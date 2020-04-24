Гордость нации: спецверсии советских машин для стран Запада
Максим Кубанцев
Во времена СССР произведённые в нашей стране автомобили активно экспортировались, причём не только в социалистические страны. «Волги», «Москвичи», «Лады» и даже «Запорожцы» пытались найти свою нишу и на капиталистическом Западе, чтобы принести стране твёрдую валюту. Иностранным покупателям советские машины предлагались по привлекательным ценам, а их комплектации сильно отличались от машин, которые продавались в СССР. Разумеется, в лучшую сторону. Рассказываем, какими были экспортные автомобили Советского Союза.
«Волга»
Вставшая на конвейер в 1956 году «Волга»
Например, машины «первой серии», выпущенные до 1959 года, в «улучшенной» комплектации имели дополнительный подоконный хромированный молдинг. Во второй серии к нему прибавилась рамка вокруг лобового стекла. Блестящей могла быть и решётка радиатора. Поздняя «двадцать первая» с индексом УС была украшена ещё богаче — дополнительные молдинги появились даже на крыльях!
Советские «Волги» в своё время пользовались популярностью, к примеру, в странах Скандинавии. Однако география их экспорта была намного шире. Существовали даже праворульные версии — они продавались в Великобритании и Сингапуре. Спидометр у таких автомобилей размечен в милях, переключение передач — напольное, но рычаг открывания капота в салоне остался слева.
Отдельно стоит упомянуть деятельность советско-бельгийской фирмы Scaldia, торговавшей нашими автомобилями в странах Западной Европы. Часть экспортных машин отправлялись за рубеж без двигателей, в качестве машинокомплектов, а уже там оснащалась более современными моторами — преимущественно дизельными. Это касается и «двадцать первой», которую снабжали силовыми агрегатами Rover и Peugeot, и пришедшей ей на смену
ЗАЗ Jalta
Продукция Запорожского завода «Коммунар» тоже активно продвигалась за рубежом. Чтобы не пугать зарубежного покупателя принятыми у нас буквенно-числовыми индексами, для малолитражки придумали звучное экспортное имя — «Ялта».
Внешне такой автомобиль можно отличить по покатым хромированным молдингам вдоль всего борта, стильным росчеркам Jalta на задних крыльях, да зеркальцу заднего вида на переднем левом крыле. А вот надпись «Запорожець» на украинском при этом чаще всего отсутствовала.
Внутри — улучшенная обивка сидений и «особый» руль с хромированным кольцом звукового сигнала, а также пепельница и улучшенная шумоизоляция. Стандартным же «Запорожцам» полагалась «баранка», аналогичная той, что ставили на «Москвич-407». Экспортное имя унаследовали и пришедшие на смену «горбатому» ЗАЗ-965 «ушастые» ЗАЗ-966 и 968. В этом случае отличительным признаком экспортной версии также была богатая хромированная отделка.
Moskvitch Elite
Производство «Москвичей» третьего поколения началось на Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА, впоследствии АЗЛК) осенью 1964 года — тогда на конвейер встал «Москвич-408». До конца
К тому же, чтобы повысить продажи и заработать побольше свободно конвертируемой валюты, СССР активно практиковал демпинг. «Четыреста восьмой» был известен во многих странах под разными именами: Moskvich Carat, Moskvitch Elite и даже Elite de Luxe, Scaldia 1360 — и это далеко не полный список его названий. В болгарском городе Ловеч даже была налажена сборка этих автомобилей, а советско-бельгийская Scaldia, как и в случае с «Волгами», оснащала машинокомплекты из СССР зарубежными моторами.
Варианты отделки также отличались — дилеры старались снабдить машины дополнительным оборудованием вроде новомодных ремней безопасности и хромированных фальшдисков (колпаков) особой формы. Существовали «Москвичи» и с крышей, обтянутой виниловой пленкой, — любой каприз за ваши деньги.
Классические «Жигули»
Построенный в рамках совместного проекта с итальянцами Волжский автозавод быстро попытался навязать конкуренцию самому «Фиату». Начиная с первой модели, «Жигули» активно продвигались на зарубежных рынках. Выпускались, в том числе, и праворульные модификации, а местные дилеры активно дорабатывали приходящие из СССР машины — вплоть до перекраски кузовов.
В массовом порядке «Лады» получали легкосплавные диски и оригинальные решётки радиатора. Менялись и названия: в Великобритании классические «Жигули» известны под именем Lada Riva, в Германии — как Lada Nova. Были и другие варианты. При этом зарубежные дистрибьюторы умудрялись ставить на «классику» даже автоматические трансмиссии! Трёхступенчатая коробка передач General Motors 3L30 (TH180), изготовленная во Франции, монтировалась, например, на ВАЗ-2103 и ВАЗ-2105. Некоторые экземпляры реэкспортных «автоматических» Жигулей изредка попадали и в Россию.
Отдельная модификация ВАЗ-2106 для рынка Канады была разработана в конце
Помимо бамперов с интегрированными поворотниками, «канадские» ВАЗ-
Lada Samara
Экспортные перспективы нового переднеприводного семейства оценивали на ВАЗе с большим оптимизмом, поэтому модель активно продвигалась на европейских рынках. Методы при этом применялись уже хорошо отработанные — «Лады», предлагаемые за рубежом, отличались от произведённых «для внутреннего употребления» и внешне, и по наполнению.
Завод предлагал для таких автомобилей салон с улучшенной отделкой, а дилеры продолжали устанавливать легкосплавные диски и люки. Конструировались даже особые аэродинамические обвесы и оригинальные решётки радиатора! Часть предназначенных для продажи в Европе автомобилей собиралась за рубежом. Например, финский автозавод Valmet Automotive выпускал «восьмёрки» и «девятки» под именем Lada Baltic. Такие автомобили отличались ещё и более качественной окраской кузовов!
Другой была и набивка сидений, и форма бамперов, и даже очертания передней панели: тогда в моду вошёл биодизайн, и финны сменили угловатую панель обтекаемой. Отдельного упоминания заслуживает Lada Natasha — кабриолет на базе «восьмёрки», созданный при сотрудничестве «Автоэкспорта», бельгийской фирмы Garage Meeus и самого «АвтоВАЗа». Автомобиль получил складывающийся вручную мягкий верх, а пороги были значительно усилены, чтобы вместе с крышей не сложился ещё и кузов.
«Москвич» Aleko
Экспортное имя Aleko для поздних «Москвичей» скомпоновано из слогов фразы «Автозавод имени ЛЕнинского КОмсомола». Но такого успеха за рубежом, как легендарный «четыреста восьмой», последняя модель «Москвича» уже не имела.
Однако эксклюзивные экспортные версии всё равно создавались — например, Aleko 141 SL, который продавался во Франции дилером Poch в самом начале
Ощутимых дивидендов это, впрочем, не принесло — доработанный французским дилером «сорок первый» разошёлся тиражом в несколько сотен экземпляров. Поздние «Святогоры», снабжённые бензиновым мотором Renault F3R, широко известны, но была в гамме «Москвича» и иная модификация с импортным мотором: на него пытались устанавливать дизели Ford от моделей Escort и Sierra. С фордовским мотором «Москвич» старался просочиться на немецкий рынок, но неудачно. По слухам, в этих машинах ломалось всё, кроме, собственно говоря, двигателя.
Нива
Выпускающийся с 1977 года внедорожник ВАЗ-2121 «Нива» быстро стал востребованным продуктом на мировом рынке и остаётся им поныне. Один из первых автомобилей, сочетающий проходимость внедорожника с комфортом легковой машины, продаётся во множестве стран — география его распространения включает даже Австралию и Новую Зеландию.
Соответственно, выпускалась «Нива» и в праворульной версии. Новые рули, легкосплавные диски, более качественные и удобные салоны — принципы улучшения экспортных версий внедорожника были теми же, что и в случае с другими советскими машинами, покидающими историческую родину. Тот же французский дилер Poch предлагал «Ниву» в оригинальном обвесе и даже версию в кузове «кабриолет». Аналогичными доработками занималась и Deutsche Lada, проводившая переделки машин силами фирмы Thiele Spezialfahrzeugbau из Бремена.
Ну а французскому экспортёру продукции ВАЗа Жану-Жаку Поку наша «Нива» понравилась настолько, что при его непосредственном участии внедорожник получил гоночную версию для ралли-рейдов. На одной из таких машин ездил пилот
УАЗ
Грузовики и внедорожники УАЗ также нашли свою экспортную нишу. И если «головастику», поставляемому на британский рынок, пришлось приклеивать звучное имя BelAZ, более известное на международной арене, то в Италии внедорожник из Ульяновска известен сам по себе.
Заметную роль в этом сыграла фирма братьев Марторелли, которая начала продавать на Апеннинах «советские джипы» ещё в конце
Более того: в восьмидесятых «уазик» засветился даже в известном детективном сериале «Спрут»! А в начале