У Ford Explorer радикально изменится интерьер
Судя по опубликованным шпионским снимкам, по дизайну передняя панель очень серьезно отличается от нынешнего варианта. Вертикальная организация кнопок и блоков управления уступила место горизонтальной, в верхней части между двумя крупными воздуховодами расположился дисплей информационно-развлекательной системы (судя по интерфейсу навигации, речь идет о системе SYNC 3). Под ним теперь расположена глубокая ниша, в которую легко поместится смартфон и всяческая мелочевка. Вместо рычага селектора коробки передач теперь используется шайба, что позволило разместить больше ниш для хранения. Судя по всему, приборная панель у Ford Explorer будет полностью цифровой (как минимум в старших комплектациях).
Нового Ford Explorer ждет переезд на модульную платформу CD6, а также серьезное обновление моторной гаммы: ранее шпионы уже ловили на тестах кроссовер с «четырехствольным» выхлопом, что, возможно, говорит о появлении нового трехлитрового мотора V6 EcoBoost мощностью 400 л.с., как на Lincoln Navigator. Кроме того, ожидается и появление гибридной силовой установки. Официально новый Explorer представят в 2019 году – не исключено, что уже в январе, на автосалоне в Детройте.