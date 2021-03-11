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Зачем нужен огнетушитель в машине и как его выбрать

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Многие автовладельцы уверены, что огнетушитель в машине — пережиток прошлого. Дескать, современные авто­мобили стали безопаснее и надёжнее, и случаи их само­возгорания — большая редкость. И что огне­тушитель нужен только для техосмотра или чтобы инспектор ГИБДД на дороге не придрался. Поэтому для таких целей подойдёт любой подобный прибор красного цвета. Однако на деле к автомо­бильным огнетуши­телям предъявляются серьёзные требования. И кто даст гарантию, что такая редкая неприят­ность, как пожар, не случится именно с вашим авто­мобилем? Поэтому давайте разберёмся, какой огне­тушитель лучше иметь в своём автомобиле, чтобы не возить его просто мёртвым грузом.

•  Зачем нужно возить огнетушитель в автомобиле

•  Чем грозит отсутствие в машине огнетушителя

•  Как устроен автомобильный огнетушитель

•  Какими бывают огнетушители

•  Какие огнетушители подходят для автомобиля

•  Как часто нужно проверять и заправлять огнетушитель

Зачем нужно возить огнетушитель в автомобиле

Помимо очевидной причины — чтобы при случае потушить пожар, возникший в автомобиле или около него, огне­тушитель защищает авто­владельца ещё и от штрафов. Правила дорожного движения преду­сматривают, что автомобиль разрешено эксплуатировать только в том случае, когда он исправен и укомп­лектован знаком аварийной остановки, аптечкой и огнетуши­телем. Так написано в пункте 7.7 Положения о допуске ТС к эксплуатации. Этот документ, в свою очередь, основан на требо­вании технического регламента Таможенного союза к комплект­ности автомобиля. Там в пункте 11.4 огнетушитель присут­ствует в перечне обязатель­ного оборудо­вания для автомобилей абсолютно любого типа.

На этом же пункте техрегламента основаны и постулаты постанов­ления Правитель­ства РФ о проведении технического осмотра, где в п. 58 сказано, что огне­тушитель должен быть у любого транспортного средства. В противном случае оператор пункта ТО диагно­стическую карту не выдаст. И будет прав — потому что есть часть 2 статьи 14 закона «О техосмотре», в которой сказано, что любое несоответ­ствие машины хотя бы одному обязатель­ному требованию служит причиной для запрета на использо­вание автомобиля.

Чем грозит отсутствие в машине огнетушителя

Пункт 1 статьи 12.5 КоАП предусматривает штраф в размере 500 рублей для тех, кто нарушит Основное положение о допуске к эксплуатации транспортных средств. И в этом положении чётко сказано: если в машине нет огнетушителя, на ней ездить нельзя.

Такой же штраф могут выписать и в случае, если огнетушитель есть, но уже был использован или если закончился срок его годности. Потому что и автоштрафы в КоАП, и ПДД, и Положение о допуске ТС к эксплуатации основаны на техрегламенте Таможенного союза. А там в п. 11.4 чётко написано, что на момент любой проверки — оператором ТО или инспектором ГИБДД — огнетушитель должен быть опломбирован, а срок его эксплуатации должен быть не истёкшим.

Однако на дороге до штрафа может и не дойти, если вы (и инспектор ГИБДД) будете помнить о букве закона. Во время остановки на дороге водитель обязан предъявить инспектору, который его остановил, только права, СТС и полис ОСАГО — так написано в п. 2.1.1 ПДД. Если инспектор просит показать что-либо из содер­жимого машины, то такие действия подпадают под определение «досмотр». Чтобы их провести, инспектору придётся не только составить отдельный протокол, но ещё и найти двух понятых, которые должны присут­ствовать при любом досмотре. Поэтому, если сотрудник дорожной полиции спросит про огнетушитель и он у вас есть, так и отвечайте. Но сразу предупредите собеседника, что покажете его только в рамках процедуры досмотра.

Как устроен автомобильный огнетушитель

Так же, как и любой другой. Ведь главная задача огнетушителя — залить огонь веществом, препят­ствующим горению. Оно может быть разным (об этом чуть ниже), но принцип работы всех огне­тушителей одинаковый. Как и основные составляющие его конструкции.

Баллон с сифонной трубкой. В него заправлены газ, порошок или рабочая жидкость. При активации огне­тушителя содер­жимое баллона выходит по трубке под действием давления. Для этого в баллон может быть сразу заправлен газ — такой огнетушитель называют закачным.

У баллонов более сложной конструкции внутри есть допол­нительная ёмкость с ещё одним веществом, выполняющая функции газо­генератора. При использо­вании огнетушителя это вещество вступает в реакцию, при которой образуется газ, давление которого выталкивает рабочее вещество из прибора.

Запорно-пусковое устройство. Это «спусковой крючок», с помощью которого огнетушитель приводится в действие. Устройства могут отличаться по конструкции, но активируются они одинаково. Сначала, как правило, нужно выдернуть страхо­вочный стопор (чеку), потом нажать на рычаг — он откроет огне­тушитель, запустит (при необходи­мости) газогенератор, и вещество начнёт поступать из баллона.

Направляющее устройство. Это раструб или шланг с насадкой, оснащённой допол­нительным разбрызги­вателем — всё зависит от того, чем заправлен огнетушитель. Через них выходит рабочий состав, который нужно направить на очаг возгорания.

Какими бывают огнетушители

Огнетушители принято классифицировать по типу рабочего вещества, которое не только определяет нюансы их конструкции, но и то, что именно можно потушить тем или иным прибором. Сегодня существуют огне­тушители нескольких видов.

Углекислотный. Внутри баллона — жидкая угле­кислота под давлением. По сифонной трубке она подаётся в раструб, превращаясь в углекислый газ на выходе. Газ покрывает очаг возгорания, мешая доступу кислорода, и останав­ливает горение.

В углекислотных огнетушителях (ОУ) используется прочный стальной баллон, приспособ­ленный выдер­живать высокое давление. Такие агрегаты много­разовые, их можно пере­заправлять. Ещё одно достоинство – «чистота» тушения. Сделав свою работу, углекислота просто испаряется, не оставляя следов.

Но следует помнить, что ОУ плохо работает на сильном холоде, а обилие углекислого газа в замкнутом помещении опасно для человека — могут начаться проблемы с дыханием. И во время тушения нельзя держать раструб огнетушителя рукой – при испарении жидкости он сильно охлаждается, что грозит обморожением.

Порошковый. В баллоне такого огнетушителя содержится особый порошок, который подаётся в сифонную трубку газом. Газ может быть закачан в баллон вместе с порошком, нагнетаться из допол­нительной встроенной ёмкости или с помощью газо­генератора. У порошко­вого огнетушителя (ПО) к запорному устройству обычно прикреплён шланг с соплом. Порошок можно подавать разом или порциями — попав на источник огня, он изолирует его от воздуха и прекращает горение.

Главный минус ПО — недолгий срок годности, всего 2–3 года. После этого порошок слёживается и может уже не распылиться. Поэтому огнетушитель приходится менять. Кроме того, в процессе тушения налёт порошка покрывает всё вокруг очага возгорания, и удалить его потом непросто.

Водно-эмульсионный. Внутри этого огнетушителя — вода с добавками, содер­жащими фтор, которые не дают ей замерзать. Также фторо­содер­жащие вещества помогают тушению — в смеси с ними жидкость при контакте с огнём превращается в плотную плёнку, которая препят­ствует горению.

Корпус такого огнетушителя служит 5 лет. Однако нужно помнить, что любой металли­ческий сосуд, содер­жащий воду, способен ржаветь изнутри. Огнетушитель не исключение. К тому же такие огнетушители не рекомендуют хранить при температуре ниже +5 °С — их производительность снижается.

Пенные. Приборы этого типа существуют в двух вариантах. В химический пенный огнетушитель (ОХП) закачано щелочное вещество, а также помещена изолиро­ванная ёмкость с кислотой. Когда огнетушитель приводят в рабочее состояние, кислота смеши­вается с щелочным напол­нителем — в результате химической реакции начинает образовы­ваться пена, которая тушит огонь.

У воздушно-пенных огнетушителей (ОВП) внутри находятся вещества, которые превращаются в пену при контакте с воздухом. Все пенные огне­тушители одноразовые, их не снаряжают повторно. Зато они относи­тельно дешёвые.

Аэрозольный. Внешне напоминает обычный аэрозольный баллон, а внутри у него галоидиро­ванные угле­водороды. Это специальные органиче­ские вещества, в молекулах которых часть водорода замещена атомами галогена (фтора, хлора и т.д.). За счёт этого они подавляют горение, подобно тому, как это делает угле­кислота. Аэрозольный огнетушитель одноразовый, его нельзя заполнить повторно. Считается, что этот тип огнетушителя не слишком эффективный.

Какие огнетушители подходят для автомобиля

Специфика эксплуатации автомобилей предъявляет допол­нительные требования и к огнетушителям. Держать в багажнике просто «какой-нибудь» неправильно — в критический момент он может не справиться с задачей. Поэтому законо­дательство регламентирует автомобильные огнетушители отдельно.

Объём и количество. В техническом регламенте Таможенного союза требования к огне­тушителям зависят от класса автомобиля. Так, в машине класса М1 (то есть легковые авто­мобили) должен быть огнетушитель объёмом не менее 1 литра, а в грузовике или автобусе – не менее 2 литров.

При этом у действующего свода правил СП 9.13130.2009 «Пожарная техника» более жёсткие требования: в легковушках огнетушитель должен быть не менее 2 литров. Во всех остальных авто­мобилях — два таких огнетушителя: один в кабине, второй в пассажирском салоне или в кузове. Если же грузовик предназ­начен для перевозки опасных грузов, то один огне­тушитель у него должен быть закреплён на шасси, а второй — рядом с цистерной или в кузове.

Лучше ориентироваться на более строгие требования пожарных и держать в легковой машине как минимум один двух­литровый огнетушитель.

Условия хранения. Для легковых автомобилей конкретное место распо­ложения огнетушителя не определено, даже если инспектор на дороге или проверяющий на техосмотре пытается убедить вас в обратном. Написано лишь, что прибор должен быть легко доступен для водителя, поэтому огнетушитель можно держать как в салоне, так и в багажнике. Можно даже снаружи автомобиля (например, в пикапе), но тогда, согласно требованиям правил, его нужно защитить от снега, дождя и грязи. Хранят огнетушитель обычно на специальном кронштейне, который крепится к кабине или кузову. Но подойдёт и боковая ниша в багажнике.

Действующее вещество. В законодательстве для большинства автомобилей разрешено использовать огнетушители как с порошковым, так и с зарядом на газовой или водной основе. Но на практике лучше выбирать между порошковым и углекислотным. 

Они универсальны и подходят, в том числе, для тушения горящей электро­проводки. В то время как вещество на основе воды в случае такого возгорания способно усугубить проблему, спрово­цировав короткое замыкание. Ведь вода проводит электричество.

То же касается пенных огнетушителей: ими нельзя гасить огонь на деталях под напряжением. Кроме того, большинство из них неработо­способны при низких температурах, поэтому применяют ОХП и ОВП, в основном, в помещениях.

Однако никто не запрещает вам возить огнетушитель любого типа как допол­нение к обязательному угле­кислотному или порошковому.

Есть и ещё одно требование к автоогнетушителям. В ГОСТе 51057-2001, регла­ментирующем переносные огнетушители, и в упоминав­шемся своде правил СП 9.13130.2009 сказано, что огнетушители, рекомендо­ванные для использо­вания на транспортных средствах, должны сохранять прочность и работо­способность после транспортной тряски. Подтвердить эту их способ­ность произво­дителю нужно во время специального теста на вибростенде. Если огнетушитель его прошёл, в паспорте прибора ставится соответ­ствующая отметка. И только огнетушители с такой отметкой можно использовать в машине на законных основаниях.

Предназначение огнетушителя, правила его использования, а также связанные с ними ограни­чения обязательно отражаются не только в паспорте агрегата, но и в этикетке на его корпусе, это тоже требование законо­дательства. Там же указаны и сроки годности вещества и баллона, а также класс пожара, для которого он предназ­начен. Если огне­тушитель многоразовый, то маркирована должна быть и дата заправки. Запорно-пусковое устройство обязательно снабжается пломбой.

Как часто нужно проверять и заправлять огнетушитель

Порошковый огнетушитель, который держат в салоне машины, нужно проверять каждый год — порошок в нём может собираться в комки и приходить в негодность. А если на машине такой огнетушитель размещён за пределами кабины или подвергался неблаго­приятным климатическим воздей­ствиям, то его следует ежегодно перезаряжать.

Автомобильные огнетушители остальных типов, угле­кислотные или на водной основе, должны заполняться заново раз в два года. Если пере­зарядить их невозможно — как, например, аэрозоль­ные, то раз в два года нужно покупать новый. Впрочем, в случае с огне­тушителем для легкового автомобиля покупка нового обычно проще, чем перезарядка, вне зависимости от его типа. Требуемый огнетушитель можно подобрать в разделе Запчасти на Авто.ру.

Проверять и переснаряжать огнетушители могут только организации, у которых есть соответ­ствующая лицензия МЧС. Во время процедуры обследуют баллон. На нём не должно быть вмятин или глубоких царапин, проверяют исправ­ность манометра, если он есть, работо­способность запорного устройства и системы распыления. У порошковых контроли­руют состояние огнетушащего вещества. Если в порошке появились комки, его придётся заменить.

Когда процедура окончена, на запорное устройство огнетушителя крепят новую пломбу, а на его корпус — наклейку с данными проверки и новыми сроками действия. Информацию обо всех проведённых действиях заносят в паспорт огнетушителя.

Итак, совсем коротко

  • – Возить с собой огнетушитель нужно, это требование ПДД. А вот предъявлять его на дороге вы обязаны только в том случае, если инспектор готов провести досмотр: пригласить двух понятых и составить протокол.

  • – Исправный огнетушитель с неистёкшим сроком годности нужно предъявлять во время проведения ТО, иначе машину не допустят к эксплуатации и сделают запись об этом в диагно­стической карте.

  • – У огнетушителя, который предназначен для автомобилей, в документах должна быть пометка, что он прошёл специальный тест на вибростенде. Такой тест подтверждает, что огнетушитель останется работо­способным и исправным после долгой тряски в автомобиле.

  • – Огнетушитель для легковушки должен быть объёмом не менее 2 литров, а для более крупного транспорта их требуется минимум два.

  • – Хорошо, если в огнетушителе, предназна­ченном для автомобиля, не будет воды ни в каком виде: иначе его нельзя будет применять в случае возгорания электро­проводки. Лучше всего подойдёт порошковый или угле­кислотный огнетушитель.

  • – Любой огнетушитель всегда должен быть в порядке: заправлен, опломбирован и снабжен наклейкой и паспортом, которые подтвердят, что он исправен, а срок действия баллона и вещества в нём не истёк.

Автомобильные огнетушители – в разделе Запчасти на Авто.ру
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