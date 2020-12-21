PlayStation 5 в Испании можно купить только вместе с кроссовером Ford Explorer

Раздача подарков продлится до 31 марта или до того момента, пока не закончатся выделенные для акции консоли. При этом количество преду­смотрен­ных для сотрудни­чества с Ford приставок компания Sony не уточняет. Цена Ford Explorer в Испании стартует с отметки в 79 350 евро (чуть более 97 тысяч долларов или 7,12 миллиона рублей).

Продажи Sony PlayStation 5 в этой стране стартовали 19 ноября, но, как отмечает Motor1, консоли были раскуплены в очень сжатые сроки. После этого Sony выделила испанцам ещё одну партию приставок, но ни одна из PS5 до «живых» магазинов не добралась — вся партия была разобрана через интернет.