Для души, гонок или как у Путина? Самые дорогие советские и российские машины на Авто.ру

Открывает нашу подборку автомобиль, который, по сути, открыл ещё и эпоху массовых отечественных полно­приводников (до него был ГАЗ-61, однако его тираж составил всего пару сотен машин). Это ГАЗ-64, построенный в 1941 году для нужд армии.

Перед выдающимся советским инженером Виталием Грачёвым была поставлена понятная, но сложная задача — всего за пару месяцев разработать автомобиль вроде Ford Pygmy. Компактный (до 3,1 метра длиной при колее в 1,2 метра), с грузо­подъёмностью в 400 килограммов, простой, проходимый и надёжный, а главное — дешёвый в производстве.

Сам 64-й в результате выпустили скромным тиражом, но он послужил основой для куда более массового ГАЗ-67 и первого советского серийного полноприводного броне­автомобиля БА-64, за который инженера наградили Сталинской премией.