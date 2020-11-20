ГИБДД получит новые приборы для мгновенного выявления нетрезвых водителей

Инспектора ГИБДД в скором времени получат новейшие средства выявления нетрезвых или употреб­лявших наркотики водителей. Об этом заявил «РИА Новости» начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников. Наличие запрещённых веществ в организме человека новые индикаторы определяют за секунды.

По словам Черникова, речь идёт не об алко­тестерах, а о новых приборах-индикаторах, способных «вычислять» водителей, находящихся в состоянии наркоти­ческого опьянения. По словам Черникова, это поможет оперативно исключать таких водителей из транспортного потока.

Для проведения анализа приборы используют как выдыхаемый воздух, так и слюну испытуемого, причём на тест уходит около 15 секунд. Если прибор покажет положи­тельный результат, за руль такого водителя уже не пустят, а отправят на меди­цинское освидетель­ствование.

Когда именно новые индикаторы поступят на вооруже­ние инспекторов ГИБДД, не уточняется, но Черников отметил, что два средства индикации уже были презентованы.