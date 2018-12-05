У Ford Explorer радикально изменится интерьер

Судя по опубликованным шпионским снимкам, по дизайну передняя панель очень серьезно отличается от нынешнего варианта. Вертикальная организация кнопок и блоков управления уступила место горизонтальной, в верхней части между двумя крупными воздуховодами расположился дисплей информационно-развлекательной системы (судя по интерфейсу навигации, речь идет о системе SYNC 3). Под ним теперь расположена глубокая ниша, в которую легко поместится смартфон и всяческая мелочевка. Вместо рычага селектора коробки передач теперь используется шайба, что позволило разместить больше ниш для хранения. Судя по всему, приборная панель у Ford Explorer будет полностью цифровой (как минимум в старших комплектациях).