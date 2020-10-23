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Эта мотоколяска из 70-х быстрее некоторых современных Porsche. И её продают

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Борис Закиров

На аукцион Artcurial выставили необычный трицикл Bond Bug, в который установили 150-сильный двигатель от мотоцикла Yamaha. С ним мото­коляска способна разгоняться до сотни за 3,5 секунды, тогда как Porsche 911 Carrera 4S делает это на 0,1 секунды медленнее. 1 ноября его пустят с молотка, а ожидаемая стоимость составляет от 20 до 30 тысяч евро (от 1,8 до 2,7 миллиона рублей).

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  • Bond Bug 700 ES из объявления выпущен в 1973 году и прошёл реставрацию. Неизвестны ни пробег трайка, ни имя хозяина, но заявлено, что место старого мотора занял мото­циклетный двигатель Yamaha YZF-R1, с которым микрокар способен развить более 200 кило­метров в час. Трансмиссия – шестиступен­чатая «механика», а ходовая часть была усилена.

  • Трайк окрашен в традици­онный для модели оранжевый цвет. В салоне место штатной приборки заняла панель от Yamaha YZF-R1. Несмотря на отсут­ствие дверей в традици­онном понимании (вместо них – поднима­ющийся купол), у Bond Bug есть обогреватель салона.

  • Трициклы Bond Bug выпускались в Велико­британии с 1970 по 1974 год, причём оснащались они четырёх­цилин­дровыми моторами объёмом от 700 до 750 кубических санти­метров. Мощность варьиро­валась от 29 до 31 лошадиной силы. С такими двигате­лями Bond Bug был способен разгоняться до 122 кило­метров в час.

  • Всего за четыре года производства было собрано 2270 подобных трициклов. У модели есть своё сообщество фанатов, которые занимаются её тюнингом. Так, в прошлом году один из владельцев установил в Bond Bug 300-сильный мотор от мотоцикла Suzuki Hayabusa.

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