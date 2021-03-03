Могучие клопы: 6 очень маленьких, но гордых внедорожников

Для души, гонок или как у Путина? Самые дорогие советские и российские машины на Авто.ру

Подборки

Михаил Кондратьев

Продолжаем знакомить вас с самыми интересными объявлениями на Авто.ру. Этот выпуск посвящён автомобилям из СССР и России, стоимость которых проще измерять в объектах элитной недвижимости, чем в рублях. Входной билет — это почти шесть миллионов рублей, а потолок — 37 миллионов. Все вместе машины из этой подборки стоят… 176 850 000 рублей! Заинтригованы?

ГАЗ-64, 5 750 000 рублей

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Открывает нашу подборку автомобиль, который, по сути, открыл ещё и эпоху массовых отечественных полно­приводников (до него был ГАЗ-61, однако его тираж составил всего пару сотен машин). Это ГАЗ-64, построенный в 1941 году для нужд армии.

Перед выдающимся советским инженером Виталием Грачёвым была поставлена понятная, но сложная задача — всего за пару месяцев разработать автомобиль вроде Ford Pygmy. Компактный (до 3,1 метра длиной при колее в 1,2 метра), с грузо­подъёмностью в 400 килограммов, простой, проходимый и надёжный, а главное — дешёвый в производстве.

Сам 64-й в результате выпустили скромным тиражом, но он послужил основой для куда более массового ГАЗ-67 и первого советского серийного полноприводного броне­автомобиля БА-64, за который инженера наградили Сталинской премией.

На продажу выставлена одна из версий внедорожника — ГАЗ-Р1, разведы­ватель­ный автомобиль с пулемётом калибра 7,62 милли­метра. В описании говорится, что этот экземпляр, с учётом исторической досто­верности восстанов­ления, уникален! Попробуйте в это не поверить, глядя на фото!

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ГАЗ-24 «Волга», 6 000 000 рублей

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Продавец называет этот автомобиль един­ственным в России на ходу, но речь явно не про техническое состояние (хотя и с ним обещан полный порядок). Дело в том, что экземпляр не находится в музее и даже не реставри­ровался!

Это заводская модификация ГАЗ-24-01 для такси. С таксометром, шашечками на кузове, зелёным фонарём для обозначения статуса «свободен», рацией и специальной отделкой салона, которую легко мыть.

Согласно описанию, автомобиль 1981 года выпуска поступил на работу в таксо­моторный парк в том же 1981 году. Лицензия такси у машины есть и сейчас, но оформляли её лишь для беспроблемного пере­движения с опознаватель­ными знаками такси. Пробег «Волги» равен примерно 75 тысячам километров. Да на ней пахать надо!

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«Победа», 6 800 000 рублей

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Разумеется, никакая подборка самых дорогих отече­ственных машин не обойдётся без легендарного ГАЗ-М-20, выпускав­шегося с 1946 по 1958 год. Их в России достаточно много (собрали более 240 000 экземпляров), и, к счастью, немалое количество машин живо до сих пор. Всего на Авто.ру размещено 127 предложений, с самыми разными состоянием и стоимостью.

Конкретно этот экземпляр — самый дорогой на момент написания текста. За что хотят внушительную сумму? За шесть лет реставрации, в ходе которых были восста­новлены двигатель и коробка передач, подвеска и тормоза, проводка и весь декор.

Не обошлось, правда, без некоторого новодела, но разве вам помешают чуть более современные возмож­ности аудиосистемы (всё замаски­ровано!) или специально изготов­ленный вручную багажный комплект?

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Эти автомобили стоят примерно одинаково. Какой выбрали бы вы?

«Чайка», 10 000 000 рублей

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А вот с выбором ГАЗ-13 всё не так хорошо: меньше двух десятков машин на данный момент. Впрочем, логично, учитывая небольшой объём выпуска (по разным оценкам, от одной до трёх тысяч экземпляров) и то, что модель никогда не была в свободной продаже и даже не имела розничной цены. Хотя на конвейере седан продержался аж 22 года!

Эта «Чайка», с подходящим к названию цветом, сейчас вторая на Авто.ру по стоимости (самую дорогую можно увидеть в подборке советских автомобилей в идеальном состоянии). Правда, к восьми­значному ценнику продавец пожалел внятного описания, пообещав лишь идеальное состояние и уточнив, что машина из частной коллекции.

Что ж, остаётся изучать фото сверкающего хромом кузова и яркого-красного (вероятно, не очень-то и заводского) салона.

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ГАЗ-3110 «Волга», 10 000 000 рублей

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Дорогу молодым! Те же деньги можно потратить на принципи­ально другой автомобиль — сумасшедший кастом для дрифта на базе ГАЗ-3110. Кстати, всецело российский, если верить описанию, с использо­ванием узлов, агрегатов и прямых рук отечественного производства.

Продавец указал, что и подвеска, и коробка передач, и редуктор здесь от «Волги». И даже двигатель — «ЗМЗ Турбо»! Судя по всему, имеется в виду доработанный ЗМЗ-4062.10 объёмом 2,3 литра. Теперь его мощность превышает 400 сил вместо базовых 131, хотя сейчас мотор настроен «всего» на 340 л.с.

Построен автомобиль по регламенту дрифт-серии РДС Запад и эксплуати­руется прямо сейчас — последнее видео с участием машины опубликовано владельцем буквально месяц назад.

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«Тигр», 10 000 000 рублей

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И ещё один вариант за 10 миллионов, совсем не похожий на «одно­классников». Это суровый «Тигр», хотя конкретно эту версию (ГАЗ-2330), с кожей в салоне и сиденьями с электро­приводом, едва ли можно назвать спартанской.

Большой вседорожник, представленный в начале 2000-х, полностью оправдывает собственное опреде­ление «много­целевой автомобиль». Изначально его готовила дочерняя фирма ГАЗа по заказу военных ОАЭ, но контракт был расторгнут уже после завер­шения работ. Позднее арабские конструкторы сделали на базе пред­ставленных машин (они остались в ОАЭ) свой вариант, а российская сторона воспользо­валась наработками и начала выпуск «Тигра» в различных моди­фикациях.

«Тигр» бывает пассажирским или почти грузовым, двухместным и девяти­местным, «при исполнении» и гражданским, брониро­ванным по разным стандартам или, если хотите, почти роскошным (насколько может быть роскошной военная машина). Во всех случаях будет полный привод с самоблокиру­ющимися дифферен­циалами и межосевой блокировкой, трансмиссия с понижающим рядом и элементы подвески от БТР.

На продажу выставлен неброниро­ванный экзем­пляр в самой максимальной комплектации. Состояние, при пробеге 20 тысяч километров, оценивается продавцом как новое. Оснащена машина 5,9-литровым дизелем Cummins с 205 силами и 750 Нм крутящего момента.

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Одна цена и три совершенно разные машины. Не можем не поинтересоваться вашим выбором!

ВАЗ-2108 (ну, почти), 15 100 000 рублей

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Категорию машин стоимостью от 15 миллионов (а будут и ещё дороже!) открывает кое-что очень необычное — дрэгстер на базе ВАЗ-2108, который разгоняется с нуля до 250 км/ч быстрее, чем рядовой автомобиль делает «сотню».

Продаёт её житель Ростова-на-Дону, известный среди гонщиков и тюнеров Владимир Третьяк. За полным описанием уникальной машины, само собой, лучше обращаться непосред­ственно к нему, а мы лишь обойдёмся парой цифр из объявления: мощность боевой «восьмёрки» 1988 года с турбиной размером с дыню и тормозным парашютом составляет 1100 л.с. Упражнение 0–250 км/ч она выполняет за... 9,3 секунды!

Кстати, в конце прошлого года автомобиль (продаётся он как минимум с начала 2019-го) подорожал на пару миллионов: всё дело в курсе доллара. Так что лучше поторопиться.

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Marussia B1, 16 500 000 рублей

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И ещё один заметно подорожавший авто­мобиль, который за несколько месяцев в продаже успел не только прибавить к ценнику четыре миллиона, но и сменить цвет! Мы писали об этом экземпляре осенью 2020-го. И тогда это был белый автомобиль за 12,5 миллиона.

Теперь же Marussia B1 2014 года выпуска дороже и почему-то ярко-красная. При этом статус суперкара не изменился. Описание всё ещё гласит, что это 17-й предсерийный экземпляр. Всю историю несостояв­шегося российского стартапа вспоминать не станем, но заметим, что всего фирма выпустила 44 прототипа и лишь четыре серийных образца.

Интересный факт: хоть все привыкли называть Marussia «Марусей», сооснователь марки Николай Фоменко в интервью уточнял, что правильно произносить «Маруша».

В 2019-м появилась информация о том, что новосибирцы попробуют сделать электрокар на базе «Маруши», причём именно с использо­ванием оставшихся прототипов суперкара. Сроки разработки тогда оценивались в полтора года, но пока новостей о проекте не было.

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ЗИС-110, 18 000 000 рублей

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Красивое имя «Победа» дали другому автомобилю, и все мы его прекрасно знаем, хотя солидный ЗИС-110 его заслужил не меньше — выпуск этой модели начался непосред­ственно в 1945-м. Было несколько модификаций, но весь объём выпуска оценивается в две с небольшим тысячи машин. Немудрено, что сейчас на Авто.ру лишь три экземпляра и ценник каждого — зашкаливающий!

Сконцентрируемся на среднем по цене предложении и на самом доступном. В первом случае речь про автомобиль из Челябинска за 18 миллионов. И нам сложно представить, что машина 1951 года может выглядеть лучше (хотя в продаже есть вариант за 26 миллионов!).

Впрочем, пробег лимузина под стать состоянию практически нового: на одометре всего две тысячи километров. Продавец обещает также новый оригинальный двигатель и уточняет, что реставрация автомобиля прошла в 2012 году.

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Во втором случае роскошный ЗИС-110 может стать вашим «всего» за 12 миллионов, будучи ещё и укомплектованным технологиями будущего вроде мультимедийки с большим «телеком» для задних пассажиров.

Согласно описанию, есть тут и вмешательство в техническую часть в виде двигателя от Jeep объёмом 3,9 литра, автоматической коробки передач от S-класса в кузове W140 и дисковых тормозов. При этом продавец оценивает кондицию как оригинальную на 80 процентов.

Роскошный ЗИС-110 в оригинале или рестомод (сделанный на ваш вкус)?

ГАЗ-61, 20 700 000 рублей

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А вот у легендарного ГАЗ-М1 («эмки») были и несчётное количество версий, и объём выпуска всего за шесть лет составил без малого 63 тысячи машин. Выставленный на продажу экземпляр оценён в такую сумму не просто из-за превосходного состояния — это редкая разно­видность семейства ГАЗ-61-73. Таких выпущено всего 171 штука, и почти все они достались высшему руководству Советской армии.

Модель, между прочим, считается первым в мире серийным полноприводным седаном и вообще получилась весьма удачной. По воспоминаниям Виталия Грачёва, однажды один из генералов буквально отобрал у инженера личный 61-73, сказав: «Вы себе ещё сделаете, а мне без неё никак».

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ГАЗ-21 «Волга», 21 000 000 рублей

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Хотели бы обладать «Волгой» как у Владимира Путина? Пожалуйста! Перед вами экземпляр из спецсерии, выпущенной в 2004 году. В неё вошли три технически одинаковые машины с некоторыми отличиями в оформлении. В гараж президента отправился седан цвета слоновой кости — он дважды появлялся на публике в 2005-м (встреча Путина с Джорджем Бушем и открытие в Сочи самого длинного тоннеля России).

Выставленная на продажу «Волга» была найдена сотрудниками КБ Смирнова в Ленинградской области. Детально её история не раскры­вается (по слухам, перво­начально она была в руках бывшего губернатора Нижегород­ской области Валерия Шанцева), но известно, что особая машина пребывала в отличном состоянии и не требовала почти никакого вмешательства.

Что делает этот ГАЗ-21 ещё более необычным, так это начинка. Все три экземпляра получили модифи­цированную подвеску, автомати­ческую коробку передач (впрочем, оригиналь­ная модель тоже выпускалась с «автоматом» мелкими партиями) и 2,7-литровый мотор мощностью 150 сил. Это доработанный агрегат от пикапа Toyota Hilux. Ещё спец-«Волгам» слегка осовременили салон. Берёте?

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ЗИЛ-41045: 37 000 000 рублей

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Завершает нашу подборку невероятно дорогой ЗИЛ-4104 в модификации 41045 — единственный вариант в продаже на Авто.ру. Что неудивительно: модель выпускали буквально штучно.

Технически все представители семейства 4104 были практически одинаковыми — с 7,7-литровым двигателем мощностью 315 сил в паре с трёхступен­чатым «автоматом». Они отличались либо кузовом, либо особен­ностями оформления. Конкретно модификация 41045, выпускав­шаяся с 1983 по 1985 год, выделялась лишь деталями экстерьера.

По информации продавца, его лимузин если не един­ственный, то один из очень немногих машин в отличном состоянии. Этот экземпляр в 2005–2006 годах прошёл полное восстанов­ление в заводских условиях — с ремонтом или заменой всего: от двигателя и тормозной системы до хрома на кузове. Салон, правда, не трогали.

С момента завершения работ автомобиль проезжал всего по 50–80 километров для поддер­жания работо­способности всех систем, то есть пробег после перерождения составляет около тысячи километров (при 52 тысячах в общем). Продавец обещает на 100 процентов исправное состояние. Ну ещё бы, с таким-то ценником!

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Могут ли советские и российские автомобили стоить таких денег?

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