из объявления выпущен в 1973 году и прошёл реставрацию. Неизвестны ни пробег трайка, ни имя хозяина, но заявлено, что место старого мотора занял мотоциклетный двигатель Yamaha YZF-R1, с которым микрокар способен развить более 200 километров в час. Трансмиссия – шестиступенчатая «механика», а ходовая часть была усилена.
Трайк окрашен в традиционный для модели оранжевый цвет. В салоне место штатной приборки заняла панель от Yamaha YZF-R1. Несмотря на отсутствие дверей в традиционном понимании (вместо них – поднимающийся купол), у Bond Bug есть обогреватель салона.
Трициклы Bond Bug выпускались в Великобритании с 1970 по 1974 год, причём оснащались они четырёхцилиндровыми моторами объёмом от 700 до 750 кубических сантиметров. Мощность варьировалась от 29 до 31 лошадиной силы. С такими двигателями Bond Bug был способен разгоняться до 122 километров в час.
Всего за четыре года производства было собрано 2270 подобных трициклов. У модели есть своё сообщество фанатов, которые занимаются её тюнингом. Так, в прошлом году один из владельцев установил в Bond Bug 300-сильный мотор от мотоцикла Suzuki Hayabusa.