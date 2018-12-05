Jeep Wrangler и Fiat Panda провалили краш-тесты Euro NCAP

У Ford Explorer радикально изменится интерьер

Новости

Судя по опубликованным шпионским снимкам, по дизайну передняя панель очень серьезно отличается от нынешнего варианта. Вертикальная организация кнопок и блоков управления уступила место горизонтальной, в верхней части между двумя крупными воздуховодами расположился дисплей информационно-развлекательной системы (судя по интерфейсу навигации, речь идет о системе SYNC 3). Под ним теперь расположена глубокая ниша, в которую легко поместится смартфон и всяческая мелочевка. Вместо рычага селектора коробки передач теперь используется шайба, что позволило разместить больше ниш для хранения. Судя по всему, приборная панель у Ford Explorer будет полностью цифровой (как минимум в старших комплектациях).

Нового Ford Explorer ждет переезд на модульную платформу CD6, а также серьезное обновление моторной гаммы: ранее шпионы уже ловили на тестах кроссовер с «четырехствольным» выхлопом, что, возможно, говорит о появлении нового трехлитрового мотора V6 EcoBoost мощностью 400 л.с., как на Lincoln Navigator. Кроме того, ожидается и появление гибридной силовой установки. Официально новый Explorer представят в 2019 году – не исключено, что уже в январе, на автосалоне в Детройте.


И тут теперь коробка передач управляется шайбой, а не рукояткой! Это удобно?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение