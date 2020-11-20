ГИБДД получит новые приборы для мгновенного выявления нетрезвых водителей
Дмитрий Елизаров
Инспектора ГИБДД в скором времени получат новейшие средства выявления нетрезвых или употреблявших наркотики водителей. Об этом заявил «РИА Новости» начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников. Наличие запрещённых веществ в организме человека новые индикаторы определяют за секунды.
По словам Черникова, речь идёт не об алкотестерах, а о новых приборах-индикаторах, способных «вычислять» водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения. По словам Черникова, это поможет оперативно исключать таких водителей из транспортного потока.
Для проведения анализа приборы используют как выдыхаемый воздух, так и слюну испытуемого, причём на тест уходит около 15 секунд. Если прибор покажет положительный результат, за руль такого водителя уже не пустят, а отправят на медицинское освидетельствование.
Когда именно новые индикаторы поступят на вооружение инспекторов ГИБДД, не уточняется, но Черников отметил, что два средства индикации уже были презентованы.
Ранее сообщалось, что в МВД собираются усложнить процесс выдачи водительских удостоверений тем, кто попадался в нетрезвом виде за рулём. Получить «права» такие граждане смогут только после истечения срока наказания — то есть минимум через год.