Авто.ру Эксперт — новый сервис для профессионалов
Команда Авто.ру запустила новый канал продажи и выкупа автомобилей — «Авто.ру Эксперт». Это закрытая площадка для размещения объявлений, доступная только дилерам и профессиональным продавцам Авто.ру. Объявления, опубликованные в разделе, не видны частным пользователям.
Кому доступно и сколько стоит
Публиковать объявления в раздел для профессионалов могут только дилеры, но доступ к базе таких предложений открыт и для профессиональных продавцов, имеющих учётную запись на Авто.ру. Размещение и доступ к базе — бесплатные.
Как найти объявления для профессионалов
Объявления, доступные в разделе «Эксперт», отмечены в поисковой выдаче легковых автомобилей с пробегом специальным значком. Увидеть их можно только после авторизации в учётной записи дилера или профессионального продавца на Авто.ру. Чтобы упростить поиск таких объявлений, мы добавили новый фильтр «Для профессионалов» в расширенных параметрах поиска.
Как выгрузить объявление для профессионалов
При ручной выгрузке объявлений в форме добавления нужно отметить чек-бокс «Разместить в разделе Авто.ру Эксперт».
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При использовании автовыгрузки в фиде необходимо отметить нужные объявления тегом autoru_expert: <autoru_expert>true</autoru_expert>.
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Если у вас уже есть опубликованные объявления на Авто.ру и какие-то из них нужно переместить в профессиональный раздел, в фиде необходимо отметить нужные объявления тегом «Для профессионалов». Чтобы вернуть их в общую поисковую выдачу, тэг необходимо удалить.
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Также в личном кабинете доступен фильтр «Для профессионалов».
Как отслеживать статистику
Для новой группы объявлений доступны те же метрики, что и для обычных. Подключенный колл-трекинг тоже функционирует — можно отслеживать просмотры объявлений и телефона, звонки, конверсию.