Эта мотоколяска из 70-х быстрее некоторых современных Porsche. И её продают

Bond Bug 700 ES из объявления выпущен в 1973 году и прошёл реставрацию. Неизвестны ни пробег трайка, ни имя хозяина, но заявлено, что место старого мотора занял мото­циклетный двигатель Yamaha YZF-R1, с которым микрокар способен развить более 200 кило­метров в час. Трансмиссия – шестиступен­чатая «механика», а ходовая часть была усилена.

Трайк окрашен в традици­онный для модели оранжевый цвет. В салоне место штатной приборки заняла панель от Yamaha YZF-R1. Несмотря на отсут­ствие дверей в традици­онном понимании (вместо них – поднима­ющийся купол), у Bond Bug есть обогреватель салона.

Трициклы Bond Bug выпускались в Велико­британии с 1970 по 1974 год, причём оснащались они четырёх­цилин­дровыми моторами объёмом от 700 до 750 кубических санти­метров. Мощность варьиро­валась от 29 до 31 лошадиной силы. С такими двигате­лями Bond Bug был способен разгоняться до 122 кило­метров в час.