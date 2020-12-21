PlayStation 5 в Испании можно купить только вместе с кроссовером Ford Explorer
Дмитрий Елизаров
Компании Sony и Ford объявили об оригинальной коллаборации: тем, кто приобретёт кроссовер Ford Explorer, бесплатно достанется новая консоль PlayStation 5. Акция действует в Испании, и это, по сути, единственная возможность для испанцев на данный момент заполучить PS5.
Раздача подарков продлится до 31 марта или до того момента, пока не закончатся выделенные для акции консоли. При этом количество предусмотренных для сотрудничества с Ford приставок компания Sony не уточняет. Цена Ford Explorer в Испании стартует с отметки в 79 350 евро (чуть более 97 тысяч долларов или 7,12 миллиона рублей).
Продажи Sony PlayStation 5 в этой стране стартовали 19 ноября, но, как отмечает Motor1, консоли были раскуплены в очень сжатые сроки. После этого Sony выделила испанцам ещё одну партию приставок, но ни одна из PS5 до «живых» магазинов не добралась — вся партия была разобрана через интернет.
Ford Explorer сменил поколение зимой 2019 года. Кроссовер получил новую заднеприводную платформу и переработанную моторную гамму, в которую помимо бензиновых турбомоторов вошли гибридная силовая установка и 406-сильный трёхлитровый двигатель для версии Explorer ST.