Зачем нужен огнетушитель в машине и как его выбрать

Какие огнетушители подходят для автомобиля

Специфика эксплуатации автомобилей предъявляет допол­нительные требования и к огнетушителям. Держать в багажнике просто «какой-нибудь» неправильно — в критический момент он может не справиться с задачей. Поэтому законо­дательство регламентирует автомобильные огнетушители отдельно.

Объём и количество. В техническом регламенте Таможенного союза требования к огне­тушителям зависят от класса автомобиля. Так, в машине класса М1 (то есть легковые авто­мобили) должен быть огнетушитель объёмом не менее 1 литра, а в грузовике или автобусе – не менее 2 литров.

При этом у действующего свода правил СП 9.13130.2009 «Пожарная техника» более жёсткие требования: в легковушках огнетушитель должен быть не менее 2 литров. Во всех остальных авто­мобилях — два таких огнетушителя: один в кабине, второй в пассажирском салоне или в кузове. Если же грузовик предназ­начен для перевозки опасных грузов, то один огне­тушитель у него должен быть закреплён на шасси, а второй — рядом с цистерной или в кузове.

Лучше ориентироваться на более строгие требования пожарных и держать в легковой машине как минимум один двух­литровый огнетушитель.

Условия хранения. Для легковых автомобилей конкретное место распо­ложения огнетушителя не определено, даже если инспектор на дороге или проверяющий на техосмотре пытается убедить вас в обратном. Написано лишь, что прибор должен быть легко доступен для водителя, поэтому огнетушитель можно держать как в салоне, так и в багажнике. Можно даже снаружи автомобиля (например, в пикапе), но тогда, согласно требованиям правил, его нужно защитить от снега, дождя и грязи. Хранят огнетушитель обычно на специальном кронштейне, который крепится к кабине или кузову. Но подойдёт и боковая ниша в багажнике.

Действующее вещество. В законодательстве для большинства автомобилей разрешено использовать огнетушители как с порошковым, так и с зарядом на газовой или водной основе. Но на практике лучше выбирать между порошковым и углекислотным.

Они универсальны и подходят, в том числе, для тушения горящей электро­проводки. В то время как вещество на основе воды в случае такого возгорания способно усугубить проблему, спрово­цировав короткое замыкание. Ведь вода проводит электричество.

То же касается пенных огнетушителей: ими нельзя гасить огонь на деталях под напряжением. Кроме того, большинство из них неработо­способны при низких температурах, поэтому применяют ОХП и ОВП, в основном, в помещениях.

Однако никто не запрещает вам возить огнетушитель любого типа как допол­нение к обязательному угле­кислотному или порошковому.

Есть и ещё одно требование к автоогнетушителям. В ГОСТе 51057-2001, регла­ментирующем переносные огнетушители, и в упоминав­шемся своде правил СП 9.13130.2009 сказано, что огнетушители, рекомендо­ванные для использо­вания на транспортных средствах, должны сохранять прочность и работо­способность после транспортной тряски. Подтвердить эту их способ­ность произво­дителю нужно во время специального теста на вибростенде. Если огнетушитель его прошёл, в паспорте прибора ставится соответ­ствующая отметка. И только огнетушители с такой отметкой можно использовать в машине на законных основаниях.

Предназначение огнетушителя, правила его использования, а также связанные с ними ограни­чения обязательно отражаются не только в паспорте агрегата, но и в этикетке на его корпусе, это тоже требование законо­дательства. Там же указаны и сроки годности вещества и баллона, а также класс пожара, для которого он предназ­начен. Если огне­тушитель многоразовый, то маркирована должна быть и дата заправки. Запорно-пусковое устройство обязательно снабжается пломбой.