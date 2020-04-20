Авто.ру Эксперт — новый сервис для профессионалов

Команда Авто.ру запустила новый канал продажи и выкупа автомобилей — «Авто.ру Эксперт». Это закрытая площадка для размещения объявлений, доступная только дилерам и профессиональным продавцам Авто.ру. Объявления, опубликованные в разделе, не видны частным пользователям.

Кому доступно и сколько стоит

Публиковать объявления в раздел для профессионалов могут только дилеры, но доступ к базе таких предложений открыт и для профессиональных продавцов, имеющих учётную запись на Авто.ру. Размещение и доступ к базе — бесплатные.

Как найти объявления для профессионалов

Объявления, доступные в разделе «Эксперт», отмечены в поисковой выдаче легковых автомобилей с пробегом специальным значком. Увидеть их можно только после авторизации в учётной записи дилера или профессионального продавца на Авто.ру. Чтобы упростить поиск таких объявлений, мы добавили новый фильтр «Для профессионалов» в расширенных параметрах поиска.