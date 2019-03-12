Новый Ford Explorer оснастили самозатягивающимися покрышками
Николай Андреев
Ford Explorer шестого поколения, который дебютировал в январе 2019 года, стал первым в мире кроссовером с шинами, не боящимися проколов. Такие покрышки выпускает Michelin, а называются они Selfseal.
Особенность таких покрышек – дополнительный внутренний слой из натурального герметизирующего материала, который заклеивает до 90 процентов проколов в протекторе диаметром до четверти дюйма (6,35 миллиметра).
По расчётам инженеров Michelin, такие колёса после проколов теряют воздух медленнее обычных – примерно на 1 атмосферу в неделю. Хотя реальные значения могут отличаться в зависимости от размера прокола.
По словам представителей Ford, главным преимуществом самовосстанавливающихся шин является то, что водителям не придётся останавливаться на обочине (что опасно на скоростных шоссе) для замены спущенного колеса.
Michelin SelfSeal входят в стандартную комплектацию полноприводных моделей Explorer Platinum и Limited Hybrid. Опционально они доступны для модификации Limited с задним или полным приводом. При этом от запасного колеса в Ford тоже решили не отказываться – им комплектуются все американские модификации Explorer.