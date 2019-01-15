Ещё две версии нового Ford Explorer: очень быстрая и очень экономичная
В Детройте дебютировали ещё две модификации Ford Explorer нового поколения: помимо базовой модели кроссовер получил вариант с гибридной силовой установкой, а также заряженную версию ST.
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В версии ST мощность трёхлитрового турбомотора EcoBoost подняли до 406 лошадиных сил (плюс 36 л.с. по сравнению со стандартным Explorer). Мотор такой же мощности ставится на соплатформенный Lincoln Aviator нового поколения. Двигатель работает в паре с десятиступенчатым автоматом, привод – полный.
Максимальная скорость Explorer ST достигает 230 километров в час, динамика разгона до сотни не уточняется. У управляющей электроники появился спортивный режим, в котором реакции на нажатие педали газа обостряются, руль становится более тугим, отсечка при переключениях смещается в сторону более высоких оборотов, а шум двигателя при разгоне передается в салон через симпоузер.
По умолчанию новому Explorer ST положены цифровая приборка, автопарковщик, спортивное рулевое колесо с подогревом, спортивные кресла и ассистент движения с прицепом. Предложат и два пакета опций под названием Track Pack и Street Pack, в состав которых войдут 21-дюймовые чёрные колесные диски и спортивные тормоза разной конструкции (в зависимости от выбранного пакета).
Гибридный вариант Ford Explorer получил силовую установку, состоящую из 3,3-литрового атмосферного V6 и электромотора. Суммарная мощность – 323 л.с., а запас хода достигает 804 километров. Блок батарей спрятан в подполе второго ряда и практически не скрадывает полезное пространство салона: в самой компании Ford отмечают, что раньше у гибридных «Фордов» это было слабое место.
Гибридный Explorer также предложат в вариантах с задним или полным приводом, но только в дорогой комплектации Limited Edition с подогревом кресел первого и второго рядов, системой автоматической парковки и аудиосистемой Bang&Olufsen с 14 динамиками и активным шумоподавлением.
Продажи обеих версий Explorer в США начнутся летом.