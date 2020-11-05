Компания Ford отозвала 375 тысяч дефектных кроссоверов Explorer — уже есть пострадавшие
Дмитрий Елизаров
Компания Ford отозвала 350 тысяч кроссоверов Explorer в Соединённых Штатах и ещё 25,2 тысячи в Канаде
Ford отмечает, что уже известно о 13 авариях, случившихся по этой причине. Травмы различной степени тяжести в них получили шесть человек.
Все отзываемые автомобили были выпущены на заводе в Чикаго в период с 4 сентября 2012 года по 25 января 2017 года.
В рамках отзывной кампании официальные дилеры Ford проверят заднюю подвеску Эксплореров и при необходимости заменят потенциально неисправные детали.
Летом прошлого года Ford уже отзывал кроссоверы Explorer
из-завозможных проблем с задней подвеской — на сервис пригласили сразу 1,2 миллиона владельцев кроссоверов выпуска с 2010 по 2017 год. Однако об авариях и пострадавших тогда не сообщалось.
Весной 2020-го Ford отзывал автомобили и в России. В этой кампании участвовали более 18 тысяч Mondeo и Ranger. У первых возможны проблемы с шестиступенчатым «автоматом», у вторых необходимо поменять дефектные подушки безопасности фирмы Takata.