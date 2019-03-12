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Новый Ford Explorer оснастили самозатягивающимися покрышками

Новости

Николай Андреев

Ford Explorer шестого поколения, который дебютировал в январе 2019 года, стал первым в мире кроссовером с шинами, не боящимися проколов. Такие покрышки выпускает Michelin, а называются они Selfseal.

The 2020 Ford Explorer with Michelin Selfseal tire technology can be punctured but stay on the road.

  • Особенность таких покрышек – дополнительный внутренний слой из натурального герметизирующего материала, который заклеивает до 90 процентов проколов в протекторе диаметром до четверти дюйма (6,35 миллиметра).

  • По расчётам инженеров Michelin, такие колёса после проколов теряют воздух медленнее обычных – примерно на 1 атмосферу в неделю. Хотя реальные значения могут отличаться в зависимости от размера прокола.

  • По словам представителей Ford, главным преимуществом самовосстанавливающихся шин является то, что водителям не придётся останавливаться на обочине (что опасно на скоростных шоссе) для замены спущенного колеса.

  • Michelin SelfSeal входят в стандартную комплектацию полноприводных моделей Explorer Platinum и Limited Hybrid. Опционально они доступны для модификации Limited с задним или полным приводом. При этом от запасного колеса в Ford тоже решили не отказываться – им комплектуются все американские модификации Explorer.

Что лучше: шины Run Flat с жёсткими боковинами или самозатягивающиеся покрышки? 

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