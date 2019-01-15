Ещё две версии нового Ford Explorer: очень быстрая и очень экономичная

Гибридный вариант Ford Explorer получил силовую установку, состоящую из 3,3-литрового атмосферного V6 и электромотора. Суммарная мощность – 323 л.с., а запас хода достигает 804 километров. Блок батарей спрятан в подполе второго ряда и практически не скрадывает полезное пространство салона: в самой компании Ford отмечают, что раньше у гибридных «Фордов» это было слабое место.

Гибридный Explorer также предложат в вариантах с задним или полным приводом, но только в дорогой комплектации Limited Edition с подогревом кресел первого и второго рядов, системой автоматической парковки и аудиосистемой Bang&Olufsen с 14 динамиками и активным шумоподавлением.

Продажи обеих версий Explorer в США начнутся летом.