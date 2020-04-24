Собачки, кубики и розочки: гид по украшениям автомобильных интерьеров

Гордость нации: спецверсии советских машин для стран Запада

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Максим Кубанцев

Во времена СССР произведённые в нашей стране автомобили активно экспорти­ровались, причём не только в социали­стические страны. «Волги», «Москвичи», «Лады» и даже «Запорожцы» пытались найти свою нишу и на капитали­стическом Западе, чтобы принести стране твёрдую валюту. Иностранным покупателям советские машины предлагались по привлекательным ценам, а их комплектации сильно отличались от машин, которые продавались в СССР. Разумеется, в лучшую сторону. Рассказываем, какими были экспортные автомобили Советского Союза.

«Волга»

Отечественная версия ГАЗ-21
Отечественная версия ГАЗ-21
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Отечественная версия ГАЗ-21

Вставшая на конвейер в 1956 году «Волга» М-21 выпускалась до 1970 года. За это время она, выражаясь современным языком, перенесла два рестайлинга. Но при этом у «Волги» всех трёх серий существо­вало разделение по типу оформления на обычное и улучшенное. Автомобили с более богатым декором чаще всего и попадали на экспорт.

Например, машины «первой серии», выпущенные до 1959 года, в «улучшенной» комплектации имели дополни­тельный подоконный хромиро­ванный молдинг. Во второй серии к нему прибавилась рамка вокруг лобового стекла. Блестящей могла быть и решётка радиатора. Поздняя «двадцать первая» с индексом УС была украшена ещё богаче — дополнительные молдинги появились даже на крыльях!

Советские «Волги» в своё время пользовались популярностью, к примеру, в странах Скандинавии. Однако география их экспорта была намного шире. Существо­вали даже праворульные версии — они продавались в Велико­британии и Сингапуре. Спидометр у таких автомобилей размечен в милях, пере­ключение передач — напольное, но рычаг открывания капота в салоне остался слева.

Отдельно стоит упомянуть деятельность советско-бельгийской фирмы Scaldia, торговавшей нашими автомо­билями в странах Западной Европы. Часть экспортных машин отправлялись за рубеж без двигателей, в качестве машино­комплектов, а уже там оснащалась более современными моторами — преимуще­ственно дизельными. Это касается и «двадцать первой», которую снабжали силовыми агрегатами Rover и Peugeot, и пришедшей ей на смену ГАЗ-24, которая также оборудовалась французским агрегатом на «тяжёлом топливе».

ЗАЗ Jalta

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Продукция Запорожского завода «Коммунар» тоже активно продвигалась за рубежом. Чтобы не пугать зарубежного покупателя принятыми у нас буквенно-числовыми индексами, для мало­литражки придумали звучное экспортное имя — «Ялта».

Внешне такой автомобиль можно отличить по покатым хромиро­ванным молдингам вдоль всего борта, стильным росчеркам Jalta на задних крыльях, да зеркальцу заднего вида на переднем левом крыле. А вот надпись «Запорожець» на украинском при этом чаще всего отсутствовала.

Внутри — улучшенная обивка сидений и «особый» руль с хромиро­ванным кольцом звукового сигнала, а также пепельница и улучшенная шумо­изоляция. Стандартным же «Запорожцам» полагалась «баранка», аналогичная той, что ставили на «Москвич-407». Экспортное имя унаследо­вали и пришедшие на смену «горбатому» ЗАЗ-965 «ушастые» ЗАЗ-966 и 968. В этом случае отличитель­ным признаком экспортной версии также была богатая хромиро­ванная отделка.

Moskvitch Elite

408-й Москвич бельгийского импортёра — компании Scaldia
408-й Москвич бельгийского импортёра — компании Scaldia
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408-й Москвич бельгийского импортёра — компании Scaldia

Производство «Москвичей» третьего поколения началось на Московском заводе мало­литражных автомобилей (МЗМА, впослед­ствии АЗЛК) осенью 1964 года — тогда на конвейер встал «Москвич-408». До конца 1960-х эта модель была вполне современной даже по меркам мирового автопрома и потому пользовалась спросом за рубежом.

К тому же, чтобы повысить продажи и заработать побольше свободно конверти­руемой валюты, СССР активно практиковал демпинг. «Четыреста восьмой» был известен во многих странах под разными именами: Moskvich Carat, Moskvitch Elite и даже Elite de Luxe, Scaldia 1360 — и это далеко не полный список его названий. В болгарском городе Ловеч даже была налажена сборка этих автомо­билей, а советско-бельгийская Scaldia, как и в случае с «Волгами», оснащала машино­комплекты из СССР зарубежными моторами.

Варианты отделки также отличались — дилеры старались снабдить машины дополнительным оборудо­ванием вроде новомодных ремней безопасности и хромированных фальшдисков (колпаков) особой формы. Существо­вали «Москвичи» и с крышей, обтянутой виниловой пленкой, — любой каприз за ваши деньги.

Классические «Жигули»

ВАЗ-2106 в Канаде
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ВАЗ-2106 в Канаде

Построенный в рамках совместного проекта с итальянцами Волжский автозавод быстро попытался навязать конкуренцию самому «Фиату». Начиная с первой модели, «Жигули» активно продвига­лись на зарубежных рынках. Выпускались, в том числе, и праворульные модификации, а местные дилеры активно дорабатывали приходящие из СССР машины — вплоть до перекраски кузовов.

В массовом порядке «Лады» получали легко­сплавные диски и оригинальные решётки радиатора. Менялись и названия: в Велико­британии классические «Жигули» известны под именем Lada Riva, в Германии — как Lada Nova. Были и другие варианты. При этом зарубежные дистрибьюторы умудрялись ставить на «классику» даже автоматические трансмиссии! Трёхступен­чатая коробка передач General Motors 3L30 (TH180), изготов­ленная во Франции, монтиро­валась, например, на ВАЗ-2103 и ВАЗ-2105. Некоторые экземпляры реэкспортных «автоматических» Жигулей изредка попадали и в Россию.

Отдельная модификация ВАЗ-2106 для рынка Канады была разработана в конце 1970-х на самом ВАЗе. Отличить ее можно по более массивным бамперам с гидравли­ческими опорами, соответ­ствующим заокеанским стандартам, согласно которым бампер автомобиля должен выдерживать столкно­вение на скорости 5 миль в час без повреждения деталей кузова.

Помимо бамперов с интегрированными поворотниками, «канадские» ВАЗ-2106-37 и 061-37 были снабжены брусьями безопас­ности в дверях и слегка отличались светотехникой. Для соответ­ствия выхлопа местным нормам токсичности такие «шестёрки» снабжались нейтрали­затором и адсорбером. Машины оставались карбюраторными, но имели при этом лампочку check engine! Появилось на «канадке» и заднее стекло с обогревом. «Жигули» нашей мечты, да?

Lada Samara

Lada Samara Carlota для рынка Бельгии
Lada Samara Carlota для рынка Бельгии
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Lada Samara Carlota для рынка Бельгии

Экспортные перспективы нового переднеприводного семейства оценивали на ВАЗе с большим оптимизмом, поэтому модель активно продвига­лась на европейских рынках. Методы при этом применялись уже хорошо отработанные — «Лады», предлагаемые за рубежом, отличались от произведённых «для внутреннего употреб­ления» и внешне, и по наполнению.

Завод предлагал для таких автомо­билей салон с улучшенной отделкой, а дилеры продолжали устанав­ливать легко­сплавные диски и люки. Конструировались даже особые аэродинами­ческие обвесы и оригинальные решётки радиатора! Часть предназ­наченных для продажи в Европе автомо­билей собиралась за рубежом. Например, финский автозавод Valmet Automotive выпускал «восьмёрки» и «девятки» под именем Lada Baltic. Такие автомобили отличались ещё и более качественной окраской кузовов!

Другой была и набивка сидений, и форма бамперов, и даже очертания передней панели: тогда в моду вошёл биодизайн, и финны сменили угловатую панель обтекаемой. Отдельного упомина­ния заслуживает Lada Natasha — кабриолет на базе «восьмёрки», созданный при сотрудни­честве «Автоэкспорта», бельгийской фирмы Garage Meeus и самого «АвтоВАЗа». Автомобиль получил складывающийся вручную мягкий верх, а пороги были значительно усилены, чтобы вместе с крышей не сложился ещё и кузов.

«Москвич» Aleko

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Экспортное имя Aleko для поздних «Москвичей» скомпоновано из слогов фразы «Автозавод имени ЛЕнинского КОмсомола». Но такого успеха за рубежом, как легендарный «четыреста восьмой», последняя модель «Москвича» уже не имела.

Однако эксклюзивные экспортные версии всё равно создавались — например, Aleko 141 SL, который продавался во Франции дилером Poch в самом начале 90-х. Внешность автомобиля удалось скорректи­ровать за счёт бамперов и пластиковых накладок на дверях. Хэтчбек также получил оригинальную решётку радиатора, колёсные колпаки и спойлер на пятой двери.

Ощутимых дивидендов это, впрочем, не принесло — доработанный французским дилером «сорок первый» разошёлся тиражом в несколько сотен экземп­ляров. Поздние «Святогоры», снабжённые бензиновым мотором Renault F3R, широко известны, но была в гамме «Москвича» и иная модификация с импортным мотором: на него пытались устанав­ливать дизели Ford от моделей Escort и Sierra. С фордовским мотором «Москвич» старался просочиться на немецкий рынок, но неудачно. По слухам, в этих машинах ломалось всё, кроме, собственно говоря, двигателя.

Нива

Нива для рынка Австралии
Нива для рынка Финляндии
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Нива для рынка Австралии

Выпускающийся с 1977 года внедорожник ВАЗ-2121 «Нива» быстро стал востребованным продуктом на мировом рынке и остаётся им поныне. Один из первых автомобилей, сочетающий проходимость внедорожника с комфортом легковой машины, продаётся во множестве стран — география его распро­странения включает даже Австралию и Новую Зеландию.

Соответственно, выпускалась «Нива» и в праворульной версии. Новые рули, легкосплавные диски, более качественные и удобные салоны — принципы улучшения экспортных версий внедорожника были теми же, что и в случае с другими советскими машинами, покидающими историческую родину. Тот же французский дилер Poch предлагал «Ниву» в оригинальном обвесе и даже версию в кузове «кабриолет». Аналогичными доработками занималась и Deutsche Lada, проводившая переделки машин силами фирмы Thiele Spezialfahrzeugbau из Бремена.

Ну а французскому экспортёру продукции ВАЗа Жану-Жаку Поку наша «Нива» понравилась настолько, что при его непосред­ственном участии внедорожник получил гоночную версию для ралли-рейдов. На одной из таких машин ездил пилот Формулы-1 и многократный победитель «24 часов Ле-Мана» Жакки Икс. Впрочем, об этой модификации мы уже подробно рассказывали в ролике с тест-драйвом.

УАЗ

УАЗ для рынка Великобритании
УАЗ для рынка Италии
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УАЗ для рынка Великобритании

Грузовики и внедорожники УАЗ также нашли свою экспортную нишу. И если «головастику», постав­ляемому на британский рынок, пришлось приклеивать звучное имя BelAZ, более известное на международной арене, то в Италии внедорожник из Ульяновска известен сам по себе.

Заметную роль в этом сыграла фирма братьев Марторелли, которая начала продавать на Апеннинах «советские джипы» ещё в конце 60-х. А также продвигать УАЗы, участвуя в соревно­ваниях. Приспособ­ление советского трудяги, созданного для армии и колхозов, к новой среде обитания проходило по стандартной схеме: менялись моторы, улучшалась отделка, разрабаты­вались оригинальные тенты и жёсткие крыши.

Более того: в восьмидесятых «уазик» засветился даже в известном детективном сериале «Спрут»! А в начале 1990-х Филипп Марторелли стал на 469-м, как утверждают на самом УАЗе, «абсолютным чемпионом Италии по автогонкам». Главное, не уточнять, в какой дисциплине.

Вам доводилось ездить на реэкспортных советских машинах?

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