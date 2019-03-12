Новый Ford Explorer оснастили самозатягивающимися покрышками

Особенность таких покрышек – дополнительный внутренний слой из натурального герметизирующего материала, который заклеивает до 90 процентов проколов в протекторе диаметром до четверти дюйма (6,35 миллиметра).

По расчётам инженеров Michelin, такие колёса после проколов теряют воздух медленнее обычных – примерно на 1 атмосферу в неделю. Хотя реальные значения могут отличаться в зависимости от размера прокола.

По словам представителей Ford, главным преимуществом самовосстанавливающихся шин является то, что водителям не придётся останавливаться на обочине (что опасно на скоростных шоссе) для замены спущенного колеса.