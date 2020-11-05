Компания Ford отозвала 375 тысяч дефектных кроссоверов Explorer — уже есть пострадавшие

Ford отмечает, что уже известно о 13 авариях, случив­шихся по этой причине. Травмы различной степени тяжести в них получили шесть человек.

Все отзываемые автомобили были выпущены на заводе в Чикаго в период с 4 сентября 2012 года по 25 января 2017 года.

В рамках отзывной кампании официальные дилеры Ford проверят заднюю подвеску Экспло­реров и при необходи­мости заменят потенциально неисправные детали.

Летом прошлого года Ford уже отзывал кроссоверы Explorer из-за возможных проблем с задней подвеской — на сервис пригласили сразу 1,2 милли­она владельцев крос­соверов выпуска с 2010 по 2017 год. Однако об авариях и пострадавших тогда не сообщалось.