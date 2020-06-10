Посмотрите на гигантскую парковку разбитых суперкаров

Чеченский стартап с конфигуратором автомобилей получил иностранные инвестиции

Новости

Николай Андреев

Разработанный в Чечне виртуальный конфигуратор авто­мобилей Expocar получил от между­народного акселе­ратора Flat6Labs Bahrain инвестиции на 32 000 долларов (2,2 миллиона рублей) в обмен на 10-про­центную долю акций. Вдобавок стартапу выдан грант на использо­вание технологий Amazon Web Services в размере 15 000 долларов (1,03 миллиона рублей).

  • Как сообщает «ТАСС», Expocar является конфигуратором в виртуальной реаль­ности, где авто­мобиль отобра­жается в натуральную величину и в любой комплектации. Разработка позволяет открывать двери, капот или багажник, садиться за руль и запускать двигатель.

  • По задумке авторов, Expocar будут использовать дилерские центры для демон­страции авто­мобилей, которых нет в наличии, чтобы в режиме реального времени показывать измене­ние оснащения от выбранных опций.

  • Чеченский стартап разрабатывает виртуальный конфигу­ратор с середины марта, и у него уже есть один клиент. Сейчас фирма ведёт переговоры с несколькими потенци­альными заказчиками в России и других странах.

Попробовали бы Expocar лично?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение