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Компания Ford отозвала 375 тысяч дефектных кроссоверов Explorer — уже есть пострадавшие

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford отозвала 350 тысяч кроссоверов Explorer в Соеди­нённых Штатах и ещё 25,2 тысячи в Канаде из-за дефекта подвески. Один из рычагов задней подвески кроссовера может просто пере­ломиться, что с высокой вероят­ностью приведёт к аварии, передаёт Carscoops.

  • Ford отмечает, что уже известно о 13 авариях, случив­шихся по этой причине. Травмы различной степени тяжести в них получили шесть человек.

  • Все отзываемые автомобили были выпущены на заводе в Чикаго в период с 4 сентября 2012 года по 25 января 2017 года.

  • В рамках отзывной кампании официальные дилеры Ford проверят заднюю подвеску Экспло­реров и при необходи­мости заменят потенциально неисправные детали.

  • Летом прошлого года Ford уже отзывал кроссоверы Explorer из-за возможных проблем с задней подвеской — на сервис пригласили сразу 1,2 милли­она владельцев крос­соверов выпуска с 2010 по 2017 год. Однако об авариях и пострадавших тогда не сообщалось.

  • Весной 2020-го Ford отзывал автомобили и в России. В этой кампании участ­вовали более 18 тысяч Mondeo и Ranger. У первых возможны проблемы с шести­ступен­чатым «автоматом», у вторых необходимо поменять дефектные подушки безопас­ности фирмы Takata.

Участвовали когда-нибудь в отзывах?

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