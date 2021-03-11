Зачем нужен огнетушитель в машине и как его выбрать
КОМАНДА АВТО.РУ
Многие автовладельцы уверены, что огнетушитель в машине — пережиток прошлого. Дескать, современные автомобили стали безопаснее и надёжнее, и случаи их самовозгорания — большая редкость. И что огнетушитель нужен только для техосмотра или чтобы инспектор ГИБДД на дороге не придрался. Поэтому для таких целей подойдёт любой подобный прибор красного цвета. Однако на деле к автомобильным огнетушителям предъявляются серьёзные требования. И кто даст гарантию, что такая редкая неприятность, как пожар, не случится именно с вашим автомобилем? Поэтому давайте разберёмся, какой огнетушитель лучше иметь в своём автомобиле, чтобы не возить его просто мёртвым грузом.
Зачем нужно возить огнетушитель в автомобиле
Помимо очевидной причины — чтобы при случае потушить пожар, возникший в автомобиле или около него, огнетушитель защищает автовладельца ещё и от штрафов. Правила дорожного движения предусматривают, что автомобиль разрешено эксплуатировать только в том случае, когда он исправен и укомплектован знаком аварийной остановки, аптечкой и огнетушителем. Так написано в пункте 7.7 Положения о допуске ТС к эксплуатации. Этот документ, в свою очередь, основан на требовании технического регламента Таможенного союза к комплектности автомобиля. Там в пункте 11.4 огнетушитель присутствует в перечне обязательного оборудования для автомобилей абсолютно любого типа.
На этом же пункте техрегламента основаны и постулаты постановления Правительства РФ о проведении технического осмотра, где в п. 58 сказано, что огнетушитель должен быть у любого транспортного средства. В противном случае оператор пункта ТО диагностическую карту не выдаст. И будет прав — потому что есть часть 2 статьи 14 закона «О техосмотре», в которой сказано, что любое несоответствие машины хотя бы одному обязательному требованию служит причиной для запрета на использование автомобиля.
Чем грозит отсутствие в машине огнетушителя
Пункт 1 статьи 12.5 КоАП предусматривает штраф в размере 500 рублей для тех, кто нарушит Основное положение о допуске к эксплуатации транспортных средств. И в этом положении чётко сказано: если в машине нет огнетушителя, на ней ездить нельзя.
Такой же штраф могут выписать и в случае, если огнетушитель есть, но уже был использован или если закончился срок его годности. Потому что и автоштрафы в КоАП, и ПДД, и Положение о допуске ТС к эксплуатации основаны на техрегламенте Таможенного союза. А там в п. 11.4 чётко написано, что на момент любой проверки — оператором ТО или инспектором ГИБДД — огнетушитель должен быть опломбирован, а срок его эксплуатации должен быть не истёкшим.
Однако на дороге до штрафа может и не дойти, если вы (и инспектор ГИБДД) будете помнить о букве закона. Во время остановки на дороге водитель обязан предъявить инспектору, который его остановил, только права, СТС и полис ОСАГО — так написано в п. 2.1.1 ПДД. Если инспектор просит показать что-либо из содержимого машины, то такие действия подпадают под определение «досмотр». Чтобы их провести, инспектору придётся не только составить отдельный протокол, но ещё и найти двух понятых, которые должны присутствовать при любом досмотре. Поэтому, если сотрудник дорожной полиции спросит про огнетушитель и он у вас есть, так и отвечайте. Но сразу предупредите собеседника, что покажете его только в рамках процедуры досмотра.
Как устроен автомобильный огнетушитель
Так же, как и любой другой. Ведь главная задача огнетушителя — залить огонь веществом, препятствующим горению. Оно может быть разным (об этом чуть ниже), но принцип работы всех огнетушителей одинаковый. Как и основные составляющие его конструкции.
Баллон с сифонной трубкой. В него заправлены газ, порошок или рабочая жидкость. При активации огнетушителя содержимое баллона выходит по трубке под действием давления. Для этого в баллон может быть сразу заправлен газ — такой огнетушитель называют закачным.
У баллонов более сложной конструкции внутри есть дополнительная ёмкость с ещё одним веществом, выполняющая функции газогенератора. При использовании огнетушителя это вещество вступает в реакцию, при которой образуется газ, давление которого выталкивает рабочее вещество из прибора.
Запорно-пусковое устройство. Это «спусковой крючок», с помощью которого огнетушитель приводится в действие. Устройства могут отличаться по конструкции, но активируются они одинаково. Сначала, как правило, нужно выдернуть страховочный стопор (чеку), потом нажать на рычаг — он откроет огнетушитель, запустит (при необходимости) газогенератор, и вещество начнёт поступать из баллона.
Направляющее устройство. Это раструб или шланг с насадкой, оснащённой дополнительным разбрызгивателем — всё зависит от того, чем заправлен огнетушитель. Через них выходит рабочий состав, который нужно направить на очаг возгорания.
Какими бывают огнетушители
Огнетушители принято классифицировать по типу рабочего вещества, которое не только определяет нюансы их конструкции, но и то, что именно можно потушить тем или иным прибором. Сегодня существуют огнетушители нескольких видов.
Углекислотный. Внутри баллона — жидкая углекислота под давлением. По сифонной трубке она подаётся в раструб, превращаясь в углекислый газ на выходе. Газ покрывает очаг возгорания, мешая доступу кислорода, и останавливает горение.
В углекислотных огнетушителях (ОУ) используется прочный стальной баллон, приспособленный выдерживать высокое давление. Такие агрегаты многоразовые, их можно перезаправлять. Ещё одно достоинство – «чистота» тушения. Сделав свою работу, углекислота просто испаряется, не оставляя следов.
Но следует помнить, что ОУ плохо работает на сильном холоде, а обилие углекислого газа в замкнутом помещении опасно для человека — могут начаться проблемы с дыханием. И во время тушения нельзя держать раструб огнетушителя рукой – при испарении жидкости он сильно охлаждается, что грозит обморожением.
Порошковый. В баллоне такого огнетушителя содержится особый порошок, который подаётся в сифонную трубку газом. Газ может быть закачан в баллон вместе с порошком, нагнетаться из дополнительной встроенной ёмкости или с помощью газогенератора. У порошкового огнетушителя (ПО) к запорному устройству обычно прикреплён шланг с соплом. Порошок можно подавать разом или порциями — попав на источник огня, он изолирует его от воздуха и прекращает горение.
Главный минус ПО — недолгий срок годности, всего 2–3 года. После этого порошок слёживается и может уже не распылиться. Поэтому огнетушитель приходится менять. Кроме того, в процессе тушения налёт порошка покрывает всё вокруг очага возгорания, и удалить его потом непросто.
Водно-эмульсионный. Внутри этого огнетушителя — вода с добавками, содержащими фтор, которые не дают ей замерзать. Также фторосодержащие вещества помогают тушению — в смеси с ними жидкость при контакте с огнём превращается в плотную плёнку, которая препятствует горению.
Корпус такого огнетушителя служит 5 лет. Однако нужно помнить, что любой металлический сосуд, содержащий воду, способен ржаветь изнутри. Огнетушитель не исключение. К тому же такие огнетушители не рекомендуют хранить при температуре ниже +5 °С — их производительность снижается.
Пенные. Приборы этого типа существуют в двух вариантах. В химический пенный огнетушитель (ОХП) закачано щелочное вещество, а также помещена изолированная ёмкость с кислотой. Когда огнетушитель приводят в рабочее состояние, кислота смешивается с щелочным наполнителем — в результате химической реакции начинает образовываться пена, которая тушит огонь.
У воздушно-пенных огнетушителей (ОВП) внутри находятся вещества, которые превращаются в пену при контакте с воздухом. Все пенные огнетушители одноразовые, их не снаряжают повторно. Зато они относительно дешёвые.
Аэрозольный. Внешне напоминает обычный аэрозольный баллон, а внутри у него галоидированные углеводороды. Это специальные органические вещества, в молекулах которых часть водорода замещена атомами галогена (фтора, хлора и т.д.). За счёт этого они подавляют горение, подобно тому, как это делает углекислота. Аэрозольный огнетушитель одноразовый, его нельзя заполнить повторно. Считается, что этот тип огнетушителя не слишком эффективный.
Какие огнетушители подходят для автомобиля
Специфика эксплуатации автомобилей предъявляет дополнительные требования и к огнетушителям. Держать в багажнике просто «какой-нибудь» неправильно — в критический момент он может не справиться с задачей. Поэтому законодательство регламентирует автомобильные огнетушители отдельно.
Объём и количество. В техническом регламенте Таможенного союза требования к огнетушителям зависят от класса автомобиля. Так, в машине класса М1 (то есть легковые автомобили) должен быть огнетушитель объёмом не менее 1 литра, а в грузовике или автобусе – не менее 2 литров.
При этом у действующего свода правил СП 9.13130.2009 «Пожарная техника» более жёсткие требования: в легковушках огнетушитель должен быть не менее 2 литров. Во всех остальных автомобилях — два таких огнетушителя: один в кабине, второй в пассажирском салоне или в кузове. Если же грузовик предназначен для перевозки опасных грузов, то один огнетушитель у него должен быть закреплён на шасси, а второй — рядом с цистерной или в кузове.
Лучше ориентироваться на более строгие требования пожарных и держать в легковой машине как минимум один двухлитровый огнетушитель.
Условия хранения. Для легковых автомобилей конкретное место расположения огнетушителя не определено, даже если инспектор на дороге или проверяющий на техосмотре пытается убедить вас в обратном. Написано лишь, что прибор должен быть легко доступен для водителя, поэтому огнетушитель можно держать как в салоне, так и в багажнике. Можно даже снаружи автомобиля (например, в пикапе), но тогда, согласно требованиям правил, его нужно защитить от снега, дождя и грязи. Хранят огнетушитель обычно на специальном кронштейне, который крепится к кабине или кузову. Но подойдёт и боковая ниша в багажнике.
Действующее вещество. В законодательстве для большинства автомобилей разрешено использовать огнетушители как с порошковым, так и с зарядом на газовой или водной основе. Но на практике лучше выбирать между порошковым и углекислотным.
Они универсальны и подходят, в том числе, для тушения горящей электропроводки. В то время как вещество на основе воды в случае такого возгорания способно усугубить проблему, спровоцировав короткое замыкание. Ведь вода проводит электричество.
То же касается пенных огнетушителей: ими нельзя гасить огонь на деталях под напряжением. Кроме того, большинство из них неработоспособны при низких температурах, поэтому применяют ОХП и ОВП, в основном, в помещениях.
Однако никто не запрещает вам возить огнетушитель любого типа как дополнение к обязательному углекислотному или порошковому.
Есть и ещё одно требование к автоогнетушителям. В ГОСТе 51057-2001, регламентирующем переносные огнетушители, и в упоминавшемся своде правил СП 9.13130.2009 сказано, что огнетушители, рекомендованные для использования на транспортных средствах, должны сохранять прочность и работоспособность после транспортной тряски. Подтвердить эту их способность производителю нужно во время специального теста на вибростенде. Если огнетушитель его прошёл, в паспорте прибора ставится соответствующая отметка. И только огнетушители с такой отметкой можно использовать в машине на законных основаниях.
Предназначение огнетушителя, правила его использования, а также связанные с ними ограничения обязательно отражаются не только в паспорте агрегата, но и в этикетке на его корпусе, это тоже требование законодательства. Там же указаны и сроки годности вещества и баллона, а также класс пожара, для которого он предназначен. Если огнетушитель многоразовый, то маркирована должна быть и дата заправки. Запорно-пусковое устройство обязательно снабжается пломбой.
Как часто нужно проверять и заправлять огнетушитель
Порошковый огнетушитель, который держат в салоне машины, нужно проверять каждый год — порошок в нём может собираться в комки и приходить в негодность. А если на машине такой огнетушитель размещён за пределами кабины или подвергался неблагоприятным климатическим воздействиям, то его следует ежегодно перезаряжать.
Автомобильные огнетушители остальных типов, углекислотные или на водной основе, должны заполняться заново раз в два года. Если перезарядить их невозможно — как, например, аэрозольные, то раз в два года нужно покупать новый. Впрочем, в случае с огнетушителем для легкового автомобиля покупка нового обычно проще, чем перезарядка, вне зависимости от его типа. Требуемый огнетушитель можно подобрать в разделе Запчасти на Авто.ру.
Проверять и переснаряжать огнетушители могут только организации, у которых есть соответствующая лицензия МЧС. Во время процедуры обследуют баллон. На нём не должно быть вмятин или глубоких царапин, проверяют исправность манометра, если он есть, работоспособность запорного устройства и системы распыления. У порошковых контролируют состояние огнетушащего вещества. Если в порошке появились комки, его придётся заменить.
Когда процедура окончена, на запорное устройство огнетушителя крепят новую пломбу, а на его корпус — наклейку с данными проверки и новыми сроками действия. Информацию обо всех проведённых действиях заносят в паспорт огнетушителя.
Итак, совсем коротко
– Возить с собой огнетушитель нужно, это требование ПДД. А вот предъявлять его на дороге вы обязаны только в том случае, если инспектор готов провести досмотр: пригласить двух понятых и составить протокол.
– Исправный огнетушитель с неистёкшим сроком годности нужно предъявлять во время проведения ТО, иначе машину не допустят к эксплуатации и сделают запись об этом в диагностической карте.
– У огнетушителя, который предназначен для автомобилей, в документах должна быть пометка, что он прошёл специальный тест на вибростенде. Такой тест подтверждает, что огнетушитель останется работоспособным и исправным после долгой тряски в автомобиле.
– Огнетушитель для легковушки должен быть объёмом не менее 2 литров, а для более крупного транспорта их требуется минимум два.
– Хорошо, если в огнетушителе, предназначенном для автомобиля, не будет воды ни в каком виде: иначе его нельзя будет применять в случае возгорания электропроводки. Лучше всего подойдёт порошковый или углекислотный огнетушитель.
– Любой огнетушитель всегда должен быть в порядке: заправлен, опломбирован и снабжен наклейкой и паспортом, которые подтвердят, что он исправен, а срок действия баллона и вещества в нём не истёк.