Видео: грузовик, 100 км/ч и крайне неожиданная «рыбалка»

Скоростная «рыбалка» (грузовик двигался со скоростью свыше 100 км/ч) произошла в Северной Каролине, США. Машина пересекала мост через реку, когда перед ней пролетала птица с достаточно большой рыбой в когтях. Птица не смогла удержать добычу, и та угодила аккурат в ветровое стекло.

Вскоре после этого водитель остановился на обочине. Насколько можно судить по видео, стекло не повредилось. «Один из наших водителей из города Шарлотт подтверждает, что за рулём грузовика вы должны быть готовы ко всему», — прокомментировали ролик представители транспортной компании.