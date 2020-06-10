Чеченский стартап с конфигуратором автомобилей получил иностранные инвестиции

Как сообщает «ТАСС», Expocar является конфигуратором в виртуальной реаль­ности, где авто­мобиль отобра­жается в натуральную величину и в любой комплектации. Разработка позволяет открывать двери, капот или багажник, садиться за руль и запускать двигатель.

По задумке авторов, Expocar будут использовать дилерские центры для демон­страции авто­мобилей, которых нет в наличии, чтобы в режиме реального времени показывать измене­ние оснащения от выбранных опций.