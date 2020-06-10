Чеченский стартап с конфигуратором автомобилей получил иностранные инвестиции
Николай Андреев
Разработанный в Чечне виртуальный конфигуратор автомобилей Expocar получил от международного акселератора Flat6Labs Bahrain инвестиции на 32 000 долларов (2,2 миллиона рублей) в обмен на
Как сообщает «ТАСС», Expocar является конфигуратором в виртуальной реальности, где автомобиль отображается в натуральную величину и в любой комплектации. Разработка позволяет открывать двери, капот или багажник, садиться за руль и запускать двигатель.
По задумке авторов, Expocar будут использовать дилерские центры для демонстрации автомобилей, которых нет в наличии, чтобы в режиме реального времени показывать изменение оснащения от выбранных опций.
Чеченский стартап разрабатывает виртуальный конфигуратор с середины марта, и у него уже есть один клиент. Сейчас фирма ведёт переговоры с несколькими потенциальными заказчиками в России и других странах.