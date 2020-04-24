Гордость нации: спецверсии советских машин для стран Запада

Вставшая на конвейер в 1956 году «Волга» М-21 выпускалась до 1970 года. За это время она, выражаясь современным языком, перенесла два рестайлинга. Но при этом у «Волги» всех трёх серий существо­вало разделение по типу оформления на обычное и улучшенное. Автомобили с более богатым декором чаще всего и попадали на экспорт.

Например, машины «первой серии», выпущенные до 1959 года, в «улучшенной» комплектации имели дополни­тельный подоконный хромиро­ванный молдинг. Во второй серии к нему прибавилась рамка вокруг лобового стекла. Блестящей могла быть и решётка радиатора. Поздняя «двадцать первая» с индексом УС была украшена ещё богаче — дополнительные молдинги появились даже на крыльях!

Советские «Волги» в своё время пользовались популярностью, к примеру, в странах Скандинавии. Однако география их экспорта была намного шире. Существо­вали даже праворульные версии — они продавались в Велико­британии и Сингапуре. Спидометр у таких автомобилей размечен в милях, пере­ключение передач — напольное, но рычаг открывания капота в салоне остался слева.